В стране наблюдается экономический рост по заверениям чиновников. Хотя промышленность эту тенденцию не подтверждает, народ уже вовсю поверил в светлое будущее.
Однако, банковская отрасль этот оптимизм не поддерживает. Все больше и больше банков теряют лицензии, а некоторые особо крупные переходят под прямой контроль ЦБ. Дела в банковской отрасли настолько плохи, что ЦБ хочет ввести презумпцию виновности банкиров и запретить им выезд из страны. Но такие меры не помогают. Отток банкиров с деньгами продолжается.
Агентство Fitch еще в прошлом году выпустило отчет о плачевном результате банковской отрасли и нарастающих проблемах. Казалось бы, очередные американские страшилки и пугалки для внутреннего потребления. Но может быть, не совсем так…
24 января прошла бесплатная лекция в Московской Бирже "Кредитные циклы в России и их влияние на оценку банков". Автор был Михаил Шлемов из "ВТБ".
Трейдеры, посетившие лекцию выложили презентацию в виде фотографий. Представлю вашему вниманию пару слайдов для раздумий.
Первый – это факты. Количество банков в стране с 1987 года по 2017:
Слайд называется: финансовая стабильность в России: 30 лет американских горок.
Это попытка юмора, которую я не уловил? За 30 лет распалась страна СССР, произошел дефолт 1998 года и кризис 2008-2009 годов. Это стабильность?
Судя, по количеству банков, расцвет банковской отрасли пришелся на 1996 год, а дальше только падение в количестве. Не удивлюсь, что через несколько лет будет опять только 5 государственных банков, как в 1987 году.
А теперь переходим к голубым мечтам от ВТБ. Банковская отрасль в 2025 году:
Количество банков сократится в 10 раз. Верю.
А вот доля государственных банков в общей массе банковских активов сократится с 67% до 20%. А доля Сбербанка сократится с 29% до 25%.
Не верится от слова совсем. Напомню, что президентские полномочия Владимир Владимировича Путина закончатся в 2024 году, и то не факт… За время его правления, несмотря на все слова о привлечении инвесторов и приватизации, произошло ровно наоборот: все инвесторы разбежались, санкции, а государственный сектор в экономике (и без санкций) вырос до невероятных размеров и продолжает расти.
Скоро ЦБ со своими банками станет еще больше Сбербанка. И за эти 6 лет ситуация изменится коренным образом?
Когда он уже пообещал, что не будет никаких резких реформ.
Или надежда на американские санкции? Что олигархов всех прижмут, и они бросятся инвестировать в российскую экономику и банковский сектор? Частный капитал хлынет в Россию?
На конференции речь шла о приватизации и увеличение доли пенсионных денег в экономике.
Опять же, детские и наивные мечты. Если в настоящий момент этого не произошло, то почему резко должно произойти за следующие 7 лет.
Посмотрите на демографическую картину – актуальную полово-возрастную пирамиду населения России и увидите, что ближайшие 7-10 лет ПФР ждет увеличение выплат пенсий из-за пика выхода людей на пенсию!
ПФР и так трещит по швам, а теперь он должен будет как-то выкручиваться: повышать пенсионный возраст, отказывать по разным причинам и занижать пенсии. А поступлений больше не будет, когда малый и средний бизнес губят.
Поэтому эти «blue sky scenario» так и останутся в облаках.
Или я не прав, и впереди нас ждет развитие предпринимательства, бизнеса и расцвет частного капитала не только по телевизору?
Оригинал статьи https://wallet.livejournal.com/181811.html
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