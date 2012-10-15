Октобер №15

Начало недели – зима уже близко,
На улице холодно, мокро и склизко.
Пью кофе. Читаю субботнюю сводку:
Как врезался крейсер в подводную лодку.
По водным просторам, по глади по синей
Шел атомный крейсер на летней резине.
И надо ж случиться: в фарватерной линии
Подводная лодка дремала, вся в инее.
Не ясно, о чем капитан был мечтающим,
Но спутал подлодку он с млекопитающим.
И поздно прозрел, что у чудо-кита
В спине перископ и винт вместо хвоста.
Взревел капитан: «Факин якорь мне в сад!
Машинное: экстренно полный назад!»
Концовка истории этой не нова,
Ему не хватило пути тормозного.
Мораль тут понятная и иностранцу:
«Нье спьите за рУлем, дьержите дистанцу»
Срифмованная Новость: по сообщению Reuters 13 октября во время военных учений у побережья США столкнулись крейсер американских ВМС «Сан-Хасинто» и атомная подводная лодка «Монпелье».
Комментарии 2
Да, Женя. Мне не нравится! Предыдущие были лучше. Может потому, что взяли за основу одну новостёнку.
А может актуальность ушла...
Сделайте паузу, скушайте ...(
вырезано цензором)
Что неактуален призыв к соблюдению
На суше и в воздухе и на воде
Везде и повсюду простых ПДД.
Но скользки дороги, зима уже близко,
Пора пересматривать уровни риска.
Авария в море – печальный урок.
Пример – и не боле, читай между строк.