о ЖКХ - далее

Продолжая тему ЖКХ, неожиданно оказавшуюся столь болезненной для многих. Я то думал, что это давно уже тривиально, а оказывается накипело в людях. Еще пару рассказов о кознях и происках ЖКХшников и ЖКХовниц. «Платили квартплату за текущий ремонт, упр. компания сообщила шобы капитально отремонтировать дом нужно вступить в федеральную программу, для этого нужно собрать часть средств самим. Увеличили квартплату, помимо строки текущий ремонт, еще добавилось. Прошло время, сообщили что вступили в эту программу, все рады скоро буит кап. ремонт всем. Прошел еще месяц, оповестили шо программа закрылась. А где деньги шо все дополнительно платили и куда они пошли/пойдут остается тока догадываться!». Действительно, где деньги? Ушли на Олимпиаду и прочие псевдоспортивные шабаши? Или на повышение зарплат мячепинам? На спасение слонов Бриджит Бардо и капиталов «бога» Депардье?

Или вот товарищ Кострожогов рассказал вчера о своем опыте общения с ЖКХовцами. «Прорвало у нас два года назад трубу. Отец позвонил. Я отгул взял, приехал, поставил хомут….Вот два года этот хомут и стоит…Приходил мастер, сказал нормально и так. А заявка на ремонт за два года куда то пропала….» (известно, куда;-) )»а раз наблюдал как отопительную систему ремонтировали. На чердаке слесарь и сварщик сидят бухие, и гадают куда и что вваривать. Мастер внизу топчется к ним даже ни разу не поднялся. Вот так сварили что-то наугад, ни проекта, ни плана у них не было….». А вы говорите лифты вам ставят. Еще неизвестно, как лифт этот работать будет. А то ведь может стать причиной обрушения всего здания. Спишут потом на «взрыв бытового газа» (с). Впрочем, предоставим слово т. Кострожогову: «вот если бы не воровали в ЖКХ, то и с этих платежей хватало бы на зарплату приличную слесарям и сантехникам…тогда бы и люди в слесаря шли как минимум с образованием ПТУ и работали бы на совесть….Я бы вообще такие отрасли как ЖКХ ни в коем случае не передавал бы в частные руки…» ©. Как говорится – устами Кострожогова глаголет народ.

Подытоживая вышесказанное, пора начинать борьбу с ЖКХ-паразитами. Тут или показательное посажение на кол (сортиромочением не обойдешься в таких делах. Хотя наше стремление в гомолиберальную Европу этому и препятствует) или добро пожаловать в жилищно-коммунальное рабство (а ведь есть еще и Чубайс…Уж не сомневайтесь -ОН себя еще покажет).

Ну и напоследок перефразирую про Дерардье:

«Когда же люди позабыли «бога»

И стали сундуки трясти у богачей

Взяла Жерара тут тревога

-откроют, ироды, «кубышку» без ключей

И выбрав ночку потемнее,

Подобно всем известной птице,

Жерар летел через границы

В объятия своих друзей….»