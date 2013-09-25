Фармошизофрения

За прошедшие две недели узнал еще много нелицеприятного о нашей «доступной и бесплатной» медицине (это я даже не считаю опыт общения с зубодерами). В принципе, достаточно посмотреть на процесс прохождения периодического медицинского осмотра, который нас обязал проходить заботливый работодатель, как сразу становится понятно, что «все для народа, все на благо народа» (с). Но тему эту развивать в данный момент не буду, ибо заслуживает отдельного поста она. Итак, что еще нового узнал о медицине в целом и фармакологии в частности. Попросили меня приобрести лекарство по рецепту. Я то, наивный, притопал в аптеку в воскресенье, думаю если аптека работает то и лекарство продадут. Ан нет! Оказывается, в аптеках отдел где выдают лекарства по рецептам работает только в будние дни с 8:00 до 17:00 (как и большинство населения страны). Странный режим – не правда ли? Вот допустим, у нас с работы, в связи с введением СКУДа в течении дня выйти невозможно. Как же получить лекарство спрашивается? На неделе, как раз взяли отгул. Зашли в аптеку в 16:20. Фармацевт рецепт посмотрела и говорит: «А мы вам его не отоварим. Он у вас на 50 таблеток, а в упаковке 30 таблеток. Надо либо 30 брать, либо рецепт на 60 переписывать. (Спрашивается: неужели врач, рецепт выписывающий этого не знал?). Лекарство она нам так и не продала, ибо « у нас сейф закрыт. Мы его в 16 часов закрываем!!». При этом факт отпуск лекарств по рецептам до 17:00 ОНА вовсе не опровергала. Как назвать подобный парадокс цензурно? Кроме фармацевтической шизофрении ничего на ум не приходит. Наконец то сегодня, смог в 11 часов подойти в аптеку (как раз выходил в поликлинику «добить» профосмотр и добежал до аптеки). Уже и цену назвали (172 руб.). Думаю: вот оно!!Свершилось!!!Ан нет. «Я вам продать не могу. Рецепт 10 дней действителен. А прошло 12 уже!!!Переоформляйте!!!!». Вот она – истинная цена заботы о человеке в нашем государстве. 172 рубля!!!!!