Всё в твоих руках! Как изменить Судьбу.

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил:

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:

— Всё в твоих руках.



Думаю, все знают эту Восточную притчу. И я с ней полностью согласна!



В каждом Человеке есть что-то уникальное, чего он сам о себе не знает. Однако бывают «поворотные моменты» (я их называю «пинки»), когда можно, и даже нужно исправлять ситуацию. Изменять Судьбу.

Я могу это доказать. И Вы поймете, что ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ!



Есть такая Игра. Ее правила:

1. Продолжите фразу так, чтобы срифмовались 2 последние строчки. Даже если Вы никогда не увлекались рифмами – Вы увидите, что все получится!

2. Можно даже не читать всё стихотворение, нужно добавить 2 или 4 строчки в рифму, но чтобы по смыслу они перекликались с предыдущими строчками предшествующего автора.

3. Соблюдая правила и добавляя «свою лепту», Вы увидите, как быстро меняется Судьба главного персонажа. И Судьбу этого персонажа меняете именно Вы!