Почему в России опять финансовый кризис?

Финансовый кризис в России длится с начала 2014 года и предпосылок для его завершения пока не видно. Что ждет нашу экономику завтра? К чему готовится в ближайшей перспективе?



Сегодня в России экономический кризис и оспорить этот факт уже никто не решится. Основная причина резкого ухудшения ситуации – стремительное падение цен на основные энергоресурсы, за счет продажи которых формируется внушительная часть бюджета РФ. Второй, но не менее важной причиной считаются санкции со стороны ЕС и США, связанные с событиями, происходящими сегодня в Крыму и на Востоке Украины.



Сложившаяся ситуация серьезно сказалась сразу на нескольких направлениях:



-Значительно просел курс рубля относительно доллара, евро и других валют.

-Активизировались темпы роста инфляции.

-Реальные доходы населения начали стремительно сокращаться.

-Во многих отраслях экономики РФ положение дел значительно ухудшилось.



Экономические санкции были инициированы США, Евросоюзом, Швейцарией, Норвегией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. Причина санкций – незаконное, по мнению западных стран, присоединение Крыма к России, а также вероятное участие военнослужащих Российской Федерации в конфликте на Востоке Украины. Суть принятых мер сводится к мораторию на экономическое сотрудничество с рядом компаний, предприятий и банковских структур из РФ. Параллельно крымскому полуострову объявлена экономическая блокада.



На фоне происходящих событий зафиксировано резкое сокращение инвестиций в экономику России на 70%. В 2014 году размер иностранного капитала, пришедшего в страну, составил 19 млрд $, против 79 млрд $ в 2013 году.



Следует отметить, что помимо усилий западных государств ухудшение экономической ситуации вызвано предпосылками к системному кризису и достаточно серьезными основаниями для этого. За последние годы топливно-энергетический комплекс государства перешел из разряда основы формирования экспортного потенциала РФ в статус мощной базы, на которую целиком и полностью опирается экономика страны. На данный момент помимо поставок энергоресурсов лишь металлургический комплекс может претендовать на звание отрасли, оказывающей мощное влияние на экономическую жизнь государства.



Потенциально способные на роль флагманов экономического развития отрасли машиностроение и легкая промышленность демонстрируют небольшой удельный вес с тенденцией к его уменьшению. Не может не вызывать беспокойства тот факт, что экономический спад в первую очередь отражается на тех областях народного хозяйства, без которых не представляется возможным качественный экономический рост любого мирового государства. В первую очередь речь идет об отраслях, работающих над удовлетворением потребностей населения, а также наукоемких сегментах. Без развития названных направлений о конкурентоспособности государства на мировых рынках говорить не приходится.



Начало 2015 года ознаменовалось резким сокращением внешнеторговых операций среди стран БРИИКС и G7. Среди основных причин происходящего называют продолжение снижения цен на нефть и укрепление курса национальной валюты США. В частности, объемы поставок импортного товара в Россию за первые два месяца 2015 года сократились на 36.9%, в сравнении с аналогичным периодом в прошедшем году.



Замедление темпов роста и развития экономики начало фиксироваться еще с конца 2012 года. Положительный эффект после кризиса 2008-2009 годов продлился сравнительно недолго. Уже к концу 2013 года российский президент, премьер-министр и глава министерства экономического развития публично засвидетельствовали стагнацию в экономике России. В то время разговоры о санкциях еще не велись, и основной причиной ухудшения ситуации справедливо называлась зависимость государства от так называемых нефтедолларов.



С началом 2014 года ситуация усугубилась настолько, что негативные показатели превзошли все основные ожидания по самым пессимистическим прогнозам. В июне 2014 года началось стремительное падение цен на нефть на мировом рынке. Уже к концу декабря стоимость барреля упала со 115$ до рекордных 56.5$ за единицу. В последний раз подобная картина наблюдалась лишь весной 2009 года. В результате РФ недополучила порядка 40$ млрд долларов иностранного капитала, а уровень инфляции составил 11.4% вместо прогнозируемых 5%. К концу года отток иностранного капитала увеличился до 115.5 $ млрд.



Начало 2015 года ознаменовалось продолжением падений цен на нефть и негативным влиянием экономических санкций на экономику РФ. Сегодня финансовое положение государства оставляет желать лучшего. Уже в апреле текущего года зафиксировано снижение ВВП до 4.3%, продолжается рост инфляции, который также опережает сделанные прогнозы. По оценкам экспертов в 2015 году Россия недополучит порядка 100 $ млрд инвестиционного капитала. За первый квартал текущего года объем оттока уже составил 32.6 $ млрд. На фоне падения кредитного рейтинга государства правительство продолжает вносить правки в бюджет, который не успевает за темпами экономического спада. Золотовалютные резервы сократились до минимального уровня, увеличивается безработица, количество обанкротившихся предприятий, наблюдается спад производства и снижение покупательской способности россиян.



В каком состоянии находится банковская система Российской Федерации?



По данным американского провайдера финансовой информации Bloomberg уже в ближайшее время усугубление кризисных явлений на территории РФ рискует обернуться закрытием сотен действующих сегодня банковских учреждений. Продолжающееся падение рубля на фоне возможного усиления и ужесточения западных санкций способствует этому как нельзя лучше.



Большинство экспертов едины во мнении, что на сегодняшний день российские финансовые учреждения оказались в значительно более тяжелом положении, чем в 2009 году. В то время прослеживалась прямая зависимость коммерческих структур от иностранного финансирования, но отрезанный доступ к денежным ресурсам носил временный характер, и мировое экономическое сообщество прекрасно отдавало себе в этом отчет. Ситуация 2014-2015 года показывает что санкции, скорее всего, не отменят не только в краткосрочной, но возможно и в среднесрочной перспективе.



Приведенные ниже цифры говорят сами за себя. Сбербанк России, в портфеле которого порядка 45% депозитных вкладов РФ, на протяжении 2014 года сократил доходы на 20%. Основная причина - необходимость формирования дополнительного резерва для покрытия задолженности по стремительно растущим невозвратам по выданным кредитам. Доходы другого крупного российского банка ВТБ сократились до критического уровня в 96%.



Куда инвестировать свободные средства во время экономического спада?



Банки чувствуют себя во время кризиса более чем неуверенно, они не гарантируют сохранения средств, поскольку сами могут обанкротиться в любой момент. В последнем случае вернуть помещенные на депозит средства не так уж просто.



Инвестировать деньги в недвижимость, золото, драгоценности и уж тем более в предметы искусства по карману далеко не каждому. К счастью, сегодня существует способ, позволяющий не только сохранить, но и приумножить даже минимальную сумму средств, отложенную на «черный день».



Работа с бинарными опционами дает возможность обрести финансовую независимость тем, кто хочет попробовать свои силы в торговле на финансовых рынках. Для работы с инструментом требуется лишь базовое понимание экономических процессов. В нестабильных финансовых условиях бинарные опционы помогают не только сохранить, но и приумножить имеющийся капитал. При этом новичкам не нужно долго обучатся искусств трейдинга, как это требуется для работы на форекс, к тому же контроль над происходящим будет полностью в ваших руках.



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