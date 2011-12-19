Всё ли мы знаем о кредитах?

Даже не работающий в банке человек хоть немного, но знает, что такое кредит и какие кредиты бывают.Кредиты бывают для малого бизнеса, юридическим лицам, целевые, нецелевые и т.д. Чаще всего мы имеем дело в реальной жизни со следующими кредитами:- Потребительский кредит- Ипотечный кредит- Автокредит- Кредитная картаА ещё бывает такой вид кредита, с которым мы сталкиваемся каждую секунду нашей жизни. И он не менее важен. Он более важен, чем все остальные кредиты!Этот вид кредита самый сложный. Его трудно получить, потому что часто отутюженные и выглаженные документы просто не играют никакой роли, кем бы ты ни был.Огромнейшее внимание заслуживает кредитная история заемщика. Если кредитная история будет плохой, то заёмщику вряд ли дадут этот кредит. Хотя даже самой плохой кредитной истории свойственно меняться. И если, наконец, кредитная история станет хорошей, то заемщик будет рекомендован на получение этого самого кредита. Не во все банки этого заемщика будут рекомендовать, но все же будут рекомендовать в некоторые. А это уже неплохо для заемщика с сомнительной кредитной историей.Этот вид кредита выдается не с 18 лет, а с момента рождения. Он выдается пожизненно.Этот вид кредита имеет самую высокую процентную ставку.Это единственный вид кредита, который нельзя трансформировать в рассрочку ни в одной стране мира. Этот вид кредита важен для каждого из нас. Ежесекундно.О каком кредите я говорю? О самом важном! О кредите доверия.Термин «кредит» - от лат. credere — доверять, credit — он верит, creditum —- ссуда.***- Петя, я тебе не дам эту машинку. Она новая. Ты мне вчера сломал мотоцикл, а новую машинку я тебе не дам сломать, - сказал Ваня.Ему 4 года, он ходит в детский сад. У него есть друг – Петя. Он не даёт игрушку Пете, потому что у Вани пропал кредит доверия к Пете.- Ваня, я вчера сломал мотоцикл случайно. На полу лежали кубики, Света бежала к коляске с куклой. Коляска с куклой стояла на железной дороге, в которую играл Дима. Света испугалась, что коляска с куклой перевернется, что фарфоровая кукла разобьется, и воспитательница будет Свету ругать за испорченную игрушку. А Дима не обратил внимания на коляску с куклой. Поезд уже приближался. Света споткнулась о кубики, которые лежали рядом со мной. Я схватил за руку Свету, чтобы она не упала. Света заплакала от страха. Дима тоже испугался, он увидел коляску, к которой кинулась Света, нажал на кнопку и поезд остановился. Не сломалась ни железная дорога, ни коляска. Кукла осталась целой, и Света не разбила коленку. Но когда я схватил Свету за руку, я наступил на твой мотоцикл, поэтому мотоцикл сломался. Я не хотел, но так получилось…- Да, мы спасли фарфоровую куклу! Ваня, у тебя очень красивая машинка. Петя очень хочет поиграть. Смотри, я убрала кубики, чтобы никто не споткнулся. Дима играет в железную дорогу теперь только в углу комнаты. А я сижу в другом углу с куклой и коляской. Хочешь, поиграй со мной, пока в твою машинку поиграет Петя. Мне нужно за посудкой в тот угол комнаты, в котором играет Дима. Ты мне поможешь перейти железную дорогу? - улыбаясь, спросила Света.- Я лучше пойду с Димой поиграю в железную дорогу. Я же пацан!Я не играю в куклы и коляски. Иди за своей посудкой, мы сейчас остановим поезд на станции… Петя, держи машинку! – сказал Ваня, протягивая желанную игрушку другу, и поскакал радостно к Диме.Хорошо, что Петя, почему сломался мотоцикл.Хорошо, что Света, почему сломался мотоцикл.Что касается Пети, Петя приобрел еще один кредит – кредит доверия Светы.Света рекомендует заемщика Ване, потому что знает, что Петя не специально заработал плохую кредитную историю. В жизни так бывает. Обстоятельства. Форс – мажор. Кубики. Фарфоровая кукла. Железная дорога.Ваня предложил Диме свои услуги –. От несчастных случаев. Дима приобрел Кредит доверия, однако. Чтобы не разбилась фарфоровая кукла, не поцарапалась коленка, не сломался мотоцикл.Дети играют в детском саду.Взрослые играют также, как и дети. Но играют в жизни реальной. По – крупному.Уважаемые банковские работники! Я уверена, что Вы хорошо знакомы со всей линейкой банковских продуктов и услуг не только Вашего банка, но и Банков-конкурентов.