Как написать в ЛС представителю банка/компании?

В тех.поддержке периодически возникают вопросы типа "Не понятно, как можно отправить ЛС (личное сообщение ) Мегафону. Мегафон выглядит не как пользователь и на http://www.banki.ru/telecom/companies/megafon/ тоже не видно пункта отправить ЛС"
Действительно - как?
Тут все не так просто как хотелось бы. Если вам так написали в Ответе банка значит официальный представитель точно есть. Найти его несложно:
Открываем список отзывов по необходимому банку/компании
Пролистываем до отзывов где есть какое-то количество комментариев
Выбираем отзыв с максимальным количеством комментариев (вероятно что официальный представитель там отметился) и заходим в него. Если с первой попытки вы попали в отзыв без комментария оф.преда не отчаивайтесь, вероятно вы найдете его в следующем отзыве))
У Оф.преда всегда есть возле ника зеленая планка "Представитель компании" или "Представитель банка"
Далее переходите в его профиль (кликнув по нику) и под фото профиля нажимаете ссылку "Сообщение"
Для каждой проблемы всегда найдется решение, не нашли сами - обратитесь в тех.поддержку)
Комментарии 6
а зачем такие сложности, нельзя разве сразу же в профиле компании сделать ссылку на ПБ
Задача в разработке) Как только будет можно - обновлю пост)
А если нет ни одного ответа?? как быть?
Спросить в комментариях к отзыву ссылку на профиль у представителя банка)
А если нет ни одного ответа?? как быть?
Спросить в комментариях к отзыву ссылку на профиль у представителя банка)
Да, я спросил и получил ссылку на этот милый блог
чудесно )) Вообще да в таких случаях в комментах нужно неоднозначно намекнуть ПБ о том что найти его профиль невозможно)) Еще можно спросить у редакторов НР с помощью кнопки "Сообщить модератору"