Фармошизофрения

За прошедшие две недели узнал еще много нелицеприятного о нашей «доступной и бесплатной» медицине (это я даже не считаю опыт общения с зубодерами
). В принципе, достаточно посмотреть на процесс прохождения периодического медицинского осмотра, который нас обязал проходить заботливый работодатель, как сразу становится понятно, что «все для народа, все на благо народа» (с). Но тему эту развивать в данный момент не буду, ибо заслуживает отдельного поста она. Итак, что еще нового узнал о медицине в целом и фармакологии в частности. Попросили меня приобрести лекарство по рецепту. Я то, наивный, притопал в аптеку в воскресенье, думаю если аптека работает то и лекарство продадут. Ан нет! Оказывается, в аптеках отдел где выдают лекарства по рецептам работает только в будние дни с 8:00 до 17:00 (как и большинство населения страны). Странный режим – не правда ли? Вот допустим, у нас с работы, в связи с введением СКУДа в течении дня выйти невозможно. Как же получить лекарство спрашивается? На неделе, как раз взяли отгул. Зашли в аптеку в 16:20. Фармацевт рецепт посмотрела и говорит: «А мы вам его не отоварим. Он у вас на 50 таблеток, а в упаковке 30 таблеток. Надо либо 30 брать, либо рецепт на 60 переписывать. (Спрашивается: неужели врач, рецепт выписывающий этого не знал?). Лекарство она нам так и не продала, ибо « у нас сейф закрыт. Мы его в 16 часов закрываем!!». При этом факт отпуск лекарств по рецептам до 17:00 ОНА вовсе не опровергала. Как назвать подобный парадокс цензурно? Кроме фармацевтической шизофрении ничего на ум не приходит. Наконец то сегодня, смог в 11 часов подойти в аптеку (как раз выходил в поликлинику «добить» профосмотр и добежал до аптеки). Уже и цену назвали (172 руб.). Думаю: вот оно!!Свершилось!!!Ан нет. «Я вам продать не могу. Рецепт 10 дней действителен. А прошло 12 уже!!!Переоформляйте!!!!». Вот она – истинная цена заботы о человеке в нашем государстве. 172 рубля!!!!!
Комментарии 30
а даже интересно, что за таблетки - на рецепте прочесть название не смог :wall:такой у врачей почерк
мне таблетки прописанные зубодером без всякого рецепта продали (хотя в аннотациях написано "Отпускается по рецепту....")
Настойку жень-шеня, левзеи и экстракт элеутерококка мне то же без рецептов продают
Стенты поставили год назад в количестве трех штук, правда бесплатно, удалось выбить квоту. А если без квоты, то один стент от 70 до 120 тысяч рублей. Проще помереть...
Вам бы поберечь себя надо
вот для меня реально 4 тыс ежемесячно на таблетки - я бы лучше умер
А что такое стенты?
А самое удивительное, что на сердце я не жаловался и не жалуюсь сейчас. С 2007 года до прошлого года(дочка родилась и всё время уже ей) гонял на велике и за сезон проезжал от 1000 до 2000 км по Москве и Подмосковью. А обратился в поликлинике с бронхами, сделали кардиограмму, поставили диагноз инфаркт и увезли на скорой в госпиталь, что недалко от места проживания. И все допытовались, когда у меня болело сердце, я говорю, что никогда - не верят... Только один старый врач сказал, что нифаркт может проходит по разному, вплоть до того что вызывает онемение конечностей и повышенную беспричинную потливость.
А стент - это крохотная пружинка которую ставят на сосуды у сердца, что бы их открыть и расширить. И вся процедура установки занимает не более получаса с помощью зонда, вводимого через вены у рук или паха.
насчет сердца. У самого периодически "прихватывает", а на кардиограмме что сдал на профосмотре - "сердце как у юного мальчика" словами врача
Как бы ни было, дай Бог вам здоровья!
а насчет нервов - с такой работой куда уж без них?
Во мне не хватает Mg.
а вот интересно, если тертый магний глотать? Дешевле будет же
А потом: не-е-е-ет, хорошо, что у меня ничего не украли.
вот у меня две недели уже 2,47 и я не парюсь, что рейтинг не растет
А у меня безнадёжно. Застряло на 2.34 и ни с места.