ФРС признает увеличение рисков, влияющих на экономический рост

Согласно протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего с 16 по 17 июня, участники выразили озабоченность тем, что намерения поднять процентную ставку в сентябре или октябре этого года будут отложены на более поздний период в связи с наличием ряда рисков.

В то время как хорошие данные по рынку труда и снижение опасений по поводу риска дефляции говорят в пользу прекращения политики нулевой процентной ставки в этом году, слабые данные по потребительским расходам и риски, связанные с ситуацией в Китае и Греции, расцениваются как источник беспокойства.



Мы согласны с существованием этих рисков, но придерживаемся мнения, что первое повышение процентной ставки случится в октябре текущего года. Вместе с тем, риск того, что повышение может быть перенесено на декабрь или даже на 2016, постоянно увеличивается.



Дэвид Коль, руководитель департамента валютных исследований и главный экономист банка Julius Baer в Германии