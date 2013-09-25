Вход
Профиль Блог Лента Активность

Фармошизофрения

25.09.2013 21:18 31 859 просмотров
За прошедшие две недели узнал еще много нелицеприятного о нашей «доступной и бесплатной» медицине (это я даже не считаю опыт общения с зубодерами smile;-) ). В принципе, достаточно посмотреть на процесс прохождения периодического медицинского осмотра, который нас обязал проходить заботливый работодатель, как сразу становится понятно, что «все для народа, все на благо народа» (с). Но тему эту развивать в данный момент не буду, ибо заслуживает отдельного поста она. Итак, что еще нового узнал о медицине в целом и фармакологии в частности. Попросили меня приобрести лекарство по рецепту. Я то, наивный, притопал в аптеку в воскресенье, думаю если аптека работает то и лекарство продадут. Ан нет! Оказывается, в аптеках отдел где выдают лекарства по рецептам работает только в будние дни с 8:00 до 17:00 (как и большинство населения страны). Странный режим – не правда ли? Вот допустим, у нас с работы, в связи с введением СКУДа в течении дня выйти невозможно. Как же получить лекарство спрашивается? На неделе, как раз взяли отгул. Зашли в аптеку в 16:20. Фармацевт рецепт посмотрела и говорит: «А мы вам его не отоварим. Он у вас на 50 таблеток, а в упаковке 30 таблеток. Надо либо 30 брать, либо рецепт на 60 переписывать. (Спрашивается: неужели врач, рецепт выписывающий этого не знал?). Лекарство она нам так и не продала, ибо « у нас сейф закрыт. Мы его в 16 часов закрываем!!». При этом факт отпуск лекарств по рецептам до 17:00 ОНА вовсе не опровергала. Как назвать подобный парадокс цензурно? Кроме фармацевтической шизофрении ничего на ум не приходит. Наконец то сегодня, смог в 11 часов подойти в аптеку (как раз выходил в поликлинику «добить» профосмотр и добежал до аптеки). Уже и цену назвали (172 руб.). Думаю: вот оно!!Свершилось!!!Ан нет. «Я вам продать не могу. Рецепт 10 дней действителен. А прошло 12 уже!!!Переоформляйте!!!!». Вот она – истинная цена заботы о человеке в нашем государстве. 172 рубля!!!!!

Комментарии 30

Vlad3256  (Vlad3256)
#
таблетки не показали. только цену узнал smile:(
а даже интересно, что за таблетки - на рецепте прочесть название не смог :wall:такой у врачей почерк smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Судя по цене - достаточно редкое лекарство!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а судя по визе представителя ФСКН?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Так сейчас и марганцовку по рецепту продают!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o правда?
мне таблетки прописанные зубодером без всякого рецепта продали (хотя в аннотациях написано "Отпускается по рецепту....")
Настойку жень-шеня, левзеи и экстракт элеутерококка мне то же без рецептов продают smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А народ-то не знает!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
дурят нашего брата? smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Конечно! Много мы чего не знаем!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: а еще больше не узнаем
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: а всего познать невозможно - жизнь человеческая слишком коротка
Vlad3256  (Vlad3256)
#
и правда. информацию про марганцовку по рецепту подтвердили smile:o
XIIX  (XIIX)
#
А я вот после инфаркта уже два года глотаю таблеток ежемесячно на сумму более 4 000 рублей... Будь оно не ладно! smile:(
Стенты поставили год назад в количестве трех штук, правда бесплатно, удалось выбить квоту. А если без квоты, то один стент от 70 до 120 тысяч рублей. Проще помереть...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Примите мои соболезнования
Вам бы поберечь себя надо
вот для меня реально 4 тыс ежемесячно на таблетки - я бы лучше умер smile:pardon:
А что такое стенты? smile:scratch:
XIIX  (XIIX)
#
Владимир! Я ещё жив и соболезновать мне рано. smile;)
А самое удивительное, что на сердце я не жаловался и не жалуюсь сейчас. С 2007 года до прошлого года(дочка родилась и всё время уже ей) гонял на велике и за сезон проезжал от 1000 до 2000 км по Москве и Подмосковью. А обратился в поликлинике с бронхами, сделали кардиограмму, поставили диагноз инфаркт и увезли на скорой в госпиталь, что недалко от места проживания. И все допытовались, когда у меня болело сердце, я говорю, что никогда - не верят... Только один старый врач сказал, что нифаркт может проходит по разному, вплоть до того что вызывает онемение конечностей и повышенную беспричинную потливость.
А стент - это крохотная пружинка которую ставят на сосуды у сердца, что бы их открыть и расширить. И вся процедура установки занимает не более получаса с помощью зонда, вводимого через вены у рук или паха. smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
понял
насчет сердца. У самого периодически "прихватывает", а на кардиограмме что сдал на профосмотре - "сердце как у юного мальчика" словами врача smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
#
Это могут быть нервы...
Как бы ни было, дай Бог вам здоровья! smile:drink:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:drink: скорее уж за Ваше здоровье
а насчет нервов - с такой работой куда уж без них? smile:wall:
XIIX  (XIIX)
#
Ну тогда за наше!
Ольга Курочкина  (kha)
#
А мне была нужна справка для работы на высоте 1800 метров. Пошла к участковому. Она меня послала – спасибо, не куда подальше, а ко всем специалистам и сдавать все анализы. Потом посмотрела мою кардиограмму. Ничего я Вам не дам, идите к кардиологу. А там запись на месяц вперёд. smile:wall: Зато врач хорошая. Сама выходит из кабинета и приглашает каждого пациента. Я потом прочитала, что так можно определить состояние сердца: как человек встаёт, проходит в кабинет. Ерунда говорит у вас. Пролапс. Я вам сама справку напишу. А вот эти таблетки, если знаете, что предстоит стресс, заранее примите. Я сначала со страху купила упаковку, а потом думаю: у меня вся жизнь – сплошной стресс. Это сколько ж я на таблетки потрачу. И больше не покупала. smile:|
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а что за таблетки?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D "магний в рот"?
а вот интересно, если тертый магний глотать? smile:crazy: Дешевле будет же smile:oops:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ещё неизвестно, какой при этом будет побочный эффект ... smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D вот и расскажете в блоге о побочном эффекте smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Это как в Народном Рейтинге кто-нибудь напишет интересный отзыв, как у него, например, с карты украли крупную сумму, или даже пост в блог. И думаешь: да, популярно, вот бы мне так … smile:shuffle:
А потом: не-е-е-ет, хорошо, что у меня ничего не украли. smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:stop: ну не надо так за популярностью то гнаться. У всего есть своя цена. А то прикиньте, вас начнут на просторах Интернета узнавать:crazy: страшное же дело. Никакой "приватности" не будет smile:-X
smile:pardon: вот у меня две недели уже 2,47 и я не парюсь, что рейтинг не растет
Ольга Курочкина  (kha)
#
smile:) Так выросло же. Было 2,42 smile:oops:
А у меня безнадёжно. smile:( Застряло на 2.34 и ни с места. smile:cry:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) ну ладно. попробуем Вам помочь. будем "лайкать" и комментировтаь Ваши посты, ежели вы так болезненно все это воспринимаете smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o рождение новой отрасли? визуальная фармацевтика? smile:yes!!!:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
кстати, по теме поста - вчера был свидетелем сцены в аптеке, когда аптекарь вместо чего-то (на слух как Осконтин" похоже) дала парню "Валидол с глюкозой". smile:o Парень уже с улицы вернулся и поменял. а если бы дедушка с плохим зрением так покупал? smile:o или это проплачено Пенсионным фондом? smile:-X
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения