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Мне не нужны дебетовые карты как таковые.

24.09.2017 21:43 6 682 просмотра
В последнее время все будто помешались на картах. Зарплата - на карточку, пнсия - на карточку, пособие - на карточку. Всё на крточку. Даже появляются один за другим сервисы перевода денег с карты на карту по номеру карты. А я вот не преемлю это всё для себя. Я женщина дикая, если можно так сказать, глядя на меня и на далеко шагнувший прогресс в мире банкинга. Я предпочитаю неумирающую классику - банковский счёт, тот самый 20-ти значный. К счёту хорошо иметь привязанную карточку мгновенной выдачи, предназначенную разве что для работы с устройствами самообслуживания банка, за которую не взимается плата. Этакая электронная "Сберкнижка" получается. А всякие там карты с карточным счётом мне не нужны, какими бы они супер-пупер бонусами не комплектовались. Счёт и баста!
Почему я так ополчилась на дебетовые карты? А потому, что за них надо платить, дебетовку можно потерять. А потерять или сломать карточку, на которую приходит зарплата как-то не айс, особенно перед выплатой зарплаты. А классический банковский счёт не сломаешь и не потеряшь. У меня зарплата и разного рода выплаты с переводами приходят на банковский счёт в ВТБ 24, на счёте сидит красненькая карточка Visa Unembossed, призванная разве что показать, что есть счёт и годная для работы в устройствах самообслуживая банка разве что, она не карточный продукт. Было дело как-то я потеряла красненькую карточку, а мне вот-вот аванс придёт. Я не стала никуда лихорадочно звонить и блокировать, даже вообще не парилась, а спокойно пошла в отделение ВТБ 24, благо со мной был паспорт и отделение по пути. Пришла, сказала что да как, мне старую красненькую карточку отцепили и тут же выдали новую такую же, которую прицепили на мой счёт, при этом ни копейки с меня не взяв разного рода штрафов и комиссий. А дебетовка? Пришлось бы блокировть, писать заявление на перевыпуск, ждать, платить комиссию или штраф банку и ждать, не имея возможности пользоваться деньгами, что лежат на карточном счёте.
А как же я тогда совершаю покупки и платежи? Я ж не стряпаю платёжные поручения когда иду в магазин.
А вот для покупок у меня есть карточка. Правда, кредитная, кторую использую только в POS-терминалах на кассах. Отовариваюсь только в тех магазинах, которые принимают к оплате карты, а магазины, где расчёты только наличкой я избегаю или крайне редко туда захаживаю. Потом залазию в Интернет-банк и погашаю образовавшуюся задолженность переводом со своего банковского счёта. Для работы с интернет-банком у меня есть ЭЦП.

Для платежей в интернете у меня есть Walletone (для меня он "Единая касса") и PayPal (для меня он просто "палка"). Если Палка или Единая касса к оплате не принимаются, значит платёжка со счёта по реквизитам (межбанковский перевод, для меня просто "межбанк"), если и этого нет, значит такой поставщик идёт лесом далеко и надолго. Единая касса пополняется мной с моего счёта в банке, а Палка вообще берёт средства с моего счёта в банке.

Жалко, что в России нету чеков и чековых книжек для частных лиц. А то я бы чеки выписывала. Достать книжку, расписаться, оторвать потом "На, держи чек, со счёта моего денег возьмёшь" - мне как ленивой женщине это бы пришлось по душе.

Комментарии 6

ntrur ntrur  (ntrur)
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Аэээ, как бы вам сказать, "красненькая карточка Visa Unembossed" - это тоже дебетовая карточка. smile:D
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Мысль уловил...
Но, простите за каламбурчик, автор блога понимает отличие счета от карт-счета?
20 знаков и там, и там... Оба счета - банковские, открыты по договору клиент-банк. smile:D smile:D smile:D
Лилия Лунина  (Nerevar)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Мысль уловил...
Но, простите за каламбурчик, автор блога понимает отличие счета от карт-счета?
20 знаков и там, и там... Оба счета - банковские, открыты по договору клиент-банк. smile:D smile:D smile:D


Всё забываю ответить на коммент. Да, в Вашем каламбуре есть истина. ситуация какая? Банки при выпуске карт сначала выпускают карту, потом открывают под неё 20-ти значный счёт. Когда карта закрывается, закрывается, как правило и счёт в большинстве случаев. Эта система самая распространённая.
У меня же ситуация иная, у меня открыт счёт и к нему прицеплена красненькая карточка. Она может быть, её может не быть, а счёт останется всегда. При всём при том она не является карточным продуктом как таковым в традиционном понимании.
Глухарев Сергей  (sergg65)
#
Позволю себе несколько замечаний .

Цитата
Я женщина дикая, если можно так сказать, глядя на меня и на далеко шагнувший прогресс в мире банкинга.

Для "дикой" женщины не так уж плохо.

Цитата
Даже появляются один за другим сервисы перевода денег с карты на карту по номеру карты. А я вот не преемлю это всё для себя.

Цитата
А вот для покупок у меня есть карточка. Правда, кредитная, кторую использую только в POS-терминалах на кассах. Потом залазию в Интернет-банк и погашаю образовавшуюся задолженность переводом со своего банковского счёта. Для работы с интернет-банком у меня есть ЭЦП.

Получается и карты и переводы все-таки приемлите .
Такая схема становится неинтересной , тк % по вкладам и остаток по карте почти сравнялись .

Цитата
А потому, что за них надо платить, дебетовку можно потерять или сломать
Цитата
Я не стала никуда лихорадочно звонить и блокировать, даже вообще не парилась, а спокойно пошла в отделение ВТБ 24, благо со мной был паспорт и отделение по пути. Пришла, сказала что да как, мне старую красненькую карточку отцепили и тут же выдали новую такую же, которую прицепили на мой счёт, при этом ни копейки с меня не взяв разного рода штрафов и комиссий. А дебетовка?


Много карт выпускается бесплатно к вкладу . Блокировка и перевыпуск осуществляется нажатием кнопки в ИБ. Неплохо иметь вторую карту . Паспорт можно так же потерять . И отделение может быть не по пути .

Не увидел ни одного аргумента против наличия дебетовки .Получается как в анекдоте :
- Мне все по фигу .
- А деньги ?
- Деньги не по фигу .
- А как же принцип ?
- А вот принцип - по фигу .

В общем желаю , что бы было что держать на счете smile:)
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Лилия Лунина пишет:
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Мысль уловил...
Но, простите за каламбурчик, автор блога понимает отличие счета от карт-счета?
20 знаков и там, и там... Оба счета - банковские, открыты по договору клиент-банк. smile:D smile:D smile:D


Всё забываю ответить на коммент. Да, в Вашем каламбуре есть истина. ситуация какая? Банки при выпуске карт сначала выпускают карту, потом открывают под неё 20-ти значный счёт. Когда карта закрывается, закрывается, как правило и счёт в большинстве случаев. Эта система самая распространённая.
У меня же ситуация иная, у меня открыт счёт и к нему прицеплена красненькая карточка. Она может быть, её может не быть, а счёт останется всегда. При всём при том она не является карточным продуктом как таковым в традиционном понимании.


Если нет возможности устанавливать на карту пользовательские расходные лимиты,то через утерю карты и тп. утекают все денежки со счета...
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