Радужные перспективы банковских «голубых фишек»

В банковском секторе российского фондового рынка есть только две «голубых фишки». Это акции Сбербанка и ВТБ. Обороты акций Сбербанка на ММВБ, как правило, превышают обороты акций «Газпрома». Обороты акций ВТБ ниже, чем у Сбербанка, но, тем не менее, уверенно выводят акции второго по размерам банка страны в число «голубых фишек». У акций других российских банков обороты существенно меньшие.Например, 26 сентября оборот обыкновенных акций Сбербанка на ММВБ составил 7,6 млрд рублей, ВТБ – 1,6 млрд рублей, банка «Санкт-Петербург» - 6,2 млн рублей, Номос-Банка – 4,6 млн рублей, Росбанка – 5,2 тыс рублей. Для сравнения: оборот обыкновенных акций Газпрома составил 5,5 млрд рублей.По сравнению с докризисным периодом мультипликаторы российских банков P/B (отношение рыночной капитализации к собственным средствам) и P/E (отношение рыночной капитализации к чистой прибыли) существенно снизились. Например, мультипликатор P/B у Сбербанка составляет 1,29, у ВТБ P/B 0,65. Мультипликатор P/E у Сбербанка составляет 6,40, у ВТБ - 5,88. До кризиса мультипликаторы российских банков были минимум в два раза выше.Однако недавно появились, по меньшей мере, два мощных фактора, которые способствуют усилению позиций госбанков и могут привести к росту их котировок.Во-первых, открывается новый канал рефинансирования банковского сектора – трехмесячные кредиты под залог нерыночных активов. Первый аукцион будет проведен 14 октября. Максимальный объем предоставляемых средств составит 500 миллиардов рублей. Минимальная процентная ставка будет определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на момент проведения аукциона, увеличенная на 0,25 процентного пункта. На сегодняшний день ключевая ставка равна 5,5%. Следовательно, минимальная процентная ставка предоставления средств составит 5,75%. Эти аукционы будут проводиться ежеквартально.29 июля Банк России уже провел первый аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами и поручительствами, сроком на год под 5,75% годовых. По результатам аукциона ЦБ предоставил банкам средства на сумму 306,8 млрд рублей. Основной объем средств ЦБ получили госбанки. Так, Сбербанк получил 100 млрд рублей, ВТБ – 70 млрд рублей, его дочка Банк Москвы – 15 млрд рублей, окологосударственный Газпромбанк – 30 млрд рублей. Даже Россельхозбанк получил 400 млн рублей. Итого 215,4 млрд рублей, или 70,2% общего объема. Возможно, и ВЭБ получил на этом аукционе около 50 млрд рублей.Можно ожидать, что и на будущих аукционах Банка России основной объем государственной ликвидности получат госбанки.Получение столь больших объемов кредитов под относительно низкую процентную ставку позволит им продолжать кредитную экспансию, в то время как банковский сектор в целом испытывает дефицит ликвидности.Еще большие объемы относительно дешевой ликвидности госбанки получают от ЦБ с помощью операций прямого РЕПО. Так, на 1 сентября 2013 года Сбербанк получил от ЦБ средства с помощью РЕПО на сумму 896,2 млрд рублей, Банк Москвы – 231,8 млрд рублей, ВТБ – 115,2 млрд рублей, ВТБ 24 – 33,1 млрд рублей, тогда как общий объем этих средств составил 2,24 трлн рублей. Причем объем средств, предоставляемых с помощью этого канала, в последние дни достигает рекордных значений.Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, млрд руб.Источник: данные ЦБДругим фактором, способствующим усилению позиций госбанков, является активизировавшееся в последнее время давление ЦБ на банки, занимающиеся высокомаржинальным необеспеченным потребительским кредитованием. В частности, по потребительским кредитам с высокими ставками планируется увеличить коэффициенты риска до фактически запретительного уровня. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность введения ростовщической ставки процента аналогично тому, как это сделано во Франции: кредитные ставки не могут превосходить среднюю по рынку ставку, увеличенную на 30%. Некрупные банки пока выживают из-за высокого уровня кредитных ставок. Но после снижения ставок по необеспеченным потребительским кредитам выживание некрупных розничных банков станет проблематичным: крупные банки заберут их более-менее качественных клиентов, и некрупные банки останутся один на один с sub-prime клиентами, которых они будут вынуждены кредитовать под относительно низкие ставки процента.Мощным инструментом вытеснения конкурентов с рынка является рефинансирование: можно переманить отобранных конкурентами клиентов, качественно обслуживающих долги, предложением рефинансировать их долг под более низкую ставку процента. Такая тактика возможна, во-первых, благодаря доступу госбанков к относительно дешевому госфинансированию, и, во-вторых, благодаря базам данных бюро кредитных историй, которые позволяют выбрать подходящих заемщиков.В результате некрупные банки будут вытесняться с этой поляны, и на рынке необеспеченного потребительского кредита усилятся позиции крупных банков, в первую очередь, госбанков – Сбербанка и ВТБ, дочки которого активно работают в этом направлении.Об экспансии этих банков на рынке потребительского кредита свидетельствуют данные их отчетов по МСФО: за 1 полугодие 2013 года Сбербанк увеличил портфель потребительских кредитов на 154,1 млрд рублей (+9,8%) – с 1 569,7 млрд рублей до 1 723,8 млрд рублей; ВТБ – на 114,5 млрд рублей (+18,3%) – с 624,3 млрд рублей до 738,8 млрд рублей. Активизации ВТБ на рынке потребительского кредита способствует появление в группе "Лето Банка", сфокусированного именно на этом направлении - кредиты наличными, кредиты на товары, кредитные карты.Указанные факторы могут укрепить позиции Сбербанка и ВТБ на рынке, а также способствовать росту их акций.