В конце прошедшего 2014 года постепенное снижение курса российского рубля сменилось стремительным падением стоимости национальной валюты. В наступившем 2015 году ситуация повернулась в сторону стабилизации. За период с февраля по апрель, укрепление курса по отношению к доллару зафиксировали на уровне 25%. Столь резкая смена ситуации в финансовом секторе волей-неволей наталкивает на мысли о способах сохранения и приумножения средств в кризисное время. Стоит ли, как раньше, отдавать предпочтение рублям, перевести капитал в иностранную валюту или сделать выбор в пользу более прибыльных альтернативных инвестиционных инструментов?Если верить данным государственной службы статистики, известной как Росстат, в течение последних нескольких месяцев темпы инфляции несколько замедлились, упав в годовом выражении приблизительно на пол процента. Но дать точный прогноз относительно поведения национальной валюты даже в краткосрочной перспективе не берутся ни чиновники из финансово-экономического блока правительства, ни независимые финансовые эксперты. Шансы на очередное укрепление или падение примерно 50/50, и влияет на это ряд труднопредсказуемых факторов: стоимость нефти, ослабление или усиление западных санкций, геополитическая ситуация. Фактически каждый день чаша экономических весов может качнуться в ту или иную сторону.К разряду негативных моментов также следует отнести снижение реальных доходов населения, которые, несмотря на неожиданный кризис, все-таки успели сформировать определенную финансовую подушку, преимущественно в виде валютных накоплений. Но поскольку ситуация в сфере экономики носит волнообразный характер, повседневные нужды и достаточно существенное укрепление рубля этой весной постепенно возвращают доверие граждан к «деревянному».Как определить, не сделал ли среднестатистический россиянин ошибку, решив перевести все сбережения в доллар или евро? Что делать с уже имеющимися накоплениями? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас.Несмотря на продолжительную нестабильную ситуацию в экономике, большинство граждан предпочитают хранить средства на банковских депозитах. В соответствии с данными Центробанка, по итогам первого квартала текущего года, вклады физических лиц увеличились приблизительно на 3 %. Примерно в таком же объеме сократились валютные депозиты, что произошло на фоне роста рублевых вкладов на 1.3 %. Основной причиной происходящего финансовые аналитики называют высокую процентную ставку по вкладам, которая с 7.7% по итогам прошлого года возросла до отметки 12.88%.На данном этапе национальная валюта остается наиболее перспективным инструментом сохранения капитала, что объясняется в первую очередь беспрецедентными по уровню привлекательности рублевыми депозитами. Для получения дополнительных гарантий сохранения средств рекомендуется отдавать предпочтение сотрудничеству с коммерческими банками, в структуре уставного капитала которых присутствует доля государства. Финансисты не исключают вторую волну кризиса с началом осени, что может не совсем благоприятно отразиться на небольших частных кредитных организациях.Если же говорить об инвестициях в валюту, в этом направлении рекомендуется проявить максимальную осторожность, поскольку неожиданные изменения в курсовой динамике могут свести на нет все потраченные усилия. Для долгосрочных и среднесрочных вложений рекомендуется предпочесть инвестиционные инструменты других типов. При этом евро и доллар отлично подходят для краткосрочных вложений, в целях сохранения необходимой суммы для покупки дорогостоящей бытовой техники или, к примеру, отдыха за границей.Для более обеспеченных категорий инвесторов спасительной гаванью может стать отечественный рынок ценных бумаг. На фоне конфликтной ситуации в Украине первое полугодие характеризовалось высокой волатильностью котировок, но уже сегодня наблюдается стабилизация цен на нефтяном рынке, а также укрепление курса рубля. Все это является предпосылками к возможному росту стоимости акций российских компаний и хорошим стимулом для совершения удачных приобретений уже в ближайшем будущем. Отдельные активы могут прибавить в цене уже до конца текущего года.Конечно, работа на финансовом рынке требует наличия достаточно серьезного капитала. Минимальный порог входа составляет приблизительно 50 тыс., у.е. Помимо этого понадобится масса свободного времени, фундаментальное понимание внутригосударственных и мировых процессов в экономике, а также умение на практике применять полученную информацию.Инвестиционный портфель на фондовом рынке – превосходная возможность дифференцировать потенциальные риски. Помимо вложений в ценные бумаги доступна покупка корпоративных и государственных облигаций, депозитных сертификатов и казначейских векселей. Валюту, драгоценные металлы и недвижимость также никто не отменял.Выбор активов доступен по нескольким признакам: отрасль или страна, а также уровень диверсификации и показатель стабильности дивидендов. По итогам прошедшего года наблюдается подорожание наиболее популярных инвестиционных портфелей на сумму от 20 до 30%.Для среднестатистического россиянина, относящего себя к среднему классу, подойдут инвестиции в бинарные опционы. Это стремительно набирающее популярность направление доступно любому желающему физическому лицу. Способ значительно проще, чем работа на Форекс, не требует больших финансовых и временных затрат. Вместе с этим присутствует перспектива не только сохранить, но и приумножить имеющийся капитал.Торговля бинарными опционами обладает рядом конкретных преимуществ:1. Минимальный порог для инвестирования ограничивается несколькими десятками долларов.2. Среди базовых активов все наиболее популярные инструменты от индексов и акций, до мировых валют и сырьевых товаров.3. Возможность быстрого заработка на краткосрочных операциях.4. В случае усердного обучения и профессионального подхода к использованию инвестиционных инструментов прибыль по некоторым из них может составить порядка 70-80%.Конечно, бинарные опционы были и остаются высокорисковым способом вложения средств с потенциально большим уровнем доходности или убыточности. По этой причине вкладывать в этот сегмент абсолютно все имеющиеся накопления не рекомендуется. Гораздо правильнее основную часть средств перевести в более консервативные инструменты, наподобие недвижимости или банковских депозитов, а небольшую сумму «пожертвовать» для работы в рамках агрессивной стратегии инвестирования, нацеленной на получение солидной прибыли.Популярный во все времена инструмент сегодня постепенно теряет доверие инвесторов. Виновата в этом пресловутая специфика золота и других, популярных на финансовых рынках драгоценных металлов. Перспектива получения хорошего дохода по-прежнему сохраняется, но исключительно при выборе долгосрочной стратегии. Ослабляет доверие к активу отсутствие гарантий по «золотым вкладам» со стороны Агентства по их страхованию. По этой причине переводить деньги в банковские депозиты, условно исчисляющиеся в золоте, платине и серебре эксперты сегодня не рекомендуют.В качестве альтернативы можно было бы рассмотреть приобретение физического металла. Но привлекательность покупки слитков считается слишком неудобной формой инвестирования из-за необходимости уплаты внушительного НДС по ставке 18%. Вложение средств в монеты сегодня также рассматривается как малоперспективный вариант.Для тех, у кого скопились солидные накопления, идеальным вариантом сохранения и приумножения средств, а также получения регулярного стабильного дохода по-прежнему остается недвижимость. Из-за постоянно растущих цен на востребованные квадратные метры в крупных населенных пунктах этот способ по карману далеко не всем. Вариант с ипотечным кредитованием оправдан в случае получения регулярного высокого дохода, но в нынешнее нестабильное время любой источник прибыли может «пересохнуть» в любой момент. Поэтому перед тем, как брать на себя кредитные обязательства, рекомендуется как следует взвесить все за и против.