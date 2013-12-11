Как вложить лишние миллионы?

Короткий ответ: купить российские корпоративные облигации. Или нет. Зависит от количества свободных миллионов.



Длинный ответ.



Важное предупреждение: всё высказанное ниже не является конкретной торговой рекомендацией или персональной консультацией, гарантированно подходящей к вашей конкретной ситуации. Это лишь общие рассуждения и возможные варианты действий. Все инвестиционные решения вы принимаете сами, автор и Банки.ру не несут за них ни материальной, ни моральной ответственности.



Допустим у вас на руках есть как минимум миллион-два рублей, а лучше больше, свободных денег, то есть денег, оставшихся после создания финансовой «подушки безопасности» в виде вкладов на банковских депозитах. В этом случае сейчас и в ближайшие пару-тройку месяцев стоит рассмотреть интересный вариант для их вложения. Этот вариант - долгосрочный, то есть вкладываться придётся как минимум на год-два, чтобы получить интересующую доходность. Если всё правильно сделать, в конечном итоге вы получите несколько больший процент, чем по банковскому депозиту.



Речь идёт об облигациях российских компаний. Рынок облигаций совершенно незаслуженно не пользуется спросом у российских частных инвесторов. На фоне весьма печального положения дел на рынке акций облигации выглядят хорошей альтернативой: они могут с намного большей уверенностью и достаточной надёжностью принести неплохой доход. Если ограничить аппетиты бумагами с текущей доходностью в 15-25%, то за надёжность можно сильно не переживать. Дефолты (отказы от платежей) и реструктуризации по облигациям после пика кризиса случаются крайне редко - в 2013 году их можно пересчитать по пальцам одной руки, при этом всего на рынке торгуется несколько тысяч выпусков облигаций (несколько сотен - более-менее активно).



В отличие от акций, облигации имеют заранее известную цену на определённые моменты времени в будущем (на дату погашения или оферты, то есть предварительного выкупа), поэтому если купить бумаги и не дёргаться, а спокойно дождаться нужного момента, можно с высокой степенью уверенности получить заранее известную прибыль. А можно и перепродать облигации до этого момента, получив более быструю (хотя скорее всего меньшую) прибыль.



Доход по облигациям облагается обычным налогом на доходы физических лиц, кроме того, инвестору придётся оплатить услуги посредника - брокера, который выведет его на биржу. Поэтому надо понимать, что реальная конечная прибыль от операций с облигациями окажется на несколько процентных пунктов ниже, чем разница между ценой продажи (погашения) и ценой покупки бумаги. Тем не менее, на текущем рынке инвестору ничто не мешает при минимальном риске иметь примерно 15% чистого дохода в год. По сравнению с 10% в банке это достаточно неплохо. Чтобы получить больше, надо либо очень искусно управлять инвестициями, регулярно покупая и продавая бумаги, либо намного сильнее рисковать. Для людей с крепкими нервами на рынке есть облигации с текущей доходностью от 30% до 80% годовых, но говорить о какой-либо надёжности в этом случае не приходится.



Не стоит забывать, что доходность корпоративных облигаций ничем и никем не застрахована, а кризисы и прочие неприятности иногда случаются совершенно неожиданно. Поэтому инвестиции в облигации стоит рассматривать только как дополнительные рискованные вложения и только после того, как вы сформировали достаточно большую и надёжную «финансовую подушку» на банковских депозитах.



Технически в покупке облигаций нет ничего сложного. Вам надо открыть торговый счёт у практически любого российского брокера (предварительно всё же убедившись, что он даёт доступ на рынок облигаций), завести на него деньги и купить бумаги через интернет или (если брокер позволяет) по телефону, при личном обращении и т.п. Список облигаций с ценами и доходностями вы увидите в торговой программе. Все операции проводятся в электронной форме и удалённо. Имейте в виду, что хороших клиентов с деньгами у брокеров сейчас очень мало, поэтому при обслуживании вас должны «облизывать», развёрнуто отвечая на вопросы и помогая совершать сделки. Если брокер ведёт себя иначе, не раздумывая идите к другому.



Чуть менее рискованный, намного менее сложный, но и не такой доходный вариант - покупка паёв инвестиционных фондов облигаций. Это обычные известные всем ПИФы, которые вкладывают деньги инвесторов только в облигации. Таких фондов несколько десятков, но они весьма слабо отличаются друг от друга: средняя доходность за последние 12 месяцев - чуть меньше 8% (минус налог и возможные расходы на ввод-вывод денег), лучшая - 14%, большинство укладывается в диапазон 7-9%. Проще говоря, выгоднее положить деньги в банк, чем связываться с такими ПИФами.



Инвестиции свободных средств в облигации требуют определённых навыков, времени и имеют некоторый риск. При этом по сравнению с банковскими депозитами они принесут при хорошем раскладе примерно 5 процентных пунктов дополнительной прибыли, т.е. 50 тыс. рублей в год на каждый миллион рублей вложенных средств. Эти расчёты стоит иметь в виду, принимая решение об отказе от депозитов в пользу облигаций.



Конечно, написанное выше - только очень короткое и далеко не полное знакомство с рынком облигаций. Моя цель - не дать подробную инструкцию по конкретным действиям, а подсказать возможную альтернативу привычному ходу мысли: «деньги должны быть в банке».



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.