Всем привет!
Сегодня отмечается Всемирный День велосипеда. Поздравляю любителей двухколесного транспорта! Покажу вам карту к этому празднику, которую я ищу в свою коллекцию
Еще на прошлой неделе незамеченным прошел праздник, теме которого много внимания уделяется в карточных коллекциях. 15 апреля был Международный день цирка.
В моем детстве банковских карт еще не было, и любимым предметом детского девачкового коллекционирования были карманные календарики. Среди них особую нишу занимала серия с фотографиями артистов Советского Цирка. На этих календарях были и представители династий Запашных и Багдасаровых, и Олег Попов... Потом я закончила школу, стало не до календариков, но любовь к теме цирка осталась.
В дизайнах банковских карт цирковая тема занимает огромную нишу. Причем пришла эта тема к нам вместе с Цирком дю Солей.
Одним из первых банков выпустил карты Петрокоммерцбанк к шоу Varekai
К следующему шоу Saltimbanco была карта у МКБ. Она выпускалась похоже на пластике индивидуального дизайна и выглядела очень кустарно. Такой карты в моей коллекции нет.
Этому же шоу была посвящена серия подарочных карт Русского Стандарта
К шоу Кортео банк Империя выпустил два вида карт, которые я ищу для своей коллекции
Дальше все карты на тему цирка были исключительно подарочными
Промсвязьбанк
Снова Русский Стандарт
Вот пожалуй и практически весь цирк в российских банковских картах. Мне искренне жаль, что наши звезды цирка, например молодые Запашные, на них не представлены.
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