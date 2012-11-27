За прошедшую неделю обнаружил еще два офиса «Сбербанка». Как минимум один свежеоткрытый. Со «Сбербанком», в принципе, понятно – прибыль есть – надо расширяться. Не все же на членов наблюдательного совета тратить то (хотя при этом собираются порядка 20 тыс. сотрудников утилизировать. Извиняюсь, «оптимизировать» [ http://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/ ]). Вообще, последнее время, банки появляются прям аки грибы после дождя. Прошел вчера по улице. Метров 800 длинной – три банка на одной стороне улицы и пять на другой стороне. Причем «растут» плотненько. То ли существуют какие-то банковские кластеры, то ли связь незримая, подобно грибнице, объединяет их. Появляются офисы банков названия которых и не слышал раньше. Откуда только берутся? Хотя другие, тот же «Траст», к примеру, планирует офисы сокращать (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4243069 ) Подобное «засевание» банками, лично мне, напоминает историю с засеванием Персеем поля драконьими зубами (рекомендую освежить память и посмотреть чем там все кончилось). Причем, как заметил из краткого опроса, для мирного так сказать гражданина, далекого от финансов в целом, и банковской сферы в частности, существует лишь два вида банков «Сбербанк» и «не-Сбербанк».
Тут позволю себе небольшое лирическое отступление по поводу рекламной компании этого самого «Сбербанка». Принцип выбора олимпийских богов в свете грядущей Олимпиады 2014 года вполне понятен. Нос морально-нравственной точки зрения, скажу я вам, данные персонажи никаких положительных эмоций лично у меня не вызывают: мстительные, мелочные, тщеславные, неразборчивые в половых связях, и в целом, прямо сказать, человечеству как таковому враждебные (один инцидент с Прометеем только чего стоит:crazy: ). Или подобные персонажи подчеркивают политику «Сбербанка» в отношении клиентов? Непонятно. Если уж так хотелось именно фигур божественного пантеона привлечь то кто мешал изучить классический труд дедушки Фрейзера «Золотая ветвь» и извлечь более благосклонных персонажей? Да даже, на худой конец, если нет у них под рукой ничего кроме «Мифов Древней Греции» (или «Подвигов Геракла» - не знаю уж, откуда черпали ОНИ вдохновение свое ) взять Прометея в качестве рекламного персонажа? Ввести какой-нибудь «Огненный вклад» и поручить Прометею его рекламировать.
И вообще, позиционирую себя как «банк будущего» нужно и в рекламе обращаться ни к прошлому (тем более чужому. Тем более до чего греческие боги довели Грецию мы все знаем), а к будущему (особенно в свете курса на инновации и модернизацию ). Кто мешает изобразить мастера Йоду, вкладывающего деньги в «Сбербанк» на поддержание джедаев? Или переводящего деньги Люку Скайуокеру в «далекую далекую галактику…» через банкомат «Сбербанка»? Прямо скажу – эпос, а не реклама получилась бы! А чем плох Терминатор, ищущий Сару Конор по номеру кредитной карты «Сбербанка»? Или вместо «Мне нужна твоя одежда» - «Мне нужна твоя карта!». Звучит! (Хотя с губернатором трудновато договориться – жук еще тот).
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