Октобер №15

Начало недели – зима уже близко,На улице холодно, мокро и склизко.Пью кофе. Читаю субботнюю сводку:Как врезался крейсер в подводную лодку.По водным просторам, по глади по синейШел атомный крейсер на летней резине.И надо ж случиться: в фарватерной линииПодводная лодка дремала, вся в инее.Не ясно, о чем капитан был мечтающим,Но спутал подлодку он с млекопитающим.И поздно прозрел, что у чудо-китаВ спине перископ и винт вместо хвоста.Взревел капитан: «Факин якорь мне в сад!Машинное: экстренно полный назад!»Концовка истории этой не нова,Ему не хватило пути тормозного.Мораль тут понятная и иностранцу:«Нье спьите за рУлем, дьержите дистанцу»Срифмованная Новость: по сообщению Reuters 13 октября во время военных учений у побережья США столкнулись крейсер американских ВМС «Сан-Хасинто» и атомная подводная лодка «Монпелье».