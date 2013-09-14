Вход
Профиль Блог Лента Активность

Наш паровоз вперед летит?

14.09.2013 11:35 2 660 просмотров
Дополнение к теме «распиаренности», любимых известно кем, «силовиков». Традиция эта довольно таки давняя. Открыл календарь и посмотрел сколько у нас «милитаристских» праздников. Помимо всем известного «дня дурака» у нас есть еще и такие «праздники».
- День работника прокуратуры РФ (ну куда уж без них smile;-) ?)
- День инженерных войск
- День защитника Отечества (правда по-факту надо бы назвать защитника Власти, ну да ладно)
- День внутренних войск МВД РФ
- День войск противовоздушной обороны страны
- День пожарной охраны (ну хоть кто-то более-менее полезный)
- День пограничника
- День Военно-Морского флота
- День железнодорожных войск РФ
- День военно-воздушных сил РФ
- День танкистов
- День Военно-космических сил
- День таможенника РФ
- День милиции (полиции)
- День Ракетных войск и артиллерии
- День работника налоговых органов РФ
- День Ракетных войск стратегического назначения
- День работников органов безопасности РФ
Во сколько. Примерно 45 % в объеме всех «профессиональных праздников». И это если не считать любимого дня Владимира Владимировича -Дня физкультурника smile;-) и дня солидарности в борьбе с терроризмом. В добавок 14 дней воинской славы насчитал (Власть нынешняя не стыдится праздновать и приписывать СЕБЕ любимой заслуги прошлых времен). Говорят, введут еще День горнолыжника, День дзюдоиста и День стерховода.

Комментарии 2

XIIX  (XIIX)
#
Ну куда же русскому народу без праздников?! За что пить тогда? smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
За избрание мэра smile:rofl:
тут вспомнился классик: "а кристины там иль поминки - а все равно там пьянка-гулянка" (с) smile:(
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения