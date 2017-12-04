Большинство из нас держит слишком много наличных денег в наших портфелях и недостаточно акций, но самые худшими нарушителями всех являются самыми молодыми инвесторами. Это означает, что это вы, милленниалы – поколение Y. (прим.автора рожденные после 1981 года)
В исследовании от UBS 2014 года сообщается, что общественность продолжает избегать фондового рынка, но молодые инвесторы еще более консервативны, чем более старая когорта. Опрос показывает, что типичный возраст поколения Y (21-36 лет) имеет колоссальные 50% своего портфеля наличными, всего 28% в акциях и остальную часть в облигациях. Немиллинеалы инвесторы (старше 36 лет) владеют 46% акций и 23% наличными.
Это наблюдение стоит перед лицом традиционной мудрости распределения активов, как в пословице, чтобы держать в акциях долю равную «100 - ваш возраст». Как правило, мы предполагаем, что чем инвестор младше, тем больше он должен держать в акцих, и с возрастом они становятся все более консервативными. Тяжелое финансовое положение поколения Y вызывает несколько вопросов: почему они ведут себя так консервативно? И каково должно быть их распределение в действительности?
Правило распределения активов, такое как «100 - ваш возраст» в акциях, может подойти не каждому. Но два эти правилах могут.
Так как распределение активов определяет около 100% доходности портфеля, вопрос как распределить активы - это вопрос на миллион долларов. Как мы недавно обсуждали, использование структуры распределения - это то, что позволяет вам построить надежный портфель с низкими комиссионными из нескольких простых ETF или пассивных фондов. Если вы собираетесь перейти на SPY, AGG и другие широкие индексные фонды, чтобы построить портфель, вам необходимо иметь план распределения. Правила большого пальца, такие как «100 - ваш возраст», - отличное начало.
Но наличие единого эмпирического правила, основанного на возрасте, сразу же ошибочно, потому что предполагает, что возраст является единственным определяющим фактором толерантности к риску. Оказывается, мир движется и выходит за рамки правила «100 - ваш возраст», но в двух противоположных направлениях.
Правило «100 минус ваш возраст» мертво
Старое правило «100 - ваш возраст» уже не работает. Оно имел оглушительный успех, завоевав популярность в 1970-х и 80-х годах в качестве сокращенной модели оптимизации среднего отклонения, которая появилась в новаторской современной портфельной теории (СПT) в 1950-х годах.
СПТ по сути доказала, что вам лучше держать как акции, так и облигации, а не только одни или другой актив. Поскольку они диверсифицируют друг друга, вы получаете больше прибыли при том же риске (волатильность) или меньше риска для той же доходности.
В то время как для модели требуется выбрать целевой уровень волатильности, чтобы определить оптимальный процент акций по сравнению с облигациями (т. е. Очень абстрактный процесс для среднего инвестора), на практике было бы, вероятно, так же эффективно предписывать скользящую шкалу по возрасту и периодически поглядывать на нее. Но реалии таковы, что сегодняшние инвесторы продолжают расти во время финансового кризиса и выделяют долю акций гораздо меньше, чем «100 - ваш возраст».
Тем не менее, в то время как средний инвестор держит более низкую долю в акциях, институциональные управляющие наоборот - все больше. С сегодняшними низкими процентными ставками инвесторы слишком много упускают, удерживая в портфеле слишком много облигаций, поэтому рекомендуемый процент акций вырос в портфелях. Профессиональный инвестиционный мир находится ближе к правилу «125 - ваш возраст» в акциях. Мы можем видеть это в растущей категории фондов к определенной дате (target date funds - не знаю, как это будет грамотно по русски, далее ФОД) , которые являются хорошим показателем для профессионального выбора.
Действительно, посмотрите на три крупнейших провайдера фондов целевых дат - Fidelity, Vanguard и T. Rowe Price - показывает, что все они намного ближе к распределению «125 - ваш возраст». Например, эти три ФОД выделяют 90% акций для 30-летнего, и около 75-85% в акциях для 50-летнего возраста.
А молодые инвесторы готовы?
Этот подход, основанный на определении доли акций, хорошо подходит для уже хорошо стоящих на ногах инвесторов, у которых стабильная занятость и своя заначка, на которую можно положиться в трудные времена. Но этот подход представляет собой проблему, так самые агрессивные портфели у самых молодых инвесторов - у которых наименее стабильная работа и самые сбережения (или, скорее всего, несуществующие сбережения и студенческие займы, о которых нужно беспокоиться).
Недавняя статья управляющией компании Research Affiliates дает убедительное доказательство того, что наиболее молодые инвесторы, которые склонны совершать набеги на свои сбережения, чаще всего обжигаются на портфелях с высоким риском. Они утверждают, что эта когорте лучше всего начинать со «стартового портфеля» 1/3 - 1/3 - 1/3 в акциях, облигациях и «ценных бумагах с защитой от инфляции», таких как TIP и облигации с плавающей процентной ставкой (ETFs TIP и FLOT являются хорошими примерами). Это создает портфель 33% акций / 67% облигаций, но «инфляционные ценные бумаги» смягчают эффект увеличения процентных ставок и всплесков инфляции.
Когда мы учитываем другие факторы, влияющие на толерантность к риску - существующие сбережения и безопасность работы - ультраконсервативные портфели сегодняшних миллениалов действительно начинают иметь смысл.
Два метода подходят для всех: правила распределения для всех
В то время как общее отвращение к риску миллениалов может быть оправдано, сидеть на гигантской куче наличных денег - это не выход. И это касается и старших инвесторов. Опыт двух крупных рецессий за десятилетие был шоком для настроений инвесторов, но люди, которые действительно страдают, - это те, кто уходит с рынка и остаются в стороне, даже когда он восстанавливается. Когда дело доходит до нормализации распределения по всем направлениям, два эмпирических правила могут удовлетворить потребности большинства: консервативный портфель начинающих инвесторов на ранней стадии (например, портфель акций, облигаций и 1/3 -1/3 - 1/3 ценные бумаги с защитой от инфляции) и обновленный портфель по возрасту, такой как «120 - ваш возраст» в акциях для остальных. Инвестируйте и покупайте недорогие инвестиции. А метод '100 - Ваш возраст ' оставьте в покое.
Источник Carolyn Marsh Forbes
Перевод Игорь Париков Wallet
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