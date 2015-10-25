Как накопить нужную сумму с помощью банка?

Короткий ответ: найти подходящий накопительный счёт. Вариантов больше, чем кажется.
Длинный ответ.
Копить деньги в современных российских условиях рискованно: даже если с ними не произойдёт что-то радикально плохое, инфляция «съест» существенную часть накоплений ещё до того, как вы начнёте тратить. Тем не менее, в некоторых случаях копить необходимо, к тому же, банки позволяют это делать в валюте и под некоторый (не слишком высокий) процент. Сервис для накопления в банках так и называется: накопительный счёт.
Накопительный счёт - нечто среднее между текущим счётом и срочным депозитом. Чаще всего он «работает» как текущий счёт (т.е. с него можно снимать часть денег и снова класть), но с процентами, равными примерно половине процентной ставки по срочному депозиту. Кроме того, в некоторых банках есть различные «правила», превращающие процесс накопления в некое соревнование с самим собой или игру, что облегчает задачу не потратить всё раньше времени.
Стандартные условия накопительного вклада просты: вкладчик держит на счёте некоторую сумму, может распоряжаться ею как угодно - забирать часть денег и класть новые, а в конце месяца начисляются проценты. При этом базой для расчёта процентов обычно служит минимальная сумма, находившаяся на счёте в любой день месяца. Иначе говоря, если вы открыли счёт на 100 тыс. рублей, потом добавили на него 20 тыс. рублей, потом сняли 35 тыс. рублей и снова положили 80 тыс. рублей (и всё это в течение календарного месяца), то проценты будут начислены только на 85 тыс. рублей, т.к. счёт в какой-то момент опускался до этой величины.
Обычно процентная ставка по такому счёту не очень велика - 4-5% годовых. К тому же, начисление на минимальную сумму означает, что в среднем (исходя из всех денег, что были на счёте) ставка ещё ниже. Тем не менее, в этом есть определённый смысл, если вы активно пользуетесь деньгами со счёта - по сути, вы получаете текущий счёт, но не с обычной для него ставкой 0,1% (или 0,01%), а с какой-то более-менее заметной. Отдельные банки делают «ступенчатую» процентную ставку: чем дольше клиент держит деньги на данном счёте, тем выше ставка за прошедший месяц.
Некоторые банки предлагают более интересные варианты: накопление на цель с подарком в конце или автоматическое накопление.
Целевое накопление работает так. Клиент сообщает банку сумму, которую он хочет накопить, и срок накопления. Банк открывает специальный накопительный счёт только под этот «проект» и рассчитывает график его пополнения. Клиент регулярно вносит платежи, стараясь следовать графику. Если в заявленный срок целевая сумма достигнута, банк не только начисляет проценты, но и добавляет «от себя» некий подарок - скидку по тарифам, бесплатное обслуживание в течение какого-то срока или промо-код на скидку в партнёрском магазине. Если клиент не выполняет график накопления, условия счёта ухудшаются (например, теряется право на подарок).
Автоматическое накопление происходит при поступлении средств на другой счёт (например, зарплатный) или при оплате покупок с другого счёта (с карты). Клиент устанавливает правило накоплений: скажем, при каждом расходовании денег с карты на накопительный счёт с неё перечисляется 100 рублей. Или при получении зарплаты на карту на накопительный счёт автоматически «улетает» несколько тысяч рублей. Сам накопительный счёт при этом обычный - с небольшим (но не нулевым) процентом и правом снятия и пополнения.
Очень отдельные банки предлагают открытие накопительных счетов не только в рублях, но и в валюте. Ставки по таким вкладам совсем низкие, но кому-то они могут быть удобны как средство хранения валюты с возможностью быстрого снятия без потери процентов.
Вывод: накопительный счёт особенно интересен не слишком дисциплинированным и финансово грамотным клиентам, которым надо, чтобы за их сбережениями кто-то «присматривал» и создавал проблемы для внезапной растраты. Некоторая «геймификация» процесса накопления может им помочь избежать соблазнов. Кроме того, такими счетами удобно пользоваться для краткосрочного (на несколько месяцев) хранения больших сумм денег, которые могут понадобиться в любой момент. Держать деньги дома или на текущем счёте нет никакого смысла, а на депозите - рискованно, т.к. если их придётся снять, то потеряются все проценты. Накопительный счёт - своего рода компромисс для таких случаев.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 11
А Сбербанк в своё время меня удивил своим "сберегательным" счетом. Две трети месяца на нём лежала сумма арендной платы за квартиру за два месяца, а проценты (жалких 1,5%!) начислили именно что на минимальный остаток за месяц - то есть ноль. Я от обиды и недоумения даже написала отзыв на банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7564206/
После чего я решила перевести текущие счета в Райф там тоже не озолотишься, но хотя бы всё по-честному.
Совершенно уникальную возможность представляет таким людям банк Российский капитал. В их линейке есть вклад Пенсионный капитал. Минимальная сумма вклада 10 000 руб. Срок вклада 395 дней. Пополнение неограниченно ни по срокам, ни по сумме. В месяц можно снимать до 100 000 руб. до достижения минимальной суммы. Проценты начисляются на фактическую сумму на счете по ставке срочного депозита. В июле было 12,5%, сейчас 11,0% с капитализацией.
Огромное спасибо этому банку за поддержку самой обездоленной части нашего общества. Это редкий случай, когда бизнес и мораль идут рука об руку.
Интересно, а сколько процентов в год можно накопить в развитых странах, с учетом инфляции и налогов? (Вопрос не риторический)
"Копить деньги в современных российских условиях рискованно".
<br />
<br />Интересно, а сколько процентов в год можно накопить в развитых странах, с учетом инфляции и налогов? (Вопрос не риторический)
Смотря где, смотря в какой валюте, смотря за какой срок. Грубо и в среднем - около нуля в реальных деньгах. М.б. чуть больше, м.б. чуть меньше. В еврозоне в среднем инфляции сейчас нет (в разных странах плюс-минус доли процента или около того). Т.е. любой положительный процент по вкладу даёт микроскопический, но "плюс". В США инфляция в районе 1-2% годовых, т.е. реальная ставка по вкладам около нуля.
Естественно, у каждой семьи своя потребительская корзина, расходы за год могут немного инфлировать или дефлировать. Но "в среднем по больнице" примерно так.
"Копить деньги в современных российских условиях рискованно".
<br />
<br />Интересно, а сколько процентов в год можно накопить в развитых странах, с учетом инфляции и налогов? (Вопрос не риторический)
Ставки по зарубежным вкладам близки к ставкам, задаваемым ФРС. Если у ФРС краткосрочная ставка к нулю, то и коммерческие банки сильно дороже деньги брать не будут.
Вот Bank of America предлагает целых 0,03-0,15% годовых на вклад от 1000$ сроком от 28 дней до 10 лет
https://www.bankofamerica.com/deposits/bank-cds/cd-accounts.go?conhp=recipeD
А чем плох депозит с возможностью снятия и пополнения?
Тем более если ещё вспомнить, что по депозитам банк не имеет права в одностороннем порядке менять ставку, а по текущим счетам (накопительные, как я понимаю - их разновидность) - хоть каждый день. В условиях продолжающегося снижения процентных ставок - существенный момент.
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
<br />"Копить деньги в современных российских условиях рискованно".
<br /><br />
<br /><br />Интересно, а сколько процентов в год можно накопить в развитых странах, с учетом инфляции и налогов? (Вопрос не риторический)
<br />
<br />Смотря где, смотря в какой валюте, смотря за какой срок. Грубо и в среднем - около нуля в реальных деньгах. М.б. чуть больше, м.б. чуть меньше. В еврозоне в среднем инфляции сейчас нет (в разных странах плюс-минус доли процента или около того). Т.е. любой положительный процент по вкладу даёт микроскопический, но "плюс". В США инфляция в районе 1-2% годовых, т.е. реальная ставка по вкладам около нуля.
<br />
<br />Естественно, у каждой семьи своя потребительская корзина, расходы за год могут немного инфлировать или дефлировать. Но "в среднем по больнице" примерно так.
Я в курсе, что на вкладах за границей не заработаешь. Но как обстоят дела с консервативным инвестированием (напр. в облигации)? Тут вот в России я могу жить на проценты, быть финансовым рантье. А сколько же нужно иметь денег на Западе, чтобы там жить на проценты от консервативного инвестирования, после вычета всех налогов? Полагаю, на 10 порядков выше, если еще учесть более высокую стоимость жизни в богатых странах.
Если для каких то небольших и средних покупок, отпуска и просто определенного запаса ( до 10 месячных доходов, как правило 2-5 месячных дохода) -ответ: накопительный счет. Если копим, чтобы иметь личный стабфонд, без цели его тратить в обозримой перспективе, то пополняемый депозит.
Если накопительный счет, то вариантов масса и самое выгодная формула: процент на остаток+кеш бек за покупки по карте. Если сумма накапливается большая, то ряд банков предлагают вклады-сейфы, чтоб не вся сумма была на карточной счете, хотя если пользоваться картой со стандартными предосторожностями, то риск кражи средств крайне мал.
Поскольку в отзывах стали предлагать свои варианты конкретных банков, предложу и я свои:)
Русский стандарт - Банк в кармане ( несколько разных вариантов карт). Для описанных целей по мне один из лучших вариантов.
Тинькофф банк- последнее время малопредсказуем( меняет тарифы в худшую сторону и не особо об этом информирует)
Айманибанк- две разные программы по картам
Хоумкредит
Промсвязьбанк недавно что-то подобное запустил, но малопривлекательные условия
Есть и еще варианты...
Кстати и не забываем, что в случае успешной битвы с бухгалтерией на свою карту можно подключить получение зп и тогда отпадет необходимость дополнительных перекладываний.
В итоге на мой субъективный взгляд по накопительным счетам лучший выбор Русский Стандарт- Банк в кармане ( по доходности, кеш беку за покупки, количеству отделений, интернет банку, простоте условий).
Кто согласен/ не согласен пишите свои комментарии и свои варианты банков с накопительными счетами
Мне кажется заметка однобокой. Ведь главный вопрос ДЛЯ ЧЕГО КОПИМ
<br />Если для каких то небольших и средних покупок, отпуска и просто определенного запаса ( до 10 месячных доходов, как правило 2-5 месячных дохода) -ответ: накопительный счет. Если копим, чтобы иметь личный стабфонд, без цели его тратить в обозримой перспективе, то пополняемый депозит.
Перечитайте последний абзац текста.