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Как написать в ЛС представителю банка/компании?

14.03.2016 13:32 6 2 062 просмотра
В тех.поддержке периодически возникают вопросы типа "Не понятно, как можно отправить ЛС (личное сообщение ) Мегафону. Мегафон выглядит не как пользователь и на http://www.banki.ru/telecom/companies/megafon/ тоже не видно пункта отправить ЛС"


Действительно - как?
Тут все не так просто как хотелось бы. Если вам так написали в Ответе банка значит официальный представитель точно есть. Найти его несложно:
Открываем список отзывов по необходимому банку/компании


Пролистываем до отзывов где есть какое-то количество комментариев


Выбираем отзыв с максимальным количеством комментариев (вероятно что официальный представитель там отметился) и заходим в него. Если с первой попытки вы попали в отзыв без комментария оф.преда не отчаивайтесь, вероятно вы найдете его в следующем отзыве))
У Оф.преда всегда есть возле ника зеленая планка "Представитель компании" или "Представитель банка"


Далее переходите в его профиль (кликнув по нику) и под фото профиля нажимаете ссылку "Сообщение"


Для каждой проблемы всегда найдется решение, не нашли сами - обратитесь в тех.поддержку)

Комментарии 6

Mephistophilus  (Desperado17)
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smile:scratch: а зачем такие сложности, нельзя разве сразу же в профиле компании сделать ссылку на ПБ smile:?:
Наталья Неборская  (Shihana)
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Цитата
Mephistophilus пишет:
smile:scratch: а зачем такие сложности, нельзя разве сразу же в профиле компании сделать ссылку на ПБ smile:?:

Задача в разработке) Как только будет можно - обновлю пост)
Mali Qoris  (mail.2017)
#
А если нет ни одного ответа?? как быть?
Наталья Неборская  (Shihana)
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Цитата
Mali Qoris пишет:
А если нет ни одного ответа?? как быть?

Спросить в комментариях к отзыву ссылку на профиль у представителя банка)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Наталья Неборская пишет:
Цитата
Mali Qoris пишет:
А если нет ни одного ответа?? как быть?

Спросить в комментариях к отзыву ссылку на профиль у представителя банка)

Да, я спросил и получил ссылку на этот милый блог smile:rofl:
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Да, я спросил и получил ссылку на этот милый блог smile:rofl:

чудесно )) Вообще да в таких случаях в комментах нужно неоднозначно намекнуть ПБ о том что найти его профиль невозможно)) Еще можно спросить у редакторов НР с помощью кнопки "Сообщить модератору"
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