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Оценка инфляционных ожиданий участников рынка и реальной доходности в ОФЗ-ИН

05.02.2016 14:52 2 3 186 просмотров
Более шести месяцев прошло с размещения Минфином РФ первого выпуска облигаций
с индексируемым на инфляцию номиналом (ОФЗ-ИН). Впервые на российском
финансовом рынке появился инструмент, являющийся индикатором долгосрочных
инфляционных ожиданий участников рынка. С помощью модели, построенной на
принципах расчета breakeven inflation rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте
обращения облигаций), были просчитаны показатели реальной доходности и ожидания
по инфляции, которые были заложены участниками рынка при ценообразовании
ОФЗ-ИН на биржевых торгах.

Описание модели

Для оценки справедливой стоимости индексируемых по инфляции облигаций применяется концепция breakeven inflation rate (BEI) — вмененный ожидаемый уровень инфляции, при котором ожидаемые инвестором доходы при покупке ОФЗ-ИН и традиционной ОФЗ с постоянным купоном будут сопоставимы. При этом рынок постоянно стремится снять возможность арбитража между инструментами с одинаковым кредитным риском на сопоставимом горизонте инвестирования. Математически breakeven inflation rate определяется как средняя инфляция на горизонте жизни выпуска, при которой будущий рост стоимости номинала и купонных платежей по инфляционной облигации, дисконтированный по ставке доходности обычного выпуска облигаций с сопоставимым сроком обращения, соответствует текущей стоимости инфляционной облигации. Для расчета breakeveninflation rate был смоделирован денежный поток по ОФЗ-ИН 52001, в который были включены две переменные: сама breakeven inflation rate и ставка дисконтирования.
Ставка дисконтирования для расчета в модели берется как доходность по средневзвешенной цене облигации ОФЗ-ПД 26215, поскольку ее срок обращения и купонные выплаты по срокам совпадают с выплатами по инфляционной облигации.
Параметрами выпуска ОФЗ-ИН предусмотрено, что для индексации номинала на ближайший месяц берется значение инфляции с лагом в три месяца. Но поскольку значение индексации номинала на ближайший период известно рынку, мы учли это
обстоятельство и включаем в модель уже известные значения реальной инфляции в момент выхода релиза Росстата. Рассчитав значение breakeven inflation rate, мы получаем такой важный показатель, как реальная доходность, то есть доходность за вычетом инфляции. В данном случае она считается как разница между эффективной доходностью и breakeven inflation rate.

Ну и немного результатов

График ожидаемой инфляции и реальной доходности


Возврат на инвестиции(Total Return) в ОФЗ-ИН 52001 и ОФЗ-ПД 26215


График эффективной доходности ОФЗ 26215(левая шкала) и реальной доходности (правая шкала)

Комментарии 2

Александр non  (rus_solt)
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Спасибо за материал! Очень жаль что облиги выпустили так поздно, было бы очень интересно наблюдать результат в кризисные периоды.
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