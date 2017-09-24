Мне не нужны дебетовые карты как таковые.

В последнее время все будто помешались на картах. Зарплата - на карточку, пнсия - на карточку, пособие - на карточку. Всё на крточку. Даже появляются один за другим сервисы перевода денег с карты на карту по номеру карты. А я вот не преемлю это всё для себя. Я женщина дикая, если можно так сказать, глядя на меня и на далеко шагнувший прогресс в мире банкинга. Я предпочитаю неумирающую классику - банковский счёт, тот самый 20-ти значный. К счёту хорошо иметь привязанную карточку мгновенной выдачи, предназначенную разве что для работы с устройствами самообслуживания банка, за которую не взимается плата. Этакая электронная "Сберкнижка" получается. А всякие там карты с карточным счётом мне не нужны, какими бы они супер-пупер бонусами не комплектовались. Счёт и баста!

Почему я так ополчилась на дебетовые карты? А потому, что за них надо платить, дебетовку можно потерять. А потерять или сломать карточку, на которую приходит зарплата как-то не айс, особенно перед выплатой зарплаты. А классический банковский счёт не сломаешь и не потеряшь. У меня зарплата и разного рода выплаты с переводами приходят на банковский счёт в ВТБ 24, на счёте сидит красненькая карточка Visa Unembossed, призванная разве что показать, что есть счёт и годная для работы в устройствах самообслуживая банка разве что, она не карточный продукт. Было дело как-то я потеряла красненькую карточку, а мне вот-вот аванс придёт. Я не стала никуда лихорадочно звонить и блокировать, даже вообще не парилась, а спокойно пошла в отделение ВТБ 24, благо со мной был паспорт и отделение по пути. Пришла, сказала что да как, мне старую красненькую карточку отцепили и тут же выдали новую такую же, которую прицепили на мой счёт, при этом ни копейки с меня не взяв разного рода штрафов и комиссий. А дебетовка? Пришлось бы блокировть, писать заявление на перевыпуск, ждать, платить комиссию или штраф банку и ждать, не имея возможности пользоваться деньгами, что лежат на карточном счёте.

А как же я тогда совершаю покупки и платежи? Я ж не стряпаю платёжные поручения когда иду в магазин.

А вот для покупок у меня есть карточка. Правда, кредитная, кторую использую только в POS-терминалах на кассах. Отовариваюсь только в тех магазинах, которые принимают к оплате карты, а магазины, где расчёты только наличкой я избегаю или крайне редко туда захаживаю. Потом залазию в Интернет-банк и погашаю образовавшуюся задолженность переводом со своего банковского счёта. Для работы с интернет-банком у меня есть ЭЦП.



Для платежей в интернете у меня есть Walletone (для меня он "Единая касса") и PayPal (для меня он просто "палка"). Если Палка или Единая касса к оплате не принимаются, значит платёжка со счёта по реквизитам (межбанковский перевод, для меня просто "межбанк"), если и этого нет, значит такой поставщик идёт лесом далеко и надолго. Единая касса пополняется мной с моего счёта в банке, а Палка вообще берёт средства с моего счёта в банке.



Жалко, что в России нету чеков и чековых книжек для частных лиц. А то я бы чеки выписывала. Достать книжку, расписаться, оторвать потом "На, держи чек, со счёта моего денег возьмёшь" - мне как ленивой женщине это бы пришлось по душе.