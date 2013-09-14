Наш паровоз вперед летит?

Дополнение к теме «распиаренности», любимых известно кем, «силовиков». Традиция эта довольно таки давняя. Открыл календарь и посмотрел сколько у нас «милитаристских» праздников. Помимо всем известного «дня дурака» у нас есть еще и такие «праздники».- День работника прокуратуры РФ (ну куда уж без них?)- День инженерных войск- День защитника Отечества (правда по-факту надо бы назвать защитника Власти, ну да ладно)- День внутренних войск МВД РФ- День войск противовоздушной обороны страны- День пожарной охраны (ну хоть кто-то более-менее полезный)- День пограничника- День Военно-Морского флота- День железнодорожных войск РФ- День военно-воздушных сил РФ- День танкистов- День Военно-космических сил- День таможенника РФ- День милиции (полиции)- День Ракетных войск и артиллерии- День работника налоговых органов РФ- День Ракетных войск стратегического назначения- День работников органов безопасности РФВо сколько. Примерно 45 % в объеме всех «профессиональных праздников». И это если не считать любимого дня Владимира Владимировича -Дня физкультурникаи дня солидарности в борьбе с терроризмом. В добавок 14 дней воинской славы насчитал (Власть нынешняя не стыдится праздновать и приписывать СЕБЕ любимой заслуги прошлых времен). Говорят, введут еще День горнолыжника, День дзюдоиста и День стерховода.