Как накопить нужную сумму с помощью банка?

Короткий ответ: найти подходящий накопительный счёт. Вариантов больше, чем кажется.



Длинный ответ.



Копить деньги в современных российских условиях рискованно: даже если с ними не произойдёт что-то радикально плохое, инфляция «съест» существенную часть накоплений ещё до того, как вы начнёте тратить. Тем не менее, в некоторых случаях копить необходимо, к тому же, банки позволяют это делать в валюте и под некоторый (не слишком высокий) процент. Сервис для накопления в банках так и называется: накопительный счёт.



Накопительный счёт - нечто среднее между текущим счётом и срочным депозитом. Чаще всего он «работает» как текущий счёт (т.е. с него можно снимать часть денег и снова класть), но с процентами, равными примерно половине процентной ставки по срочному депозиту. Кроме того, в некоторых банках есть различные «правила», превращающие процесс накопления в некое соревнование с самим собой или игру, что облегчает задачу не потратить всё раньше времени.



Стандартные условия накопительного вклада просты: вкладчик держит на счёте некоторую сумму, может распоряжаться ею как угодно - забирать часть денег и класть новые, а в конце месяца начисляются проценты. При этом базой для расчёта процентов обычно служит минимальная сумма, находившаяся на счёте в любой день месяца. Иначе говоря, если вы открыли счёт на 100 тыс. рублей, потом добавили на него 20 тыс. рублей, потом сняли 35 тыс. рублей и снова положили 80 тыс. рублей (и всё это в течение календарного месяца), то проценты будут начислены только на 85 тыс. рублей, т.к. счёт в какой-то момент опускался до этой величины.



Обычно процентная ставка по такому счёту не очень велика - 4-5% годовых. К тому же, начисление на минимальную сумму означает, что в среднем (исходя из всех денег, что были на счёте) ставка ещё ниже. Тем не менее, в этом есть определённый смысл, если вы активно пользуетесь деньгами со счёта - по сути, вы получаете текущий счёт, но не с обычной для него ставкой 0,1% (или 0,01%), а с какой-то более-менее заметной. Отдельные банки делают «ступенчатую» процентную ставку: чем дольше клиент держит деньги на данном счёте, тем выше ставка за прошедший месяц.



Некоторые банки предлагают более интересные варианты: накопление на цель с подарком в конце или автоматическое накопление.



Целевое накопление работает так. Клиент сообщает банку сумму, которую он хочет накопить, и срок накопления. Банк открывает специальный накопительный счёт только под этот «проект» и рассчитывает график его пополнения. Клиент регулярно вносит платежи, стараясь следовать графику. Если в заявленный срок целевая сумма достигнута, банк не только начисляет проценты, но и добавляет «от себя» некий подарок - скидку по тарифам, бесплатное обслуживание в течение какого-то срока или промо-код на скидку в партнёрском магазине. Если клиент не выполняет график накопления, условия счёта ухудшаются (например, теряется право на подарок).



Автоматическое накопление происходит при поступлении средств на другой счёт (например, зарплатный) или при оплате покупок с другого счёта (с карты). Клиент устанавливает правило накоплений: скажем, при каждом расходовании денег с карты на накопительный счёт с неё перечисляется 100 рублей. Или при получении зарплаты на карту на накопительный счёт автоматически «улетает» несколько тысяч рублей. Сам накопительный счёт при этом обычный - с небольшим (но не нулевым) процентом и правом снятия и пополнения.



Очень отдельные банки предлагают открытие накопительных счетов не только в рублях, но и в валюте. Ставки по таким вкладам совсем низкие, но кому-то они могут быть удобны как средство хранения валюты с возможностью быстрого снятия без потери процентов.



Вывод: накопительный счёт особенно интересен не слишком дисциплинированным и финансово грамотным клиентам, которым надо, чтобы за их сбережениями кто-то «присматривал» и создавал проблемы для внезапной растраты. Некоторая «геймификация» процесса накопления может им помочь избежать соблазнов. Кроме того, такими счетами удобно пользоваться для краткосрочного (на несколько месяцев) хранения больших сумм денег, которые могут понадобиться в любой момент. Держать деньги дома или на текущем счёте нет никакого смысла, а на депозите - рискованно, т.к. если их придётся снять, то потеряются все проценты. Накопительный счёт - своего рода компромисс для таких случаев.



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