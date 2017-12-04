Большинство из нас держит слишком много наличных денег в наших портфелях и недостаточно акций, но самые худшими нарушителями всех являются самыми молодыми инвесторами. Это означает, что это вы, милленниалы – поколение Y. (прим.автора рожденные после 1981 года)В исследовании от UBS 2014 года сообщается, что общественность продолжает избегать фондового рынка, но молодые инвесторы еще более консервативны, чем более старая когорта. Опрос показывает, что типичный возраст поколения Y (21-36 лет) имеет колоссальные 50% своего портфеля наличными, всего 28% в акциях и остальную часть в облигациях. Немиллинеалы инвесторы (старше 36 лет) владеют 46% акций и 23% наличными.Это наблюдение стоит перед лицом традиционной мудрости распределения активов, как в пословице, чтобы держать в акциях долю равную «100 - ваш возраст». Как правило, мы предполагаем, что чем инвестор младше, тем больше он должен держать в акцих, и с возрастом они становятся все более консервативными. Тяжелое финансовое положение поколения Y вызывает несколько вопросов: почему они ведут себя так консервативно? И каково должно быть их распределение в действительности?Правило распределения активов, такое как «100 - ваш возраст» в акциях, может подойти не каждому. Но два эти правилах могут.Так как распределение активов определяет около 100% доходности портфеля, вопрос как распределить активы - это вопрос на миллион долларов. Как мы недавно обсуждали, использование структуры распределения - это то, что позволяет вам построить надежный портфель с низкими комиссионными из нескольких простых ETF или пассивных фондов. Если вы собираетесь перейти на SPY, AGG и другие широкие индексные фонды, чтобы построить портфель, вам необходимо иметь план распределения. Правила большого пальца, такие как «100 - ваш возраст», - отличное начало.Но наличие единого эмпирического правила, основанного на возрасте, сразу же ошибочно, потому что предполагает, что возраст является единственным определяющим фактором толерантности к риску. Оказывается, мир движется и выходит за рамки правила «100 - ваш возраст», но в двух противоположных направлениях.Правило «100 минус ваш возраст» мертвоСтарое правило «100 - ваш возраст» уже не работает. Оно имел оглушительный успех, завоевав популярность в 1970-х и 80-х годах в качестве сокращенной модели оптимизации среднего отклонения, которая появилась в новаторской современной портфельной теории (СПT) в 1950-х годах.СПТ по сути доказала, что вам лучше держать как акции, так и облигации, а не только одни или другой актив. Поскольку они диверсифицируют друг друга, вы получаете больше прибыли при том же риске (волатильность) или меньше риска для той же доходности.В то время как для модели требуется выбрать целевой уровень волатильности, чтобы определить оптимальный процент акций по сравнению с облигациями (т. е. Очень абстрактный процесс для среднего инвестора), на практике было бы, вероятно, так же эффективно предписывать скользящую шкалу по возрасту и периодически поглядывать на нее. Но реалии таковы, что сегодняшние инвесторы продолжают расти во время финансового кризиса и выделяют долю акций гораздо меньше, чем «100 - ваш возраст».Тем не менее, в то время как средний инвестор держит более низкую долю в акциях, институциональные управляющие наоборот - все больше. С сегодняшними низкими процентными ставками инвесторы слишком много упускают, удерживая в портфеле слишком много облигаций, поэтому рекомендуемый процент акций вырос в портфелях. Профессиональный инвестиционный мир находится ближе к правилу «125 - ваш возраст» в акциях. Мы можем видеть это в растущей категории фондов к определенной дате (target date funds - не знаю, как это будет грамотно по русски, далее ФОД) , которые являются хорошим показателем для профессионального выбора.Действительно, посмотрите на три крупнейших провайдера фондов целевых дат - Fidelity, Vanguard и T. Rowe Price - показывает, что все они намного ближе к распределению «125 - ваш возраст». Например, эти три ФОД выделяют 90% акций для 30-летнего, и около 75-85% в акциях для 50-летнего возраста.А молодые инвесторы готовы?Этот подход, основанный на определении доли акций, хорошо подходит для уже хорошо стоящих на ногах инвесторов, у которых стабильная занятость и своя заначка, на которую можно положиться в трудные времена. Но этот подход представляет собой проблему, так самые агрессивные портфели у самых молодых инвесторов - у которых наименее стабильная работа и самые сбережения (или, скорее всего, несуществующие сбережения и студенческие займы, о которых нужно беспокоиться).Недавняя статья управляющией компании Research Affiliates дает убедительное доказательство того, что наиболее молодые инвесторы, которые склонны совершать набеги на свои сбережения, чаще всего обжигаются на портфелях с высоким риском. Они утверждают, что эта когорте лучше всего начинать со «стартового портфеля» 1/3 - 1/3 - 1/3 в акциях, облигациях и «ценных бумагах с защитой от инфляции», таких как TIP и облигации с плавающей процентной ставкой (ETFs TIP и FLOT являются хорошими примерами). Это создает портфель 33% акций / 67% облигаций, но «инфляционные ценные бумаги» смягчают эффект увеличения процентных ставок и всплесков инфляции.Когда мы учитываем другие факторы, влияющие на толерантность к риску - существующие сбережения и безопасность работы - ультраконсервативные портфели сегодняшних миллениалов действительно начинают иметь смысл.Два метода подходят для всех: правила распределения для всехВ то время как общее отвращение к риску миллениалов может быть оправдано, сидеть на гигантской куче наличных денег - это не выход. И это касается и старших инвесторов. Опыт двух крупных рецессий за десятилетие был шоком для настроений инвесторов, но люди, которые действительно страдают, - это те, кто уходит с рынка и остаются в стороне, даже когда он восстанавливается. Когда дело доходит до нормализации распределения по всем направлениям, два эмпирических правила могут удовлетворить потребности большинства: консервативный портфель начинающих инвесторов на ранней стадии (например, портфель акций, облигаций и 1/3 -1/3 - 1/3 ценные бумаги с защитой от инфляции) и обновленный портфель по возрасту, такой как «120 - ваш возраст» в акциях для остальных. Инвестируйте и покупайте недорогие инвестиции. А метод '100 - Ваш возраст ' оставьте в покое.Источник Carolyn Marsh ForbesПеревод Игорь Париков Wallet