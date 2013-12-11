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Как вложить лишние миллионы?

11.12.2013 09:58 13 2 453 просмотра
Короткий ответ: купить российские корпоративные облигации. Или нет. Зависит от количества свободных миллионов.

Длинный ответ.

Важное предупреждение: всё высказанное ниже не является конкретной торговой рекомендацией или персональной консультацией, гарантированно подходящей к вашей конкретной ситуации. Это лишь общие рассуждения и возможные варианты действий. Все инвестиционные решения вы принимаете сами, автор и Банки.ру не несут за них ни материальной, ни моральной ответственности.

Допустим у вас на руках есть как минимум миллион-два рублей, а лучше больше, свободных денег, то есть денег, оставшихся после создания финансовой «подушки безопасности» в виде вкладов на банковских депозитах. В этом случае сейчас и в ближайшие пару-тройку месяцев стоит рассмотреть интересный вариант для их вложения. Этот вариант - долгосрочный, то есть вкладываться придётся как минимум на год-два, чтобы получить интересующую доходность. Если всё правильно сделать, в конечном итоге вы получите несколько больший процент, чем по банковскому депозиту.

Речь идёт об облигациях российских компаний. Рынок облигаций совершенно незаслуженно не пользуется спросом у российских частных инвесторов. На фоне весьма печального положения дел на рынке акций облигации выглядят хорошей альтернативой: они могут с намного большей уверенностью и достаточной надёжностью принести неплохой доход. Если ограничить аппетиты бумагами с текущей доходностью в 15-25%, то за надёжность можно сильно не переживать. Дефолты (отказы от платежей) и реструктуризации по облигациям после пика кризиса случаются крайне редко - в 2013 году их можно пересчитать по пальцам одной руки, при этом всего на рынке торгуется несколько тысяч выпусков облигаций (несколько сотен - более-менее активно).

В отличие от акций, облигации имеют заранее известную цену на определённые моменты времени в будущем (на дату погашения или оферты, то есть предварительного выкупа), поэтому если купить бумаги и не дёргаться, а спокойно дождаться нужного момента, можно с высокой степенью уверенности получить заранее известную прибыль. А можно и перепродать облигации до этого момента, получив более быструю (хотя скорее всего меньшую) прибыль.

Доход по облигациям облагается обычным налогом на доходы физических лиц, кроме того, инвестору придётся оплатить услуги посредника - брокера, который выведет его на биржу. Поэтому надо понимать, что реальная конечная прибыль от операций с облигациями окажется на несколько процентных пунктов ниже, чем разница между ценой продажи (погашения) и ценой покупки бумаги. Тем не менее, на текущем рынке инвестору ничто не мешает при минимальном риске иметь примерно 15% чистого дохода в год. По сравнению с 10% в банке это достаточно неплохо. Чтобы получить больше, надо либо очень искусно управлять инвестициями, регулярно покупая и продавая бумаги, либо намного сильнее рисковать. Для людей с крепкими нервами на рынке есть облигации с текущей доходностью от 30% до 80% годовых, но говорить о какой-либо надёжности в этом случае не приходится.

Не стоит забывать, что доходность корпоративных облигаций ничем и никем не застрахована, а кризисы и прочие неприятности иногда случаются совершенно неожиданно. Поэтому инвестиции в облигации стоит рассматривать только как дополнительные рискованные вложения и только после того, как вы сформировали достаточно большую и надёжную «финансовую подушку» на банковских депозитах.

Технически в покупке облигаций нет ничего сложного. Вам надо открыть торговый счёт у практически любого российского брокера (предварительно всё же убедившись, что он даёт доступ на рынок облигаций), завести на него деньги и купить бумаги через интернет или (если брокер позволяет) по телефону, при личном обращении и т.п. Список облигаций с ценами и доходностями вы увидите в торговой программе. Все операции проводятся в электронной форме и удалённо. Имейте в виду, что хороших клиентов с деньгами у брокеров сейчас очень мало, поэтому при обслуживании вас должны «облизывать», развёрнуто отвечая на вопросы и помогая совершать сделки. Если брокер ведёт себя иначе, не раздумывая идите к другому.

Чуть менее рискованный, намного менее сложный, но и не такой доходный вариант - покупка паёв инвестиционных фондов облигаций. Это обычные известные всем ПИФы, которые вкладывают деньги инвесторов только в облигации. Таких фондов несколько десятков, но они весьма слабо отличаются друг от друга: средняя доходность за последние 12 месяцев - чуть меньше 8% (минус налог и возможные расходы на ввод-вывод денег), лучшая - 14%, большинство укладывается в диапазон 7-9%. Проще говоря, выгоднее положить деньги в банк, чем связываться с такими ПИФами.

Инвестиции свободных средств в облигации требуют определённых навыков, времени и имеют некоторый риск. При этом по сравнению с банковскими депозитами они принесут при хорошем раскладе примерно 5 процентных пунктов дополнительной прибыли, т.е. 50 тыс. рублей в год на каждый миллион рублей вложенных средств. Эти расчёты стоит иметь в виду, принимая решение об отказе от депозитов в пользу облигаций.

Конечно, написанное выше - только очень короткое и далеко не полное знакомство с рынком облигаций. Моя цель - не дать подробную инструкцию по конкретным действиям, а подсказать возможную альтернативу привычному ходу мысли: «деньги должны быть в банке».

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 13

mw xow  (mwxow)
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Цитата
Тем не менее, на текущем рынке инвестору ничто не мешает при минимальном риске иметь примерно 15% чистого дохода в год.

И где же ув. автор нашел такие облигации? Можно огласить весь список? smile:D
Как я понимаю, ув. автор призывает нас мильёнами закупать заведомый мусор, т.е. т.н. junk bonds? Потому что ни Альфа-груп, ни Сбер, ни прочий Сургутнефтигаз по своим облигам 15% не дадут. Более того, если учесть, что покупать инвестор-любитель будет выше номинала, и с него вычтут комиси брокеров и налоги -- с облигами хорошего качества "чистый доход" может получиться ниже, чем по вкладу в Сбере. Зато геморроя -- полные штаны...
Также неплохо бы учесть, что облига -- не вклад, если она выпущена на 5 лет -- то ее погашение будет через 5 лет. Конечно, ее можно (теоретически) продать до погашения, погасить по оферте, запихать в репу и т.п. -- но такие действия несколько выходят за рамки инвестора-любителя.
Кароче, частные инвесторы-физики не даром не лезут на рынок расейских имитентов. С точки зрения доходности "визгу там много, а вот шерсти -- так себе", как говорил В.В.Путин. И стать новым Майклом Милкеном большинству инвесторов не светит.
А так да, держать баблишко в облигациях Сбера -- это всё равно, что "накопительный счет": капает небольшой процент, снять можно любую часть в любой момент относительно быстро и с небольшими потерями.

ПС. Если местные дуры-модераторши опять меня потрут -- пусть ув. автор хотя бы внутри себя учтет вышесказанное и не соблазняет буратин всуе.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Написать так много и такую глупость - это надо уметь. Кажется, я догадываюсь, за что стирают ваши комментарии.

Список у меня есть, если вежливо попросите, предоставлю.
mw xow  (mwxow)
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Не, пардон, я никак просить не буду. smile:D
Я схожу на Rusbonds.ru, которому доверяю много лет, и увижу там, что 15% предлагают всякие "Домашние деньги" и дефолтники. А вот Башнефть с погашением в 2014 г. -- всего 5,51%, если покупать сейчас...
Было бы интересно увидеть от ув. автора конкретный пример того, во что сейчас можно вложить лям и в итоге получить 15% "чистого дохода", скажем, через год. Но почему-то я сомневаюсь, что увижу такое. smile:notiam:
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Я не знаю, что такое "предлагают" в данном случае. Облигации торгуются на рынке, их "предлагают" продавцы, то есть нынешние владельцы, а не эмитенты.

Околодеофолтники (типа Мечела) и дефолтники (типа ТГК-2) имеют доходность 50-80%. А 15-25% - это вполне нормальные компании. Кстати, на Мечеле вполне можно поиграть, государство, скорее всего, не даст ему дефолтнуть.

Судя по тому, как вы лихо рассуждаете об облигациях Сургута и Альфа-_Груп_, вы этот рынок в принципе не знаете, похоже )
wo le  (wole)
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Ну вот, дурищи в очередной раз меня забанили...
Так, значит, вы предлагаете покупать напрямую у имитентов? На 10 лямов?? Да кому из имитентов надо возиться с такими копейками? Впрочем, даже если такие и найдутся, то уж брокер-то точно возьмет свою комись и за то, и за это, и за пятое-десятое. Надеюсь, вы это учли в "чистом доходе"?
Идея засадить 10 лямов в преддефолтный Мечел (т.е. в тот самый мусор) и надеяться на "скорее всего" оригинальна! Кстати, даже если государство не даст Мечелу обанкротиться -- это отнюдь не значит, что оно будет вовремя расчитываться по его бумагам. Их вполне могут "реструктуризировать до 2222 г.". И адиос, спите спокойно, товарищи! Оригинальней может быть только идея засаживать в дефолтников и надеяться, что кто-то из них оживет. Говорят, такое случается и даже есть стратегии, построенные именно на этом. Но такие стратегии -- далеко не для буратин...
Итак, насколько я вижу, кроме воды в этом вопросе от вас ждать нечего. Судя по этому, с торговлей облигами вы знакомы в принципе только теоретически, по учебникам. Лучше б занялись публицистикой, статья про Татушек получилась гораздо оригинальнее, лучше и веселее...
Впрочем, искренне желаю творческих узбеков в облигах!
вера кашникова
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Артем, Ваша статья очень интересна. Но позвольте не согласиться насчет облигаций. На телеканале РБК," тертые акулы бизнеса" говорят, что сейчас не время для покупки облигаций. Всего Вам самого доброго . Успехов в любимом деле.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Спасибо на добром слове.

На канале РБК рассуждают с точки зрения спекулянтов, которые ориентируются на колебания цен облигаций. Я же говорю с точки зрения долгосрочного инвестора, который, скорее всего, будет держать облигации до погашения или оферты. Для такого инвестора текущие колебания цен облигаций не имеют значения, он знает, по какой цене он в конечном итоге свои бумаги продаст. В этом, например, заключается принципиальное отличие облигаций от акций: цену акций с точностью прогнозировать нельзя, а облигаций - можно.
Александр Александров  (roff)
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Артем, объясните пожалуйста про выплату налога с разницы. Самому выдвигаться в конце налогового года в инспекцию или можно поручить брокеру?

И еще, если эмитент раздумает выкупать, то в каких учреждениях полагается бесноваться и
требовать кровные ?

Примите с уверениями в совершенном к Вам почтении!
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Налог выплачивает брокер, без этого вам просто деньги не отдадут.

По всем вопросам в первую очередь надо идти к брокеру, он подскажет, как оформить требования по выплатам, принять участие в реструктуризации (если она будет) и т.п. Информация об этом может быть даже выложена на сайте брокера или отправлена в рассылку. В "учреждения" идти бесполезно, особенно частнику.
Amvrosi  (Amvrosi)
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Я имею ПИФы облигаций в Сбербанке (бывш. Тройка-Диалог). По корпоративным облигациям доходность в последнее время заметно снизилась и составит по итогам года не более 11 процентов. Некогда самый успешный фонд облигаций "Илья Муромец" резко просел в этом году. В итоге я вышел из облигаций и вложился в акции телекомов и глобального интернета. К чему мне такой стабильный доход, когда у меня долгосрочные фиксаторы по депозитам 12-13%?

Ваше мнение о покупке гособлигаций Украины? Можно ли на этом заработать?
Сергей  (tomich)
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Цитата
Если ограничить аппетиты бумагами с текущей доходностью в 15-25%, то за надёжность можно сильно не переживать.

Смотрю результаты торгов на http://bonds.finam.ru/trades/today/, за 13 декабря.
СвязнойБ-1 15,537
Разг.БО-16 15,038
ТГК-2 БО-2 34,927
Это лидеры доходности к погашению, всё остальное сильно около 12%, а в основном и ниже.

Артем, где вы видите 15-25% у надежных эмитентов?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Смотрите доходность не только к погашению, но и к оферте, ещё несколько бумаг добавится.

Кроме того, не обязательно же покупать всё в один день, доходности меняются со временем. Подбирайте потихоньку, как бумаги входят в интересующую вас зону.
Сергей  (tomich)
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Т.е. не признаете, что нет 15-25% по надежным эмитентам? Если бы вы написали 10-12% и то это было бы спорно в плане надежности. А я уж думал, что просто чего-то не вижу.

И еще, вы пишите:
Цитата
Технически в покупке облигаций нет ничего сложного. Вам надо открыть торговый счёт у практически любого российского брокера (предварительно всё же убедившись, что он даёт доступ на рынок облигаций), завести на него деньги и купить бумаги через интернет или (если брокер позволяет) по телефону, при личном обращении и т.п. Список облигаций с ценами и доходностями вы увидите в торговой программе. Все операции проводятся в электронной форме и удалённо. Имейте в виду, что хороших клиентов с деньгами у брокеров сейчас очень мало, поэтому при обслуживании вас должны «облизывать», развёрнуто отвечая на вопросы и помогая совершать сделки. Если брокер ведёт себя иначе, не раздумывая идите к другому.


Приобрести бумагу, с расчетом на оферту так же не сложно. А вот погасить ее (по моему опыту с БКС), непросто, все документы с эмитентом вам придется оформлять самостоятельно и в бумаге --- что дополнительные непроцентные расходы.
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