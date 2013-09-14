Наш паровоз вперед летит?

Дополнение к теме «распиаренности», любимых известно кем, «силовиков». Традиция эта довольно таки давняя. Открыл календарь и посмотрел сколько у нас «милитаристских» праздников. Помимо всем известного «дня дурака» у нас есть еще и такие «праздники».
- День работника прокуратуры РФ (ну куда уж без них ?)
- День инженерных войск
- День защитника Отечества (правда по-факту надо бы назвать защитника Власти, ну да ладно)
- День внутренних войск МВД РФ
- День войск противовоздушной обороны страны
- День пожарной охраны (ну хоть кто-то более-менее полезный)
- День пограничника
- День Военно-Морского флота
- День железнодорожных войск РФ
- День военно-воздушных сил РФ
- День танкистов
- День Военно-космических сил
- День таможенника РФ
- День милиции (полиции)
- День Ракетных войск и артиллерии
- День работника налоговых органов РФ
- День Ракетных войск стратегического назначения
- День работников органов безопасности РФ
Во сколько. Примерно 45 % в объеме всех «профессиональных праздников». И это если не считать любимого дня Владимира Владимировича -Дня физкультурника и дня солидарности в борьбе с терроризмом. В добавок 14 дней воинской славы насчитал (Власть нынешняя не стыдится праздновать и приписывать СЕБЕ любимой заслуги прошлых времен). Говорят, введут еще День горнолыжника, День дзюдоиста и День стерховода.
Комментарии 2
тут вспомнился классик: "а кристины там иль поминки - а все равно там пьянка-гулянка" (с)