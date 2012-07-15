"Истинное ощущение собственного превосходства наступает при осознании чужих слабостей" (с) Vanes [Stalkers]
Не могу не привести эту фразу, ведь сегодня я в очередной раз убедился, как многому я обязан людям, которые в меня не верят, которые со мной спорят, которые искренне считают, что я глупее, чем есть на самом деле. Если бы их не было, я бы не смог найти лучшего повода для собственной мотивации. Да и просто было бы скучнее жить И конкретно сегодня я смог снова ощутить, насколько это приятно, думать не так, как остальные, но оказываться при этом правым А главное - это заставляет меня двигаться дальше...
Теперь к сути... Где-то месяца два назад я разработал концепцию, которая должна была качественно улучшить сразу несколько показателей работы той организации, в которой я в тот момент работал. Оформлена идея была в виде конкурсного проекта (за который я в последствии получил 2-й приз - iPhone4 в материальном исчислении). Оставалось ощущение, что выиграла не конкретная идея, а набор факторов "по сумме", тем более, что в работу ее так и не приняли. Более того, именно по поводу возможности внедрения данной идеи в российском бизнесе я умудрился, в прямом смысле этого слова, поругаться с собственной тётей - профессором экономического ВУЗа, между прочим...
Но сегодня я наткнулся на новость, которая подтвердила первоначальную правоту моих рассуждений ( http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3948651 ): Сбербанк создал краудсорсинговый ресурс для выявления причин сбоя в обслуживании карт. Специально выделю несколько фраз, чтобы проследить параллели с моими мыслями: "Сбербанк приглашает специалистов в рамках созданного ресурса принять участие в профессиональной дискуссии... Чтобы принять участие в дискуссии, нужно заполнить форму регистрации... После этого участнику придет персональное приглашение на его электронную почту. В Сбербанке напомнили о сути активно применяемого им метода краудсорсинга — он основан на использовании коллективного разума для решения сложных задач. Опыт Сбербанка наглядно свидетельствует об эффективности краудсорсинга... Несмотря на сложность задачи... опыт и профессионализм коллег, которые примут участие в дискуссии, помогут найти верный ответ на поставленный вопрос."
И для сравнения то, что предлагал я (оригинал конкурсного проекта+текст):
Основной задачей проекта является повышение эффективности использования интеллектуальных ресурсов, заключенных в работниках Банка.
В настоящий момент большая часть сотрудников Банка лишь частично применяет имеющиеся у них опыт и навыки, что связано с ограничениями, наложенными в виде должностных обязанностей, прописанных в штатном расписании и соответствующих инструкциях.
При этом, каждый из сотрудников может иметь не только дополнительные профессиональные навыки (например, полученные в образовательных учреждениях, либо на предыдущей работе), но и общечеловеческие “социальные знания”, которые также могут быть использованы на благо деятельности Банка.
Реализация проекта предполагает сбор информации о всех существенных профессиональных и социальных навыках сотрудников, а также организацию, на основе полученных данных, единой “базы экспертов”. База экспертов, в свою очередь, не предполагает создания какой-либо отдельной структуры - это, своего рода, “облачный сервис”, доступ к которому осуществляется по мере необходимости и по уже имеющимся каналам обмена информации (например, через электронную почту).
Принцип работы (пример):
1. Ставится задача по разработке нового продукта - например, кредит на специальных условиях для работников бюджетной сферы
2. Формулируется аналитическая часть задача и проводится рассылка по всей базе экспертов, имеющих навыки или опыт работы с бюджетниками
- необходимо отметить, что к данного рода экспертам будут относиться не только сотрудники, которые на предыдущем месте работы разрабатывали соответствующие продукты, но также, в первую очередь, и те, кто самостоятельно работал в бюджетной сфере (либо был тесно связан с данной сферой). Привлечение такого широкого круга экспертов позволит получить освещение интересующего вопроса со всех возможных сторон с учетом всех возможных нюансов.
3. Полученные экспертные мнения анализируются и выносятся на проработку непосредственным кураторам проекта
Примеры реализации проекта в банковской сфере:
- некоторые банки (например, КБ “Пойдём”) активно внедряют экспертное мнение, основанное на социальных навыках, в процесс принятия решения по кредитным заявкам, что позволяет им получить доступ к клиентской базе, недоступной для банков, работающих на основе стандартных скоринговых программ
Потенциал применения проекта:
- сбор и анализ первичной информации при разработках новых продуктов
- внедрение в скоринговые алгоритмы и процесс принятия решений по кредитам
- модернизация текущих процессы, требующих принятия экспертного решения
(например, существует специально разработанный под использования “экспертного мнения” проект, позволяющий тестировать знания и принимать на работу новых сотрудников - аналогичный применяемым, в частности, в Японии методикам поиска и найма персонала, но с потенциально меньшей зависимостью от влияния субъективных факторов)
Дополнительные преимущества от внедрения проекта:
- повышение мотивации сотрудников за счет большего вовлечения в текущую деятельность Банка и повышения доли собственных усилий в конечном результате
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