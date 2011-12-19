Всё ли мы знаем о кредитах?

Даже не работающий в банке человек хоть немного, но знает, что такое кредит и какие кредиты бывают.
Кредиты бывают для малого бизнеса, юридическим лицам, целевые, нецелевые и т.д. Чаще всего мы имеем дело в реальной жизни со следующими кредитами:
- Потребительский кредит
- Ипотечный кредит
- Автокредит
- Кредитная карта
А ещё бывает такой вид кредита, с которым мы сталкиваемся каждую секунду нашей жизни. И он не менее важен. Он более важен, чем все остальные кредиты!
Этот вид кредита самый сложный. Его трудно получить, потому что часто отутюженные и выглаженные документы просто не играют никакой роли, кем бы ты ни был.
Огромнейшее внимание заслуживает кредитная история заемщика. Если кредитная история будет плохой, то заёмщику вряд ли дадут этот кредит. Хотя даже самой плохой кредитной истории свойственно меняться. И если, наконец, кредитная история станет хорошей, то заемщик будет рекомендован на получение этого самого кредита. Не во все банки этого заемщика будут рекомендовать, но все же будут рекомендовать в некоторые. А это уже неплохо для заемщика с сомнительной кредитной историей.
Этот вид кредита выдается не с 18 лет, а с момента рождения. Он выдается пожизненно.
Этот вид кредита имеет самую высокую процентную ставку.
Это единственный вид кредита, который нельзя трансформировать в рассрочку ни в одной стране мира. Этот вид кредита важен для каждого из нас. Ежесекундно.
О каком кредите я говорю? О самом важном! О кредите доверия.
Термин «кредит» - от лат. credere — доверять, credit — он верит, creditum —- ссуда.
***
- Петя, я тебе не дам эту машинку. Она новая. Ты мне вчера сломал мотоцикл, а новую машинку я тебе не дам сломать, - сказал Ваня. Ему 4 года, он ходит в детский сад. У него есть друг – Петя. Он не даёт игрушку Пете, потому что у Вани пропал кредит доверия к Пете.
- Ваня, я вчера сломал мотоцикл случайно. На полу лежали кубики, Света бежала к коляске с куклой. Коляска с куклой стояла на железной дороге, в которую играл Дима. Света испугалась, что коляска с куклой перевернется, что фарфоровая кукла разобьется, и воспитательница будет Свету ругать за испорченную игрушку. А Дима не обратил внимания на коляску с куклой. Поезд уже приближался. Света споткнулась о кубики, которые лежали рядом со мной. Я схватил за руку Свету, чтобы она не упала. Света заплакала от страха. Дима тоже испугался, он увидел коляску, к которой кинулась Света, нажал на кнопку и поезд остановился. Не сломалась ни железная дорога, ни коляска. Кукла осталась целой, и Света не разбила коленку. Но когда я схватил Свету за руку, я наступил на твой мотоцикл, поэтому мотоцикл сломался. Я не хотел, но так получилось…
- Да, мы спасли фарфоровую куклу! Ваня, у тебя очень красивая машинка. Петя очень хочет поиграть. Смотри, я убрала кубики, чтобы никто не споткнулся. Дима играет в железную дорогу теперь только в углу комнаты. А я сижу в другом углу с куклой и коляской. Хочешь, поиграй со мной, пока в твою машинку поиграет Петя. Мне нужно за посудкой в тот угол комнаты, в котором играет Дима. Ты мне поможешь перейти железную дорогу? - улыбаясь, спросила Света.
- Я лучше пойду с Димой поиграю в железную дорогу. Я же пацан! Я не играю в куклы и коляски. Иди за своей посудкой, мы сейчас остановим поезд на станции… Петя, держи машинку! – сказал Ваня, протягивая желанную игрушку другу, и поскакал радостно к Диме.
Хорошо, что Петя рассказал, почему сломался мотоцикл.
Хорошо, что Света подтвердила, почему сломался мотоцикл.
Кредитная история друга временно была испорчена, но все же кредит доверия удалось вернуть.
Что касается Пети, Петя приобрел еще один кредит – кредит доверия Светы.
Света рекомендует заемщика Ване, потому что знает, что Петя не специально заработал плохую кредитную историю. В жизни так бывает. Обстоятельства. Форс – мажор. Кубики. Фарфоровая кукла. Железная дорога.
Ваня предложил Диме свои услуги – страховые. От несчастных случаев. Дима приобрел Кредит доверия, однако страховыми услугами иногда не менее важно воспользоваться. Чтобы не разбилась фарфоровая кукла, не поцарапалась коленка, не сломался мотоцикл.
Дети играют в детском саду.
Взрослые играют также, как и дети. Но играют в жизни реальной. По – крупному.
Уважаемые банковские работники! Я уверена, что Вы хорошо знакомы со всей линейкой банковских продуктов и услуг не только Вашего банка, но и Банков-конкурентов.
А помните ли Вы о кредите доверия?
Комментарии 32
Серёже всего 2 года, и у него другие игрушки.
Мама боится, что Серёжа может проглотить мелкие детали мотоцикла, поэтому мотоцикл она купила именно Ване. А Сереже - покупает только мягкие и экологически чистые игрушки. Без мелких деталей.
Вы какой результат хотели бы?
CheckRating.ru, я в последнее время убеждаюсь, что все-таки экстрасенсорные способности нужны, но пока я ими не обладаю в полной мере. Вы мне скажите, к чему Вы клоните?
Мне просто интересно, сколько Петя должен случайно сломать Ваниных игрушек, чтобы Ваня все таки перестал их ему давать?
Если сломает 2-й раз, то это уже закономерность, поэтому здесь действует другая пословица: "Доверяй, но проверяй".
А проверить все-таки иногда стоит - возможно, вместо фарфоровой куклы окажется ребенок-младенец. Вместо игрушечной жд окажутся настоящие пути, а вместо кубиков - камешки или кожура банана, лежащие около рельс.
Иногда стоит пожертвовать спущенным колесом своей машины, чтобы спасти некоторые жизни.
Ну да, во 2-й раз именно так все и произошло и опять все кончилось хорошо.
И Петя опять ничего не хотел ломать, так получилось.
Кто-то видит в этой истории всего лишь детский сад и кубики, а кто-то - реальную историю, которая была или может случиться в жизни. Просто эта реальная история зашифрована в сказку.
А всё заканчиваться должно хорошо не только в сказках, но и в жизни.
А иногда "заканчиваться" и не должно, а должно продолжаться.
Продолжение всегда должно быть более рациональным, потому что однажды наступив на грабли и набив шишку, грабли нужно убирать, чтобы не получить больно по этой же шишке, этими же самыми граблями.
А не важно, первы раз, второй, третий.....
В этом детском садике нет хулиганов(мошенников), которые берут игрушки только для того чтобы вернуть их сломанными (с ними отдельная история). В силу тех обстоятельств, по которым Петя ломает игрушки, кредит доверия Вани к нему неисчерпаем. Петя ни разу не виноват.
Я не писала о Сереже, который сидит в углу и ломает чужие игрушки из-подтишка.
Здесь Сережа был бы лишним, потому что моя цель была другой.
Я прекрасно знаю, что есть такие Серёжи, Саши, Андреи и т.д.
Если Вы хотите о них написать - пишите.
Заставлять писать других Ваши мысли не совсем правильно. У них своя точка зрения. Если Вы заставите 4 разных людей написать историю про Сережу, который ломает игрушки, все, кого Вы заставили это написать - напишут абсолютно разные истории. 4 разных человека, 4 разных истории. И Ваша тема будет не раскрыта так, как планировали Вы.
Поэтому пишите историю про Сережу сами!
Думаю, что многим интересны люди, которые высказывают свою точку зрению. А не намекают, не провоцируют...
Правильнее формировать мнение о человеке по конкретным поступкам и действиям.
А Сережа мне совершенно не интересен.
Мне просто было интересно
http://www.banki.ru/blog/Helenelen/2363.php#30204
"...сколько Петя должен случайно сломать Ваниных игрушек, чтобы Ваня все таки перестал их ему давать?"
РЕШЕНИЕ:
Отвечу только за себя.
ОТВЕТ:
Достаточно 1 раза. Не следует давать игрушки тому, кому ты больше не доверяешь.
НЮАНС:
Если в этой математическо-логическо-философско-психологической задаче в одно предложение будут другие вводные данные, то ответ может измениться.
Двух, мотоцикла и машинки.
Новых вводных не будет.
Я понял, что независимо от того, по какой причине сломается машинка, кредит доверия восстановлен не будет. Пусть Петя хоть трижды героя получит за свой поступок. Но другой вопрос возникает, если после второго раза он получает "отлуп" то что мешает после первого оградить его от этой ошибки? Почему ему обязательно нужно давать второй шанс? Первый то он не использовал по назначению.
Уж таково правило блогов, что можно выдернуть цитату из контекста и разнести ее по частям, придав этой фразе иную трактовку.
Это Ваше полное право. Я уважаю точку зрения оппонента.
Но оппонента я полностью уважаю только тогда, когда он не просто скептически критикует и говорит "нет! нет! не верно!", а еще и предлагает свои решения, раз уж ему не нравится чье-то предложение или решение.
Какое решение Вы предлагаете в Вашем последнем комментарии и куче вопросов? Мне интересно услышать Ваше мнение. Вы можете его высказать?
Я не спорю и верю всему Вами написанному.
Какое решение Вы предлагаете в Вашем последнем комментарии и куче вопросов?
Я хотел услышать ответ на вопрос и я его услышал.
"Кредит доверия" к Пете зависит от количества сломанных им игрушек и не зависит от того по какой причине это произошло.
Мой ответ был таков:
"Кредит доверия к Пете зависит от количества сломанных им игрушек. Однако прежде, чем закрывать этот кредит доверия к Пете, нужно выяснить кредитную историю, то есть Нюансы и причины, по которым можно судить - закрывать или нет данный кредит доверия к Пете.
"Кредит доверия" к Пете зависит от количества сломанных им игрушек, однако прежде, чем закрывать этот кредит доверия к Пете, нужно выяснить кредитную историю, то есть Нюансы и причины, по которым можно судить - закрывать или нет данный кредит доверия к Пете.
Ранее я уже писала - "однажды наступив на грабли и набив шишку, грабли нужно убирать, чтобы не получить больно по этой же шишке, этими же самыми граблями".
А взрослые.....
Все начиналось с простого открытия глаз, когда человек с помощью программы увидел свой бизнес другими глазами и смог принимать более качественные решения. Не замораживал деньги в товаре, покупал наиболее ликвидное и именно то, что необходимо и что продается. Это было 10 лет назад. А теперь мы совладельцы коммерческой недвижимости.
Другому человеку я сделал прозрачный учет продаж, доходов и расходов каждой точки торговой сети, а теперь мы совладельцы этой сети. Дивидендов пока нет, зато половина точек в собственности.
Раньше мы были совершенно не знакомы с друг другом, а теперь компаньоны.
Никак не ожидал, что мы так станем доверять друг другу. Однако ничего невозможного нет.
Кредит доверия - очень тонкая вещь. В этом понятии смесь прибыли/денег (кредит) и человеческого чувства (доверия). Полярные понятия. Почти антонимы... смысловые. "Невозможное"!
Однако если обратиться к латинским истокам слова "кредит" (лат. credere — доверять), то "Кредит доверия" можно дословно перевести как "Доверять доверию". "Возможно!"
Итак, невозможное возможно!
Поэтому, Антон, ничего невозможного нет. И теперь Вы компаньоны!
***
Мы покупаем продукты только в том магазине, где точно знаем, что они свежие.
Причем у того продавца, который помогает выбрать самый свежий продукт, и мы уверены, что он нас не обвесит. Мы возвращаемся к этому продавцу, потому что уверены в его честности. Он заслужил наш кредит доверия. А продавцу уже не хочется Вас терять - постоянного клиента. Поэтому он сделает всё, чтобы Кредит доверия продлить на долгий срок!
***
Мужчина выбрал женщину, поженились. Спустя некоторое время выяснилось, что женщина не умеет готовить. Кредит доверия был. Сильный. Но пошатнулся. Не жданно, не гаданно, возникла плохая кредитная история. Эта история могла бы закончиться драматично - с привлечением коллекторской компании, разводом то есть.
Однако умный мужчина решил воспользоваться дополнительным кредитом - кредитом на обучение. Он терпеливо ждал, когда кредит на обучение принесет свои плоды.
Через некоторое время женщина умела готовить любое блюдо из любой кухни! Кредитная история восстановлена. Коллекторская компания не понадобилась.
Кредит доверия одержал верх!
Я за депозиты!
Что можно сделать, если мужчина, который закрыл глаза на то, что женщина не умеет готовить, кормил любимую женщину долгое время. И вдруг - авария, ДТП, мужчина остался инвалидом. Это был любимый мужчина, таких больше нет. Нигде. И теперь этому мужчине требуется помощь. А женщина не умеет готовить. Ей все равно придется учиться готовить, ведь она любит этого мужчину. Хотя есть и другой вариант (вариантов много) - бросить этого мужчину, найти другого.
К разным ситуациям нужно быть готовым.
Если мы говорим о Кредите банковском и банковском депозите - то можно найти другого мужчину (банк).
Если мы говорим о Кредите доверия - то каждый вправе поступить так, как считает нужным.
Отношения не могут быть односторонними!
Могут быть только ВЗАИМОотношения!
Не может быть безответной любви.
Любовь - это обмен!
Кредитодепозит!
Так и должно быть - ВЗАИМОотошения...
Именно об этом я думаю, говорю, пишу.
Ну а кредитодепозит - вообще мечта!
Тамара, жму Вашу руку!
"если женщина не умеет готовить, то мужчина должен делать это сам. И кормить любимую женщину!"
Конечно все возможно, только что женщина сделает для такого мужчины. На семью денег заработает? Ведь "Могут быть только ВЗАИМОотношения"
И мужчина, и женщина должны быть самодостаточными людьми, самостоятельными.
Можно угощать, кормить, но и кормитьСЯ (=кормить себя) тоже нужно уметь. Самостоятельно. Каждому. И мужчине, и женщине!
Всякое бывает. Женщине не следует бояться, что она не прокормит себя без мужчины.
Мужчине не следует переживать, что в случае аварии он будет камнем на шее любимой женщины.
Нужно уметь договораваться. Находить компромисс. Выходов должно быть не 2, а больше, иначе это "выбор без выбора".
В биллютене во время выборов всегда должно быть поле "Против всех". Нужно 3 лицо, видящее ситуацию со стороны, иначе компромисса никогда не будет!
Поэтому "для такого мужчины (в случае чего) женщина всегда заработает. И на семью заработает." Если и мужчина будет зарабатывать аналогично.
А альфонсы в м\ж обличье мало кому нужны.
Хотя кому-то нужны, наверное. Раз они есть. А они есть!
Но эту/этого альфонса будет содержать только неуверенный в себе человек, в чём-то ущербный. Хотя... разные бывают ситуации. Нельзя зарекаться!
В, иногда я тоже хочу бросить такую же фразу, в точности, которую высказали Вы. Даже не иногда, а довольно-таки часто.
Но думаю, что не стоит винить только банкиров. К сожалению, действующие в России законы оставляют желать лучшего. Они настолько не совершенны, что попав в сложную ситуацию, гражданин России так или иначе проиграет, потому что "исключения из правил" не учитываются, во внимание принимаются только шаблоны...это в лучшем случае. Иногда и шаблоны не используются, их игнорируют, отстаивая свой интерес, свою выгоду. Гражданина РФ легко обмануть, ввести в заблуждение, если он плохо разбирается в своих правах, достаточно найти небольшую лазейку, или какой-то пробел/нюанс.
Это, конечно, глобально. Но это глобальное откладывает свой отпечаток на всю систему. В том числе и на компании, банки, человека.
Не нужно стремиться изменить мир. Нужно поменять свое отношение к этому миру.