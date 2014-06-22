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Кто виноват? Что делать?

22.06.2014 08:47 1 1 084 просмотра
Столкнулся с одной проблемой по прокурорскому надзору и положение дел в органе государственной власти,меня несколько удивило.
Посмотрите что получается. Функция прокурора, смотреть за выполнением законов и участвовать в судебных слушаниях,в качестве государственного обвинителя. Причин преступлений очень много.Давайте перечислим основные.
1.Голод,по этой причине совершаются самые страшные преступления.Сейчас эта причина фактически устранена, можно выписать талоны на хлеб.
2.Жажда наживы,человек всегда стремиться улучшить свое материальное положение.Это положительный момент в мотивации поступков,но улучшать свое благополучие можно до бесконечности,только не за счет других людей.
3.Показать что умнее других людей,которые смотрят за соблюдением законов.Типичный пример это хакеры,но эти люди по мнению Касперского,все равно со временем приходят на сторону добра.
Я не перечисляю все причины преступлений,потому что это отдельная,серьезная научная работа.
Получается у прокурора неустранимое, на мой взгляд противоречие.Либо законы плохие и прокурор вовремя не доложил на верх об этом не соответствие.Либо прокурор плохо выполнял свою работу.На мой взгляд нельзя совмещать функции надзора и обвинения.А Вы как думаете?

Комментарии 1

Андрей Троицкий  (Korvet1)
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Да,хочу добавить 4. Мотив для преступлений.Это безысходность.Когда человек не может найти работу которая могла бы прокормить его семью.В принципе под определение "Голод" это тоже подходит.
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