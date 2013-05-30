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о ЖКХ - далее

30.05.2013 22:19 10 736 просмотров
Продолжая тему ЖКХ, неожиданно оказавшуюся столь болезненной для многих. Я то думал, что это давно уже тривиально, а оказывается накипело в людях. Еще пару рассказов о кознях и происках ЖКХшников и ЖКХовниц. «Платили квартплату за текущий ремонт, упр. компания сообщила шобы капитально отремонтировать дом нужно вступить в федеральную программу, для этого нужно собрать часть средств самим. Увеличили квартплату, помимо строки текущий ремонт, еще добавилось. Прошло время, сообщили что вступили в эту программу, все рады скоро буит кап. ремонт всем. Прошел еще месяц, оповестили шо программа закрылась. А где деньги шо все дополнительно платили и куда они пошли/пойдут остается тока догадываться!». Действительно, где деньги? Ушли на Олимпиаду и прочие псевдоспортивные шабаши? Или на повышение зарплат мячепинам? На спасение слонов Бриджит Бардо и капиталов «бога» Депардье?
Или вот товарищ Кострожогов рассказал вчера о своем опыте общения с ЖКХовцами. «Прорвало у нас два года назад трубу. Отец позвонил. Я отгул взял, приехал, поставил хомут….Вот два года этот хомут и стоит…Приходил мастер, сказал нормально и так. А заявка на ремонт за два года куда то пропала….» (известно, куда;-) )»а раз наблюдал как отопительную систему ремонтировали. На чердаке слесарь и сварщик сидят бухие, и гадают куда и что вваривать. Мастер внизу топчется к ним даже ни разу не поднялся. Вот так сварили что-то наугад, ни проекта, ни плана у них не было….». А вы говорите лифты вам ставят. Еще неизвестно, как лифт этот работать будет. А то ведь может стать причиной обрушения всего здания. Спишут потом на «взрыв бытового газа» (с). Впрочем, предоставим слово т. Кострожогову: «вот если бы не воровали в ЖКХ, то и с этих платежей хватало бы на зарплату приличную слесарям и сантехникам…тогда бы и люди в слесаря шли как минимум с образованием ПТУ и работали бы на совесть….Я бы вообще такие отрасли как ЖКХ ни в коем случае не передавал бы в частные руки…» ©. Как говорится – устами Кострожогова глаголет народ.
Подытоживая вышесказанное, пора начинать борьбу с ЖКХ-паразитами. Тут или показательное посажение на кол (сортиромочением не обойдешься в таких делах. Хотя наше стремление в гомолиберальную Европу этому и препятствует) или добро пожаловать в жилищно-коммунальное рабство (а ведь есть еще и Чубайс…Уж не сомневайтесь -ОН себя еще покажет).
Ну и напоследок перефразирую про Дерардье:
«Когда же люди позабыли «бога»
И стали сундуки трясти у богачей
Взяла Жерара тут тревога
-откроют, ироды, «кубышку» без ключей
И выбрав ночку потемнее,
Подобно всем известной птице,
Жерар летел через границы
В объятия своих друзей….»

Комментарии 10

koza nostra  (maestro tuk)
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Посажение на кол- это пережиток феодализма. Может лучше дефенистрация? И либерально (западная казнь) и соответствует роду занятий наказываемых.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o шо цэ такэ?
koza nostra  (maestro tuk)
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Выбрасывание из окна многоэтажного здания. С верхнего этажа. Применялась в средневековой Чехии.
Vlad3256  (Vlad3256)
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спс. не знал. Но слишком, на мой взгляд, быстро. На кол педагогичнее как-то. ИЛи как у китайцев - "забивание деревянного хвоста"....
HuSNG  (husngAA)
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С каждым днем всё глубже в яму... Эта страна потеряла всё. Хотя на пару дней откройте границы )))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o границы давно закрывать надо, чтобы отсюда ресурсы не утекали а сюда гомолиберальные "ценности" не текли smile:pardon:
HuSNG  (husngAA)
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Однажды я пришел в администрацию с просьбой о клочке земли под гараж. Ответ был однозначным. Ну я и пошел туда ,куда послали. Почему мне не должно быть все равно на утекание ресурсов от которых я ничего не имел, не имею, и, видимо, не буду иметь?

А гомо... Ну это сложный вопрос. Скажите честно, кто сделал вам больше вреда. Гомо или бандиты? Гомо или пьяный натурал, сбивающий на пешеходном переходе людей?
Или скорая, что не приезжает к пожилому человеку?
ИМХО, судить нужно по поступкам, а не по мифическим убеждениям.
Vlad3256  (Vlad3256)
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я "гомо" вовсе не в плане ориентации. Против обычных геев я ничего не имею. Я против т.н. "элиты", которая по сути своей гомо (даже если девушками интересуется) smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
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А мне вот никогда не нравился принцин выбора "из двух зол"... Хотелось бы выбирать из лучшего... smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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так не дают же
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