Продолжим тему удачи в инвестировании, потому что ее гораздо больше, чем многим кажется.
Прежде чем обрушиться с критикой в следующем посту на одно издание, приведу вам информацию, без которой невозможно понять суть претензий.
Речь пойдет об активно управляемых фондах акций (Паевых инвестиционных фондах ПИФах, а в США называются взаимные фонды) и их «секретах» успеха. Обозначу сразу свою позицию: я активный противник активно управляемых фондов, а также самостоятельных спекуляций для простого рядового инвестора.
Если применить сравнение: для инвестора необходимо уметь ездить на автомобиле, соблюдая ПДД. И ничего больше! Не пытаться устраивать гонки на дороге, или бросать машину в пробке, пересаживаться на лошадь, автобус или другой транспорт. Автомобиль быстрый способ передвижения на средние расстояния (скажем загородные).
Но никто не хочет богатеть медленно, все хотят быть пилотами Формулы 1 или иметь личный самолет. Для понимания: в мире около 30 пилотов Ф1, а владельцев личных самолетов немного больше, но несопоставимо мало по сравнению с численностью населения Земли.
Смотреть на гонки Ф1 или как богатые люди летают на своих самолетах, может быть, завидно для некоторых, но не вредно для своего кармана. А вот пытаться сделать тоже самое в финансах (обыграть рынок) приводит к очень плачевным результатам даже среди самых профессионалов.
И сейчас это продемонстрирую в цифрах.
Компания S&P Dow Jones Indices LLC приводит очень занимательную статистику, касающуюся деятельности активно-управляемых фондов (их результатов) по всему миру. Забегая вперед, можно сказать, что без слез на нее смотреть нельзя.
Некоторые удручающие результаты уже показывал на последнем бесплатном вебинаре:
На примере США: на периоде 1 год 57% активно-управляемых фондов проигрывают индексу S&P500, 3 года – 82%, 5 лет – 82%. Обновленные данные – 63,08%, 80,56% и 84,23% соответственно. Таким образом, на горизонте 5 лет подавляющее большинство фондов, проигрывают индексу, хотя им платят немалые деньги, чтобы они его переигрывали.
Прежде чем показать более длительный период посмотрим отчет SPIVA за 2017 год более детально.
В данной таблице приводится по годам количество фондов, ПРОИГРЫВШИХ бенчмарку (эталону), на который равняются эти фонды.
Теперь есть колонки 10 и 15 лет. Так как номинаций много, предлагаю взять самую распространенную категорию “All Large-Cap Funds”, которая равняется на индекс S&P500: за год проиграли 63,08% фондов, а вот за 10 лет уже 89,51%, а 15 лет – 92,33%. Причем заметьте тенденцию: чем больше срок, тем большее количество фондов проигрывает индексу.
Таким образом, на промежутке 1-5 лет какой-то фонд может еще «выстрелить», а вот на 10 и 15 лет вероятность 1 к 12,5.
Но и это еще не всё! В данном случае мы допускаем ошибку, на которую указывает Нассим Талеб под названием «ошибка выжившего».
Давайте посмотрим, сколько фондов выжило за 15 летний период 2003-2017 годы:
В категории “All Large-Cap Funds” в 2003 году было 706 подобных фондов, но до наших дней, а точнее до 31.12.2017 дожило только 35,41% или 250 фондов, а сохранили свою ориентацию (инвестиционную декларацию) и того меньше – 26,63% или 188 фондов.
Из них 173 фонда (92,33%) проиграли индексу, а обыграли всего 15. А теперь берем калькулятор и делим 15 на 706 и получаем 2,12% - процент тех, кто справился со своей работой.
А 97,88% активно управляемых фондов в США с многочисленным управленцами с дипломами MBA и прочими сертификатами, получающие баснословные гонорары провалили свою работу. При таком раскладе ваши шансы выбрать фонд, который превзойдет индекс через 15 лет падают к 1:47. Даже в рулетку и то шансы на выигрыш больше.
И это в стране с самым крупным и развитым фондовом рынке мира – США. Что уже говорить про другие?
В России ситуация не лучше. Подробности здесь.
А сколько-то проиграли фонды?
Кажется, что немного 8,38% среднегодовая доходность против 9,92% у индекса. Но за 15 лет накопленный капитал недосчитается 20% (334,38$ против 413,19$, если вложились 100$ в 2003 году).
Но! 8,38% - это доходность с учетом фондов, обыгравших индекс, а если их исключить, то с вероятностью 97,88% вы получили бы еще меньше.
И это учитывая низкие комиссии в США до 1%, а у дерзких – 2%. Сравните с российскими 5-7% и поймете, что ситуация гораздо хуже.
Поэтому любители активно управляемых фондов должны задать себе такие вопросы:
какие критерии вы используете для отбора будущих лидеров?
вы уверены, что оставшиеся 2,12% фондов и дальше будут обыгрывать рынок?
Ведь для инвестора с целью накопить капитал при выходе на пенсию инвестиционный горизонт на 15 лет, а гораздо больше 20-30 лет.
И даже, если вы знаете ответы на эти вопросы, абсолютно нет никакой гарантии, что так и случится (выигравшие фонды обыгрывать рынок). Ведь великий Баффетт проиграл рынку за последние 10 лет на периоде 2008-2017 годы...
Подскажите, в какой-либо другой отрасли могут ли 97,88% компаний провалить свою работу или только в финансах можно позволять себе такое, одев пиджак и сделав умный вид?
Оригинал статьи https://wallet.livejournal.com/195459.html
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