На этой неделе частичка "национального достояния" граждан этой страны оказалась в распоряжении МКБ. Теперь из примечательного у этой кредитной организации есть не только бонусная программа, но и деньги "от Иваныча". Можно порадоваться за концерн "Россиум" и косвенно за клиентов МКБ. Теперь у банка уж точно есть деньги на погашение собственных обязательств по своей бонусной программе.
Итак, в этом "сезоне" бонусная программа дает cashback собственными "фантиками" в размере 10% за операции в "МКБ Онлайн" (квартплата, электричество, мобильная связь и интернет). Создать "базу" для возврата средств предлагается в том числе в кафе и ресторанах. Это может быть обед в столовой или заказ еды домой.
Задача сводится к тому, чтоб набрать "базу возврата" в размере до 5000 рублей в месяц в категориях компенсации и сконвертировать соответствующее количество баллов программы "МКБ бонус". Решение обозначенной задачи попутно поможет сэкономить, например, на интернете от Ростелекома (Онлайм).
Минимизация издержек на Онлайм достигается задействованием их собственной программы "приведи друга" и использованием бонусов от МКБ. В рассмотрение принимается самый дешевый тариф - "ОнЛайм 30".
Схема следующая. Требуется пополнить 30 октября 2017 свой счет Онлайм на 1150 рублей. Можно и на более крупную сумму, например, 2000 рублей. В последнем случае это позволит получить еще и 2% от платежа бонусами Онлайм.
Согласно правилам Онлайма, по программе "приведи друга" начисляют баллы с 1 по 10 число следующего месяца. Кроме того, за списыванием денег со счета Онлайм на услуги Онлайм зачисляют еще 3% (базовый, "бронзовый", статус).
Будет считать, что 11 числа баллы окажутся на счете. В этот же день мы подключаем услугу удешевления интернета в два раза за счет списания баллов. Это позволит забыть про оплату интернета до апреля 2018.
Оплата "Онлайма" на 1150 рублей позволила получить по программе "МКБ Бонус" 115 баллов МКБ. Еще баллов МКБ мы можем набрать открывая и сразу же закрывая вклад на 50000 рублей. Последовательно проводим три таких операции каждый месяц.
Минимальный порог для превращения баллов МКБ в "Билеты Банка России" - 2000. При этом следует помнить, что больше 5000 баллов МКБ в месяц не набрать. Оставшиеся (до 2000) количество баллов можно добрать оплатой ЖКУ, электричества, транспортных карт (например, "зарядить" карту "Тройку") и прочих обыденных расходов без комиссий через "МКБ Онлайн". Так же баллы можно получить путем активации "приветственных баллов" за первую операции по картам, включенным в "Пакет услуг".
Иным способом набора недостающего количества баллов может является, например, мобильный перевод Билайна. Мы пополняем свой счет Билайна и далее с него выводим на свою банковскую карту МКБ или другого банка. При такой операции мы теряем 5% денег, но получаем 10% баллами МКБ. У Билайна можно сделать пополнений на 14000 рублей в сутки, но не более 40000 рублей в месяц. Наличие двух симок позволит полностью (50000 рублей в месяц) задействовать данную возможность. Осуществление описанной операции может трактоваться как перевод с карты на карту (МКБ->Другой_банк) с комиссией 5%. А если использовать не Билайн, а Теле2, по "потери" составит порядка 3%.
Удобно создать "базу возврата" по баллам МКБ, используя категорию "кафе". Например, одно из заведений сети кафе "Му-Му". Использование схемы с Билайном позволяет, освоив 50000 рублей в месяц, получить 5000 баллов МКБ. С учетом потерь в 5% на мобильных переводах Билайна, это позволяет в "Му-Му" получить еды на 2500 рублей (такой "подарок" от МКБ). За полчаса до закрытия там действует акция "вечерняя распродажа". Она позволяет брать нераспроданную еду на вынос со скидкой 50%. Если осуществлять покупку еды по этой акции, то программа "МКБ Бонус" позволит получить еды на 5000 эквивалентных рублей. Иными словами, можно некоторое время не готовить ужин дома за счет скидки в 75%. Кроме того, в кафе "Му-Му" есть собственная бонусная программа. Она позволяет с каждой покупки (даже во время действия акции "вечерняя распродажа") получать 5% от оплаченнего в виде бонусных баллав Му-Му. Эти баллы можно обменять на скидку (до 20%) днем, т.е. вне действия акции "вечерняя распродажа". Не следует забывать, что оплатив по карте МКБ еды в кафе на 5000 рублей, мы получим еще 25 бонусных баллов МКБ.
Иным удобным способом создания "базы возврата" является сервис доставки еды "Delivery club". Лица, которые еще ни разу не пользовались этим сервисом называются "новыми клиентами". Для таких клиентов действует промокод "REFCLWYF7MH". Он позволяет сэкономить 150 рублей при заказе от 700 рублей. Кроме того, 10% наших трат обернутся баллами "Delivery Club" (их можно обменивать на еду в следующих заказах) и 0,5% баллами "МКБ".
Кроме того, совершив объем таких операций на сумму более 10т.р., мы превращаем нашу карту МКБ во вклад с возможностью расходных операций под 7% на текущий календарный месяц. Это позволяет еще немного подзаработать.
Учтем также, что в МКБ появилась возможность бесплатного использования "Пакета услуг" при некотором объеме трат за несколько месяцев. Таким образом даже задействовав схему"Балайн", можно значительно приблизить выполнение бесплатности условий "Пакета услуг".
Комментарии 0