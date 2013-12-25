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Как повысить свою финансовую грамотность?

25.12.2013 18:57 5 22 910 просмотров
Короткий ответ: постоянно узнавать новое, забывать 80% узнанного, подвергать всё сомнению, практиковаться.

Длинный ответ.

Самый простой способ для начала - купить в магазине десяток книжек в стиле «как управлять личными деньгами» и «инвестиции - это просто» (только не про форекс и технический анализ, а про самые базовые вещи) и внимательно их прочитать. Обратите внимание на картинки: чем меньше в книгах графиков, тем лучше. 80% текста в таких изданиях - откровенный мусор, но после того, как вы прочитаете десять книг подряд, в голове останется только самая важная информация, повторяющаяся от издания к изданию, а большая часть шлака забудется сама по себе.

Никогда не ходите ни на какие курсы, семинары и тренинги по инвестициям - подавляющая часть из них превратит вас в зомби, несущего свои деньги в форекс-конторы, к брокерам и к «управляющим», где вы их и потеряете. Не надейтесь оказаться хитрее преподавателя: мол, какие-никакие знания я там получу, а на рекламу внимание обращать не буду. Во-первых, «знания» на таких курсах обычно дают весьма специфические, во-вторых, зомбирование организовано очень качественно, лучше не рисковать.

Читайте учебники экономики. Этот совет может показаться странным, но он имеет смысл: чем лучше вы будете понимать, почему с вашими деньгами происходят те или иные вещи, тем лучше вы будете реагировать на происходящее и даже управлять процессом. Начать можно с простых и доступных западных курсов (в переводе), например, «Экономикс» Макконелла и Брю. Это классика жанра, что-то вроде «Капитала» для современной экономики. Учебник написан для американских студентов, то есть текст вполне доступен даже для сообразительных младших школьников.

Читайте художественную литературу. Деньги - огромная часть нашей жизни, поэтому романов и повестей о них немногим меньше, чем о любви. Небольшая почти случайная выборка: Т.Драйзер «Финансист» (и вся «Трилогия желания»), Э.Золя «Деньги» и «Добыча», М.Льюис «Покер лжецов», К.Бакли «Господь - мой брокер», различные биографические произведения про предпринимателей и инвесторов. Книги сознательно названы очень разные, от классики до современного сатирического романа - в каждой из них, несмотря на разницу в жанре и в качестве, можно найти полезные в реальной жизни знания. Естественно, нельзя обойтись без Айн Рэнд (как минимум «Атлант расправил плечи» и «Источник»), но надо честно предупредить: несмотря на то, что это культовые на Западе книги, написаны они катастрофически плохо и скучно, и дело даже не в переводе. Тем не менее, их идейную и философскую основу необходимо знать, чтобы понимать, что вообще вокруг нас происходит.

Изучайте финансовые справочники, энциклопедии, словари. Этого добра сейчас много и в интернете, причём совершенно бесплатно, поэтому никаких проблем с поиском информации быть не должно. Можно начать, например, с банковского словаря Банков.ру - буквально подряд, от A до Я (и даже до Z). Словарные статьи, несмотря сухость и краткость, полезны для лучшего понимания тех же книг и учебников, а также материалов в СМИ.

В России, к сожалению, нет качественной деловой прессы, поэтому известные газеты и журналы на первых порах лучше не читать - иначе можно получить отравление некачественной информацией с массой ошибок, передёргиваний и предвзятого «анализа». В крайнем случае, имеет смысл просматривать специализированные СМИ, концентрирующиеся на конкретных отраслях финансовой деятельности. Например, те же Банки.ру, в которых редакционных материалов очень мало (по сравнению с большими СМИ), зато они качественные. Со временем, когда вы сможете разбираться в новостях и анализировать ситуацию не хуже, чем журналисты и «эксперты» деловых изданий, можно начать их читать. Чтобы понять, что вам это больше не нужно, и снова бросить.

То же самое относится к «консультантам», «экспертам» и «советникам»: общаться с ними лучше после того, как вы почувствуете в себе уверенность и поймёте, что в целом разбираетесь в важных для себя финансовых вопросах. В этом случае плохие советники и проходимцы вам вряд ли навредят, а хорошие - помогут структурировать ваши знания и подсказать слабые места.

Включайте здравый смысл. Экономика, особенно на уровне личных финансов, - не квантовая физика, здесь всё довольно просто и логично. На самом деле, даже если вы считаете себя совершенно неграмотным в финансовом смысле человеком, вы знаете большую часть того, что преподаёт какой-нибудь финансовый гуру (или, по крайней мере, самую важную часть). Просто эти знания у вас в голове не сформулированы в короткие чёткие правила и не выстроены в применимую на практике модель поведения. Книги, учебники, СМИ, блоги помогают (и иногда мешают) разложить знания «по полочкам», отбросить то, что вам не пригодится, и сформулировать наиболее подходящие именно вам рекомендации.

Практикуйтесь. Без практики не получится закрепить знания, превратить их в полезные привычки. Выполняйте рекомендации, полученные из книг, если понимаете, почему они должны сработать. Пробуйте, отсеивайте то, что вам не подходит, адаптируйте то, что подходит, создавайте собственные списки правил и моделей поведения из тех рекомендаций, что на практике принесли вам доход и удовольствие. Со временем вы перестанете заниматься этими глупостями и начнёте хорошо жить, удивляясь, почему это у вас не получалось раньше, ведь быть финансово грамотным - это так просто.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 5

Алексей Беляев  (Алексей Беляев)
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Дельные советы!!! Мне кажется, каждый, кто хочет разобраться в финансах невольно проходит описанный вами путь! Советую прочесть Пола Хейне - "Экономический образ мышления".
Mephistophilus  (Desperado17)
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Читать форум smile:thumbsup: я за год узнал столько интересного и полезного,и стал намного лучше разбираться в финансовых продуктах. Даже заметку небольшую сделал по этому поводу http://www.banki.ru/blog/Desperado17/3674.php
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Т.Драйзер «Финансист» (и вся «Трилогия желания»), Э.Золя «Деньги» и «Добыча»


В своё время с удовольствием читала просто как литературу. Да, классика, она всегда классика. Можно и полезное с точки зрения финансовой грамотности подчерпнуть.

Ещё можно почитать "Воспоминания биржевого спекулянта". Конечно, таких высот достигают единицы. Но это, в отличие от Драйзера, реальный персонаж. И у него тоже не всё всегда гладко складывалось. А кончилось вообще плохо. Так что поможет также правильно расставить жизненные приоритеты.

Да, надо действовать, делать свои собственные ошибки и учиться на них. Познавать себя также в плане отношений с финансами. smile:)
В  (Cheerokee)
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Видел неплохие книги для детей и студентов по финансовой грамотности, Ренессанс тоже книжку по финансовой грамотности выпускал с Шукшиной... Самое смешное что рекламы в книжках нет smile:D
Касательно грамотности можно сказать что все просто, было бы время и желание повысить свои знания... В этом отношении кризис помогает некоторым активнее "включать мозги", особенно когда перспективы не очень ясны и откровенно пугают...
Ульяна Саранчина  (Undina63)
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спасибо за умные советы! Меня "дружба" с банками сейчас обучает, что лучше без них обойтись, найти другие способы заработать и меньше тратить- будешь и спокойнее и здоровее, правда . эктрима не будет хватать. Каждый банк- это люди, их позиция на тебе отражается, на твоём кошельке и загруженности, за редким исключением, банковские работники не стремятся понять чужую беду, стараются на ней заработать, хотя есть и приятные исключения.
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