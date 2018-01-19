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Это все, что вам нужно знать о Биткоинах

19.01.2018 09:27 1 1 337 просмотров
На одном из форумов в комментариях к моей статье Официально: Биткоин превзошел “тюльпаноманию” мне оставили следующий комментарий:

Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.

Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам, и он оставил вместо себя помощника.

Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!

Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.

Это все, что вам нужно знать о биткоинах.

Мне добавить нечего.

Комментарии 1

Альберто Малих  (phazon.ya.ru)
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Зато мне есть - а откуда мошенники (торговец с помошником) взяли деньги на первоначальную скупку обезьян? 20 миллиардов обезьян же они скупили у населения? Это минимум 200 миллардов долларов вложений, а реально то больше, ведь не вся масса была по 10 долларов.
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