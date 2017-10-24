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Оптимизм у россиян, надолго ли?

24.10.2017 09:53 1 354 просмотра
Еще вчера на вебинаре по стратегиям мы осуждали оптимизм, который царит на фондовом рынке в США и к чему эту приводит…

А сегодня я вижу, что россияне тоже не отстают от американцев. Зачем грустить?

Нужно быть оптимистами и вкладывать деньги с умом. И россияне побежали на фондовый рынок:

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова на Уральской конференции НАУФОР сообщила об увеличении счетов на 240.925 за неполный 2017 год.

Посмотрев ее презентацию, пышущую оптимизмом невозможно им не заразиться:

Рост счетов за 3 года в 4 раза! Рост числа активных клиентов в 2 раза. Хотя это сомнительное достижение, ведь активность это не гарантия успеха.

О чем в цифрах почитайте здесь.

Однако, вся активность граждан сосредоточена не на акциях, а облигациях:

В акции почти никто не вкладывается. Несут деньги в облигации. В последнее время приток денег в облигации подстегнул выпуск народных ОФЗ.

А всё почему? Потому что снижаются ставки по депозитам:
Не потому что до россиян дошло, что нужно вкладываться в инструменты фондового рынка, чтобы сохранить и преумножить капитал в реальном выражении. Не потому что действует программа финансовой грамотности населения от Минфина, а только потому, что россиянам нужны гарантии более высокой доходности средств без увеличения риска потери их капитала.

Только немного расстрою россиян: облигации – это не тоже самое, что депозиты, и их стоимость можно колебаться и даже сильно в моменты паники на рынках.

Все же лучше понимать процесс инвестирования, и что из себя представляют инструменты фондового рынка, прежде чем окунуться с головой в него «без риска».
Если вы не знаете о риске, это не значит, что его нет.

Обо всех этих моментах и грамотном инвестирование поговорим на курсе «Грамотный инвестор».

Вебинар «Грамотный инвестор» 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 ноября.

Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/161262.html

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