Оценка инфляционных ожиданий участников рынка и реальной доходности в ОФЗ-ИН

Более шести месяцев прошло с размещения Минфином РФ первого выпуска облигацийс индексируемым на инфляцию номиналом (ОФЗ-ИН). Впервые на российскомфинансовом рынке появился инструмент, являющийся индикатором долгосрочныхинфляционных ожиданий участников рынка. С помощью модели, построенной напринципах расчета breakeven inflation rate (средней ожидаемой инфляции на горизонтеобращения облигаций), были просчитаны показатели реальной доходности и ожиданияпо инфляции, которые были заложены участниками рынка при ценообразованииОФЗ-ИН на биржевых торгах.Описание моделиДля оценки справедливой стоимости индексируемых по инфляции облигаций применяется концепция breakeven inflation rate (BEI) — вмененный ожидаемый уровень инфляции, при котором ожидаемые инвестором доходы при покупке ОФЗ-ИН и традиционной ОФЗ с постоянным купоном будут сопоставимы. При этом рынок постоянно стремится снять возможность арбитража между инструментами с одинаковым кредитным риском на сопоставимом горизонте инвестирования. Математически breakeven inflation rate определяется как средняя инфляция на горизонте жизни выпуска, при которой будущий рост стоимости номинала и купонных платежей по инфляционной облигации, дисконтированный по ставке доходности обычного выпуска облигаций с сопоставимым сроком обращения, соответствует текущей стоимости инфляционной облигации. Для расчета breakeveninflation rate был смоделирован денежный поток по ОФЗ-ИН 52001, в который были включены две переменные: сама breakeven inflation rate и ставка дисконтирования.Ставка дисконтирования для расчета в модели берется как доходность по средневзвешенной цене облигации ОФЗ-ПД 26215, поскольку ее срок обращения и купонные выплаты по срокам совпадают с выплатами по инфляционной облигации.Параметрами выпуска ОФЗ-ИН предусмотрено, что для индексации номинала на ближайший месяц берется значение инфляции с лагом в три месяца. Но поскольку значение индексации номинала на ближайший период известно рынку, мы учли этообстоятельство и включаем в модель уже известные значения реальной инфляции в момент выхода релиза Росстата. Рассчитав значение breakeven inflation rate, мы получаем такой важный показатель, как реальная доходность, то есть доходность за вычетом инфляции. В данном случае она считается как разница между эффективной доходностью и breakeven inflation rate.Ну и немного результатовГрафик ожидаемой инфляции и реальной доходностиВозврат на инвестиции(Total Return) в ОФЗ-ИН 52001 и ОФЗ-ПД 26215График эффективной доходности ОФЗ 26215(левая шкала) и реальной доходности (правая шкала)