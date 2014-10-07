21 мая 2012 года я оставил на просторах интернета короткую заметку с названием "Выживут ли монолайнеры?" ( http://bankir-mironov.livejournal.com/11933.html ). Суть ее сводилась к тому, что постоянно повышать качество одного продукта не возможно, в связи с чем, начиная с определенного момента, клиент начинает делать свой выбор исходя из универсализма банка, а монолайнер, соответственно, в этот самый момент начинает проигрывать рынок и либо уходит с него, либо становится универсальным.
Сегодня это подтвердилось новостью о том, что ТКС-Банк планирует выходить в сегменты автокредитования и ипотеки: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7209381.
Что ж, стоит надеяться, что и остальные мыли, особенно из серии "Презумпция прогресса", станут рано или поздно актуальными...
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