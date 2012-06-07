Просрочка в головах

В условиях европейского кризиса не удивительно, что журналисты и аналитики взялись за тему просрочки, а также её возможного роста в различных странах, тех или иных сферах кредитования, а также в конкретных банках. Если сюда же добавить тематику “торговли риском”, то подобные статьи можно встретить чуть ли не ежедневно на любом специализированном банковско-финансовом ресурсе.

Как клиентщику мне эта тема была не то что мало интересна, но тот объем знаний, которым я обладал, не давал мне возможности хоть для какого бы то ни было серьезного анализа. Однако пару месяцев назад у меня появилась возможность стать участником одного интересного проекта, в котором мне предлагалось применить свои навыки по привлечению и обслуживанию клиентов для решения проблемы снижения уровня просрочки по высокорисковому продукту потребительского кредитования. Если говорить в целом, то суть проекта в том, что каждый клиент “привязывается” к конкретному менеджеру-клиентщику, который сопровождает клиента на протяжении первоначального периода пользования кредитом. Причем привязка тут далеко не формальная и означает не только и не столько распределение клиентов между менеджерами “на бумаге”, сколько попытку наладить “дружбу” (в человеческом ее понимании) между клиентом и менеджером, что влечет за собой психологическую “привязанность” клиента к конкретному человеку.

Попытка внедрить “человеческие отношения” в “финансовые вопросы”, по крайней мере на первых этапах реализации проекта, превзошла все ожидания – прогнозируемые “специалистами по просрочке” (то есть людей, ведущих стандартную работу по просрочке в банке, жалобы на ночные звонки от которых и иные методы взыскания стали обыденностью российского банкинга) показатели были превышены на порядок. В первую очередь речь идет в контактности клиентов, которые с гораздо большим удовольствием идут на контакт с менеджером-клиентщиком, чем с взыскателем из службы безопасности, а также удивили показатели просрочки, которые, как минимум, не хуже среднего уровня по базе клиентов, сопровождаемой выше указанными специалистами. Я не буду тут упоминать об имиджевых и иных плюсах, влияющих на продажи, а вот знакомство с “кухней работы по просрочке” заставило задуматься, особенно на фоне тем, перечисленных в первом абзаце.

Привычка работать с каждым клиентом в индивидуальном порядке позволила в короткий срок выявить большинство проблем, из-за которых люди выходят на просрочку, а также со слов тех же клиентов узнать, почему же им гораздо комфортней “работать” с банком в формате “дружбы”, чем на условиях прав и обязанностей кредитного договора. Важно отметить, что фактических мошенников и людей, которые физически не могут платить кредит – достаточно мало (по-другому быть и не могло, иначе можно было бы смело лишать премии риск-менеджеров, выдающих кредиты всем подряд). А вот тех, кто “вдруг передумал” платить – их большинство (забыл, лень, обиделся на банк и так далее). Не боюсь показаться голословным, так как все свои слова готов подтвердить “голыми цифрами”. Интересно другое - почему реальная просрочка в банках значительно выше, чем потенциально достижимая?

Ответ у меня в данный момент только один – потому что в наше время всех интересуют только цифры и никого не волнует, откуда они берутся. Строим простую логическую цепочку (так, наверняка, размышляют и банковские топ-менеджеры): есть идеальные показатели по потребам – Сбер с его просрочкой (грубо) 2-3% (ГПБ сразу вычеркиваем, так как его 0,3-0,5% созданы не в рыночных условиях), далее втб24 с 3-5%, далее топ-10 с 6-7%, далее те, кто забирают всех остальных, например, РС, ХКФ, Ренессанс – 10-15%. Кстати, точность цифр тут мало интересна, достаточно аналитики годичной давности или фактора “мне недавно рассказывали” – на данном этапе стоит задача “прикинуть” доходы/расходы, сводить цифры к общему знаменателю можно и в ходе реализации проекта. Сравниваем свою потенциальную клиентскую базу и параметры своего скоринга (или “отсева”, как угодно) с конкурентами и понимаем, что наша просрочка будет в районе, ну например, тех же 10-15%. Параметры заложили в бизнес-план, согласовали кредитный продукт и запустили в работу. Заметьте, параметры просрочки уже определены и де-юре на них уже “все согласны”. Де-факто конечно подразделения взыскания будут создавать видимость работы, но только до уровня плана (меньше нельзя, так как планы пересмотрят и из словосочетания “видимость работы” пропадет слово “видимость”). Ирония в том, что больше не будет физически – нет столько людей, которые не то что готовы вот так вот на пустом месте взять и “похерить свое кредитное будущее”, просто честных и порядочных людей гораздо больше, чем их привыкли считать. В итоге “взыскание” скатывается до банальных “прозвонов”, неохотных выездов к заемщику, а также переписывания тысяч строк отчетности ежедневно.

Я не имею ничего против тех, кто занимается просрочкой в банках, но:

1. Я верю цифрам, полученным в результате собственной же работы

2. Я не могу объяснить наличие коллекторского бизнеса как такового иными причинами, чем достаточное количество просрочек “пропущенных” банковскими “взыскателями”

При этом я сознательно не развиваю тему о том, что некоторым банкам зачастую выгодно (судя по их тарифам), чтобы заемщик выходил на просрочку…

В итоге мы видим ту ситуацию, которая всех устраивает: просрочка окупается процентами по кредитам, клиенты платят столько, сколько просят, “взыскатели” получают свою з/п, а топ-менеджеры отчитываются об инвестиционно-привлекательных показателях. И все бы ничего, если бы не “осадочек”, оставшийся после прочтения материалов, перечисленных в первом абзаце. Кто знает, возникли бы вообще эти кризисы, если бы на каждом этапе обслуживания кредита достигался не тот результат, который заложен в плане, а предельно допустимый в каждом конкретном случае?