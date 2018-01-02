Страховщики и страховка.

У меня есть жёсткое негласное правило, касающееся страховых услуг - страховщиком по ОМС не может быть дочерняя структура более крупного страховщика, специализирующаяся на ОМС. ОМС - это сведения о здоровье так или иначе и мне как-то не надо бы, чтобы они попадали к крупному страховщику, а то не нароком накрутят всяких коэффициентов риска. Конечно, есть у меня такие сведения о здоровье, которые никогда не попадут в распоряжение страховщика по ОМС, но всё же риск есть. Сами знаете как у нас росчерком пера меняют законы с различными правилами.

Что же за сведения о здоровье такие секретные у меня? спросите вы. Отвечаю: гинеколог, уролог, эндокринолог, косметолог, проктолог, дерматолог, венеролог и любой иной врач, который так или иначе имеющий дело с моей интимно-половой сферой, обязан подписать Обязательство о неразглашении сроком 35 лет, предоставить мне ксерокопию своего паспорта (разворот+прописка), при этом врач под роспись предупреждается об уголовной ответственности за разглашение подобных сведений, а при утечке такой информации обязан немедленно опровергнуть её. Данные о факте приёма, о назначенном лечении не попадают ни в систему ОМС, ни в медкарту, т.к. лечение или приёмы у таких врачей проходят только в частных медучреждениях, расположенных далеко от места жительства и места работы, а факт обращения фиксируется посредством видеосъёмки на моё устройство. Государственным учреждениям к таким данным доступа нет из-за их ненадёжности в плане информационном.

Помнится: одно время страховые компании, стремясь индивидуализировать стоимость полисов страхования жизни или здоровья, лоббировали закон о доступе к медицинским сведениям о состоянии здоровья граждан. Но, что-то там в верхах забуксовало и закон отправился под сукно. Может оно и к лучшему. А так представляю что за информация досталась бы обо мне страховщикам - крайне куцая и неполная, в основном о простудах, гриппе и бронхите.