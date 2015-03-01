Как и зачем использовать счета эскроу?

Короткий ответ: для гарантированной и удобной передачи денег другому лицу.



Длинный ответ.



Несмотря на название, отдающее «миром высоких финансов», счёт эскроу может стать удобным инструментом для обычных людей и использоваться если не регулярно, то по крайней мере, при крупных сделках - покупке и продаже недвижимости, автомобилей, передаче доли в фирме или даже подарка (например, ребёнку на совершеннолетие или на успешное окончание учёбы). В любой ситуации, где есть передача крупной суммы денег от одного человека другому на определённых условиях, можно использовать счёт эскроу.



Смысл этой операции прост: банк открывает специальный счёт, на который один клиент кладёт деньги, а другой - может их забрать при соблюдении какого-то условия. «Срабатывание» условия определяет банк на основе предоставленных ему документов.



Самый очевидный пример - передача денег за квартиру. Процесс покупки недвижимости занимает какое-то время и состоит из нескольких этапов, продавцу будет намного спокойнее, если он знает, что деньги у покупателя точно есть, что они никуда не пропадут и будут выплачены после завершения всех формальностей. Логично договориться с покупателем о временном депонировании денег у третьей - доверенной - стороны. Этой стороной как раз и может выступать банк. Покупатель, продавец и банк заключают трёхсторонний договор об открытии счёта эскроу, по которому покупатель вносит на этот счёт всю сумму, а банк обязуется её выдать продавцу после того, как сделка будет закрыта. Если до определённого момента сделка не совершается, счёт закрывается, а деньги возвращаются покупателю. Сторонами договора могут быть любые лица в любых комбинациях - как физические, так и юридические.



Договор о счёте эскроу может быть и более сложным. Например, выплаты производятся не разово, а последовательно несколькими частями при «срабатывании» различных условий. Или на счёте может блокироваться не вся сумма, а некий остаток, при этом остальными деньгами их владелец может пользоваться. Пока средства лежат на счёте, выписки по нему могут получать все стороны, поэтому движения денег полностью прозрачны.



Важный момент: банк не несёт ответственности за глубокую проверку документов, предоставленных сторонами в качестве исполнения условий договора. Проще говоря, если продавец квартиры принёс в банк фальшивые документы о закрытии сделки, но они очень похожи на настоящие, банк спокойно выплатит ему заблокированные средства. Отвечать за это будет только сам мошенник. Если документы выглядят правильно (и на самом деле являются подлинными), но не совсем точно соответствуют описанию в договоре о счёте эскроу, то банк может запросить у владельца счёта письменное согласие на перечисление денег получателю.



Тарифы на открытие и ведение счетов эскроу в разных банках разные. В целом, расходы клиентов составят доли процента от суммы (из найденных тарифов банков - 0,2-0,6%), но не меньше и не больше определённой величины (например, 2-10 тыс. рублей или 10-30 тыс. рублей). Кроме того, банк может брать отдельные деньги за изменение условий, проверку условий, внесение и получение денег и т.д. А может и не брать.



Со 2 апреля 2015 года счета эскроу, открытые физическими лицами для покупки недвижимости, будут застрахованы АСВ на сумму до 10 млн рублей. Если к моменту наступления страхового случая условия, заложенные в договоре эскроу, ещё не наступили, то деньги от АСВ получит депонент, т.е. тот, кто их клал на счёт. Если условия уже «сработали», но бенефициар (т.е. получатель денег по договору) не успел снять средства, то они будут выплачены ему.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.