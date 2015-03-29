Как пополнить наличными валютный счёт другого человека?

Короткий ответ: предъявить в банке нотариальную доверенность или доказательства родства.



Длинный ответ.



Необходимость пополнить чужой счёт наличными в банке возникает у многих людей: родители кладут деньги на счёт детям, дети - родителям, знакомые дают таким образом в долг и возвращают долги и т.п. Совершенно законных и логичных поводов пополнить чужой счёт или вклад может быть очень много. С рублёвыми счетами никаких проблем не возникает: достаточно предъявить в банке паспорт и знать реквизиты счёта. С валютными счетами ситуация совершенно иная.



Российское государство очень не хочет, чтобы его граждане использовали иностранную валюту. Полностью запретить хождение долларов, евро и прочих юаней власти пока не могут, но чиновники придумали массу ограничений, требований и проверок для операций в валюте. Пополнение валютного счёта третьего лица наличными - одна из таких «ограниченных» операций. Более того, ситуация с этим вопросом не абсолютно прозрачна даже для банков, поэтому в разных банках есть несколько разные требования по отношению к тем, кто вносит деньги на чужой счёт. Рассмотрим все возможные варианты.



Нотариально заверенная доверенность на право внесения валюты на конкретный счёт конкретного человека конкретным «третьим лицом». Это самый правильный способ, гарантирующий отсутствие проблем в банке. Владелец счёта должен оформить у нотариуса доверенность на своего знакомого или родственника, который потом будет пополнять этот счёт валютой. Смысл операции в том, что, действуя по доверенности, вноситель денег с точки зрения банка выступает лишь посредником, доверенным лицом владельца счёта. Для банка эта операция выглядит так, как будто сам владелец счёта кладёт свою валюту на свой счёт, просто использует для этого другого человека. В этом случае не возникает валютных отношений между двумя физическими лицами, а значит, не действуют разного рода ограничения и не возникают подозрения. Что там на самом деле происходит, и откуда взялась валюта, банк не интересует.



Внесение валюты на счёт близким родственником владельца счёта. Родители и дети, братья и сёстры, жёны и мужья, дедушки и бабушки, внуки и внучки владельца счёта могут вносить валюту на счёт в качестве подарка без доверенности. Но в этом случае надо доказать банку родство с владельцем счёта: предъявить свидетельство о рождении или браке или другие подходящие документы. Какие конкретно и в каком виде - лучше уточнить в самом банке, в идеале - непосредственно в отделении, через которое будут вноситься на счёт деньги. Сотрудники колл-центра могут дать неправильные сведения на этот счёт, поэтому лучше выяснять все подробности непосредственно у тех, кто принимает деньги.



Доверенность, выданная банком. Это самый неоднозначный вариант, который легко может «не сработать» в ответственный момент. Есть мнение, что законы не позволяют использовать банковскую доверенность для внесения валюты на чужой счёт, и многие банки действительно принимают только нотариальную доверенность. На форумах Банков.ру написан не один десяток комментариев, в том числе юристами, в спорах на этот счёт. Однако, есть банки, которые по крайней мере в публичных разъяснениях на своих сайтах и по телефону говорят, что такой доверенности достаточно. Но это может быть и неправдой. Например, у одного из читателей Банков.ру возникла неприятная ситуация: банк выдал доверенность и заверил, что пополнить валютный счёт по ней в другом отделении можно, а непосредственно в отделении в другом городе сказали, что нельзя, только по нотариальной доверенности или свидетельству о рождении (подтверждение близкого родства). Теперь придётся снова связываться с другим городом и как-то передавать документы, на что уйдёт дополнительное время и деньги.



Вывод. «Человек с улицы» не имеет права пополнять чужой валютный счёт, даже зная его реквизиты (рублёвый - можно). Максимальную гарантию отсутствия проблем при внесении валюты на чужой счёт даёт нотариально заверенная доверенность. Даже если речь идёт о родственниках, возможно, есть смысл сделать такую доверенность, особенно если владелец счёта уезжает в другой город или страну и при необходимости не сможет быстро и с минимальными затратами оказаться в банке. Приемлемый вариант - иметь на руках подтверждение близкого родства с владельцем счёта. Самый опасный - получить доверенность, заверенную непосредственно в банке.



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