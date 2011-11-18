Всё в твоих руках! Как изменить Судьбу.

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил:
— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:
— Всё в твоих руках.
Думаю, все знают эту Восточную притчу. И я с ней полностью согласна!
В каждом Человеке есть что-то уникальное, чего он сам о себе не знает. Однако бывают «поворотные моменты» (я их называю «пинки»), когда можно, и даже нужно исправлять ситуацию. Изменять Судьбу.
Я могу это доказать. И Вы поймете, что ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ!
Есть такая Игра. Ее правила:
1. Продолжите фразу так, чтобы срифмовались 2 последние строчки. Даже если Вы никогда не увлекались рифмами – Вы увидите, что все получится!
2. Можно даже не читать всё стихотворение, нужно добавить 2 или 4 строчки в рифму, но чтобы по смыслу они перекликались с предыдущими строчками предшествующего автора.
3. Соблюдая правила и добавляя «свою лепту», Вы увидите, как быстро меняется Судьба главного персонажа. И Судьбу этого персонажа меняете именно Вы!
Комментарии 27
И признался, что он – гей!
Что же делать, как же быть?
Может мне его убить?
Хммм...Притчу...
Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну жизненную истину.
- Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление,
эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь,
надежду, любезность, истину, доброту, верность…
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка и он ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь...
Мне нравится всё, что Вы пишете. У меня есть ещё много сказок, которые мне подарены разными людьми. И Ваши сказки я считаю подарком. Мне.
Я не пишу текстов. Я разговариваю. Я могу существовать только во взаимодействии.
Иногда мне кажется, что меня нет, а есть зеркало, которое отражает действительность. Людей. Их мнения и страсти. А я - просто посредник.
И это мне тоже нравится.
Спасибо за сказку! давно уже мне никто их не дарил!
Все сказки, да и мультфильмы тоже, созданы именно для взрослых! Их смотрят и читают дети, потому что есть нравственные понятия, которые нужно привить с детства. Чтобы потом вырос полноценный и здоровый Взрослый ребёнок.
Спасибо за притчу, я их очень люблю. В них мудрость поколений
Вечерком попытаюсь поиграть в Вашу замечательную игру.
Это очень интересно - разговаривать стихами и сказками!
Каждый находит в них то, что нужно ему именно сейчас!
Без него мне будет плохо
Я пожалуй буду рад
С ним сходить на гейпарад
Потом до утра кутили...
Я поняла, что Тимофей -
Вовсе никакой не гей!)
И Тимоху полюбила.
Как-то раз звонит мобила,
Говорит Тимоха мило:
"Здравствуй, дорогой Сергей,
Завтра в 5. Да, мы - эге-гей!"
Сомневаюсь, удивляюсь.
Я иду и спотыкаюсь.
Неужели все-тки гей,
Ну и что тут за Сергей???
Как же можно ему верить?
Подскажите, как проверить???
Возле Тимки покрутись...
Пригласи Тимоху в гости,
"Перемойте" друзьям кости...
Потом налей ему вина,
Жалуйся, что ты одна,
Что всегда его любила,
В сердце, что его хранила.
Дальше всё по обстановке -
Пригласи к себе ты в койку...
Коль сбежит твой Тимофей -
Значит точно мальчик-гей!
И вертелась, и крутилась...
Все прошло, скажу я, гладко,
Жалко было мне кроватку.
Ночью просыпаюсь - нет!
Где Тимоха? Где ответ?
Может все-таки он Би?
Сердце рвётся во груди
Что же дальше делать мне?
Посоветуйте-ка мне!!!
Мы пойдем в бисексуалы
Тима с Димой, я с Еленой
Нас омоет белой пеной…
Мы же дети Афродиты
Друг на друга не сердиты
Без него мне плохо все же.
А Сережка этот - гад!
Покусился на мой сад!
Я хочу вернуть Тимоху.
Ой как плохо, плохо, плохо...
Может мне пойти к гадалке,
К экстрасенсу заглянуть.
И дадут они мне склянки,
И укажут в жизни путь?
Друг для друга мы важны!
Ведь из всех земных людей
Кто-то точно будет гей!
Будет это Тимофей
или чей-то брат Матвей,
Пусть как хочет он живет,
Лишь бы счастлив был народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))
Бедный-бедный мальчик-гей!
Что ж, ищу себе другого -
Умного и красивого такого...
Только что-то все молчат
Иль похожи на галчат
Где искать их, подскажите?!
И с ответом поспешите!
Ибо плохо мне сейчас
Плакать буду - не рОвен час...
Может, всё-тки это ОН???
Только, жалко, фотки нет,
Эх, скрывает он свой след!
Вовсе даже и не гей.
Я проверила вчера.
Провожу с ним вечера!
Вечером вчера... не плохо...
Значит, он совсем не гей???
А зачем звонил Сергей???
Тимофей - скажу я вам,
Он - предатель, стыд и срам!
То он гей, и вдруг - не гей,
Пропадает, а ты верь...
Да еще звонит Сергей,
То ли друг, а может гей!
Что ж теперь мне - удавиться???
Нет, нет, нет...пора напиться!
Всё, пойду схожу я в клуб.
Там найдётся новый друг!
Было очень-так неплохо!
http://www.youtube.com/watch?v=s20sHCnMwHs&feature=related
Злость прошла, и не убила!
Встретила вчера Андрюху,
Зацеловал он мою руку!
Андрюшка до чего хорош!
Симпатичен, мускулист, пригож...
Я добра, предупрежу...
Тимоха - парень неплохой,
Но очень сложный - ой-ой-ой!!!
Ночью он, как слон, храпит,
Вдруг проснется и сопит...
Колпачка от зубной пасты нет,
С утра много, в общем бед...
А ещё орет он громко:
"Где носки? Рубашка? Ёлка?"
Будто выпрыгнут они,
А убрать - ни-ни ни-ни...
В общем, много с ним хлопОт,
Тимофей - зверь ещё тот!!!
И разбила она пару!
Давно все знают тайну эту...
Придется потратить нажитОе бабло!!!
Предательство, ложь ни за что не прощаю!!!
Хотя признаюсь, по Тимохе скучаю!!!
Интересно, кто же за дверью этой теперь?