ЕЦБ удерживает евро на слабых позициях

Экономические данные из США, которые оказались лучше, чем ожидалось, вкупе с убедительной риторикой главного экономиста и членов Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранит недооцененность евро.



Потрясения на китайском рынке спровоцировали спекуляции о том, что Федеральная резервная система США может отложить первое повышение ставки до 2016 года, что подтолкнуло бы евро вверх. Но мы считаем, что повышение ставки США в этом году по-прежнему возможно. Кроме того, недавняя риторика Европейского центрального банка подтверждает, что ЕЦБ явно тяготеет к сохранению евро на слабых позициях. Мы пересматриваем наш прогноз по паре евро/доллар в сторону небольшого снижения до уровня 1,14 и 1,18 долларов за евро в трех- и двенадцатимесячной перспективе соответственно.



Стефани Линдек, экономист банка Julius Baer