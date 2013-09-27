Вход
Профиль Блог Лента Активность

Радужные перспективы банковских «голубых фишек»

27.09.2013 16:37 10 3 875 просмотров
В банковском секторе российского фондового рынка есть только две «голубых фишки». Это акции Сбербанка и ВТБ. Обороты акций Сбербанка на ММВБ, как правило, превышают обороты акций «Газпрома». Обороты акций ВТБ ниже, чем у Сбербанка, но, тем не менее, уверенно выводят акции второго по размерам банка страны в число «голубых фишек». У акций других российских банков обороты существенно меньшие.



Например, 26 сентября оборот обыкновенных акций Сбербанка на ММВБ составил 7,6 млрд рублей, ВТБ – 1,6 млрд рублей, банка «Санкт-Петербург» - 6,2 млн рублей, Номос-Банка – 4,6 млн рублей, Росбанка – 5,2 тыс рублей. Для сравнения: оборот обыкновенных акций Газпрома составил 5,5 млрд рублей.

По сравнению с докризисным периодом мультипликаторы российских банков P/B (отношение рыночной капитализации к собственным средствам) и P/E (отношение рыночной капитализации к чистой прибыли) существенно снизились. Например, мультипликатор P/B у Сбербанка составляет 1,29, у ВТБ P/B 0,65. Мультипликатор P/E у Сбербанка составляет 6,40, у ВТБ - 5,88. До кризиса мультипликаторы российских банков были минимум в два раза выше.

Однако недавно появились, по меньшей мере, два мощных фактора, которые способствуют усилению позиций госбанков и могут привести к росту их котировок.

Новый канал рефинансирования

Во-первых, открывается новый канал рефинансирования банковского сектора – трехмесячные кредиты под залог нерыночных активов. Первый аукцион будет проведен 14 октября. Максимальный объем предоставляемых средств составит 500 миллиардов рублей. Минимальная процентная ставка будет определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на момент проведения аукциона, увеличенная на 0,25 процентного пункта. На сегодняшний день ключевая ставка равна 5,5%. Следовательно, минимальная процентная ставка предоставления средств составит 5,75%. Эти аукционы будут проводиться ежеквартально.

29 июля Банк России уже провел первый аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами и поручительствами, сроком на год под 5,75% годовых. По результатам аукциона ЦБ предоставил банкам средства на сумму 306,8 млрд рублей. Основной объем средств ЦБ получили госбанки. Так, Сбербанк получил 100 млрд рублей, ВТБ – 70 млрд рублей, его дочка Банк Москвы – 15 млрд рублей, окологосударственный Газпромбанк – 30 млрд рублей. Даже Россельхозбанк получил 400 млн рублей. Итого 215,4 млрд рублей, или 70,2% общего объема. Возможно, и ВЭБ получил на этом аукционе около 50 млрд рублей.

Можно ожидать, что и на будущих аукционах Банка России основной объем государственной ликвидности получат госбанки.

Получение столь больших объемов кредитов под относительно низкую процентную ставку позволит им продолжать кредитную экспансию, в то время как банковский сектор в целом испытывает дефицит ликвидности.

Еще большие объемы относительно дешевой ликвидности госбанки получают от ЦБ с помощью операций прямого РЕПО. Так, на 1 сентября 2013 года Сбербанк получил от ЦБ средства с помощью РЕПО на сумму 896,2 млрд рублей, Банк Москвы – 231,8 млрд рублей, ВТБ – 115,2 млрд рублей, ВТБ 24 – 33,1 млрд рублей, тогда как общий объем этих средств составил 2,24 трлн рублей. Причем объем средств, предоставляемых с помощью этого канала, в последние дни достигает рекордных значений.


Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, млрд руб.
Источник: данные ЦБ

Усиление позиций госбанков в сегменте необеспеченного потребительского кредита

Другим фактором, способствующим усилению позиций госбанков, является активизировавшееся в последнее время давление ЦБ на банки, занимающиеся высокомаржинальным необеспеченным потребительским кредитованием. В частности, по потребительским кредитам с высокими ставками планируется увеличить коэффициенты риска до фактически запретительного уровня. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность введения ростовщической ставки процента аналогично тому, как это сделано во Франции: кредитные ставки не могут превосходить среднюю по рынку ставку, увеличенную на 30%. Некрупные банки пока выживают из-за высокого уровня кредитных ставок. Но после снижения ставок по необеспеченным потребительским кредитам выживание некрупных розничных банков станет проблематичным: крупные банки заберут их более-менее качественных клиентов, и некрупные банки останутся один на один с sub-prime клиентами, которых они будут вынуждены кредитовать под относительно низкие ставки процента.

Мощным инструментом вытеснения конкурентов с рынка является рефинансирование: можно переманить отобранных конкурентами клиентов, качественно обслуживающих долги, предложением рефинансировать их долг под более низкую ставку процента. Такая тактика возможна, во-первых, благодаря доступу госбанков к относительно дешевому госфинансированию, и, во-вторых, благодаря базам данных бюро кредитных историй, которые позволяют выбрать подходящих заемщиков.

В результате некрупные банки будут вытесняться с этой поляны, и на рынке необеспеченного потребительского кредита усилятся позиции крупных банков, в первую очередь, госбанков – Сбербанка и ВТБ, дочки которого активно работают в этом направлении.

Об экспансии этих банков на рынке потребительского кредита свидетельствуют данные их отчетов по МСФО: за 1 полугодие 2013 года Сбербанк увеличил портфель потребительских кредитов на 154,1 млрд рублей (+9,8%) – с 1 569,7 млрд рублей до 1 723,8 млрд рублей; ВТБ – на 114,5 млрд рублей (+18,3%) – с 624,3 млрд рублей до 738,8 млрд рублей. Активизации ВТБ на рынке потребительского кредита способствует появление в группе "Лето Банка", сфокусированного именно на этом направлении - кредиты наличными, кредиты на товары, кредитные карты.

Указанные факторы могут укрепить позиции Сбербанка и ВТБ на рынке, а также способствовать росту их акций.

Комментарии 10

Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Указанные факторы могут укрепить позиции Сбербанка и ВТБ на рынке, а также способствовать росту их акций.
Максим, как Вас прикажете понимать? Вы только что призвали всех прикупить акции ВТБ, хотя в конце мая с.г. заявляли, что акции ВТБ включать в инвестиционный портфель не следует "ни в коем случае".
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
nevan3, разве я сопроводил свою рекомендацию словом "навечно"? В заметке я указал 2 фактора, которые "могут укрепить позиции Сбербанка и ВТБ на рынке, а также способствовать росту их акций".
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Максим, понимаю, что теперь весь негатив в отношении к ВТБ, на который Вы постоянно обращали внимание до вчерашнего дня, теперь Вами отправлен в игнор.
Цитата
Да и за Сбербанком не тянется такого шлейфа корпоративных скандалов, как за ВТБ. Чего только стоят истории с китайскими буровыми установками, с дивидендами кипрского дочернего банка, с захватом Банка Москвы, с «народным» IPO, плавно перетекшим в предвыборный «народный» buy-back…Чего только стоят истории с китайскими буровыми установками, с дивидендами кипрского дочернего банка, с захватом Банка Москвы, с "народным" IPO, плавно перетекшим в предвыборный "народный" buy-back…
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=4529985

Цитата
Максим Осадчий считает, что частично недооценка акций ВТБ объясняется меньшей рентабельностью бизнеса, чем у Сбербанка. Другая причина недооценки ВТБ — шлейф скандалов, оказывающих негативное влияние на акции ВТБ. "Это и народное IPO с предвыборным популистским бай-бэком, и дело о китайских буровых установках, и захват Банка Москвы, и щедрые дивиденды кипрской дочки", - поясняет эксперт. Третья причина, по его мнению, - непрозрачность ВТБ. "Ключевой для акций ВТБ является проблема недоверия. Похоже, что рынок требует дисконт за Костина и дает премию за Грефа", - резюмирует Осадчий.
http://www.znak.com/urfo/news/30-05-13-02/1006461.html
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
То, что я говорил тогда, я вовсе не "отправляю в игнор". Я указываю на новые обстоятельства, которых еще просто не было тогда, когда делались процитированные Вами заявления.
Ник. Еванов  (nevan3)
#
Цитата
Я указываю на новые обстоятельства, которых еще просто не было тогда, когда делались процитированные Вами заявления.
Максим, если я Вас правильно понял, в свете этих "новых обстоятельств" Вы кардинально изменили свою точку зрения и теперь призываете покупать акции ВТБ.

Но тогда сразу возникает вопрос: "Почему тогда Вы проигнорировали ещё одно т.н. "новое обстоятельство" - июльское решение Moody’s понизить рейтинги ВТБ и ВТБ24?

Цитата
Moody’s downgrades Sberbank, VTB, VTB24, Rosselkhozbank by one to two notches
08.07.2013

Moody’s Rating Agency has downgraded the long-term senior debt and deposit ratings of Sberbank to Baa1 from A3, Bank VTB, to Baa2 from Baa1, VTB24 to Baa2 from Baa1 and Rosselkhozbank, to Baa3 from Baa1 with stable outlook on all the ratings, the agency PR service informed.

The agency experts suppose that the level of capacity of the Russian government to provide systemic support to these banks in case of need diminished compared to the pre-crisis period...
http://www.banki.ru/news/engnews/?id=5156096
Нюра!  (vladimirmoiseevich)
#
а как же мособлбанк? какого цвета фишки? smile:)
Нюра!  (vladimirmoiseevich)
#
smile:rofl:
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Даже если Сбер и ВТБ "порвут" всех на рынке банкинга,это вовсе не будет означать автоматического роста котировок.У нас (да и во всём мире,но у нас особенно) фондовый рынок и реальная экономика это две параллельные реальности почти никак не пересекающиеся.Никогда нельзя принимать решение о покупке тех или иных бумаг основываясь только на показателях их эмитентов.Вам Максим как финансовому аналитику это должно быть хорошо известно.
Как обычно в статье неверные выводы.
Гектор  (Гектор)
#
По поводу перспектив Сбера, в целом, согласен. А вот от ВТБ при нынешнем руководстве ничего путного не ожидаю. Никакие государственные подачки не помогут.
Кроме того хочу напомнить, что капитализация банков страны зависит на прямую от перспектив рубля: когда падает национальная валюта. акции банков обычно снижаются.
Резюме: государственная подачка поможет Сберу немного улучшить свое положение на рынке и никак не поможет ВТБ!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения