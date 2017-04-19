Всем привет!Сегодня отмечается. Поздравляю любителей двухколесного транспорта! Покажу вам карту к этому празднику, которую я ищу в свою коллекциюЕще на прошлой неделе незамеченным прошел праздник, теме которого много внимания уделяется в карточных коллекциях. 15 апреля былВ моем детстве банковских карт еще не было, и любимым предметом детского девачкового коллекционирования были карманные календарики. Среди них особую нишу занимала серия с фотографиями артистов Советского Цирка. На этих календарях были и представители династий Запашных и Багдасаровых, и Олег Попов... Потом я закончила школу, стало не до календариков, но любовь к теме цирка осталась.В дизайнах банковских карт цирковая тема занимает огромную нишу. Причем пришла эта тема к нам вместе с Цирком дю Солей.Одним из первых банков выпустил карты Петрокоммерцбанк к шоу VarekaiК следующему шоу Saltimbanco была карта у МКБ. Она выпускалась похоже на пластике индивидуального дизайна и выглядела очень кустарно. Такой карты в моей коллекции нет.Этому же шоу была посвящена серия подарочных карт Русского СтандартаК шоу Кортео банк Империя выпустил два вида карт, которые я ищу для своей коллекцииДальше все карты на тему цирка были исключительно подарочнымиПромсвязьбанкСнова Русский СтандартВот пожалуй и практически весь цирк в российских банковских картах. Мне искренне жаль, что наши звезды цирка, например молодые Запашные, на них не представлены.