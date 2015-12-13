Как рефинансировать кредит лопнувшего банка?

Короткий ответ: получить справку в АСВ.
Длинный ответ.
Как известно, отзыв лицензии банка не означает, что кредит, который он выдал, можно не платить. Обычно «взявшее власть» в банке Агентство по страхованию вкладов публикует новые реквизиты для выплаты кредитов на своём сайте, до публикации же кредиты можно погашать по старым реквизитам.
Но иногда возникает необходимость рефинансировать кредит, полученный в «лопнувшем» банке - например, если есть возможность взять деньги в другом банке под более низкий процент. Процедура рефинансирования кредита ничем не отличается от стандартной за исключением одной детали. Обычно она включает предоставление справки из банка - текущего кредитора - о размере задолженности. Но если лицензия у банка отозвана, а отделения закрыты, клиенты не понимают, как получить такую справку. Однако, решение есть.
После отзыва лицензии банк не прекращает свою «жизнь» как юридическое лицо. Более того, даже после признания его банкротом банк продолжает работать (конечно, не принимая вклады и не выдавая кредиты). Деятельностью банка руководит временная администрация или конкурсный управляющий. Именно они и должны выдать вам справку о размере задолженности.
Информация о том, как обратиться к текущему руководству банка, имеется на сайте самого банка и на сайте АСВ в разделах «Страхование вкладов» и «Ликвидация банков». Смотрите адрес в «карточке банка» или в информационных сообщениях, связанных с этим банком (ссылки на них имеются на той же странице, где и «карточка» с реквизитами и адресами). А лучше на всякий случай свяжитесь с АСВ по телефону 8-800-200-08-05 и выясните, на какой адрес надо направлять запрос на получение справки.
После этого напишите запрос: в свободной форме подробно изложите свою просьбу, но обязательно укажите свои личные данные, номер договора и конкретные сведения, которые хотите получить (их вам даст банк, в котором вы рефинансируете кредит). Отправляете всё это заказным письмом на полученный ранее адрес. В ответ вам должны прислать справку.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 3
Что с ней правильно делать ?
Помогите, пожалуйста , со Связным банком. Дебетовая карта ( кредитная с нулевым лимитом))))
Что с ней правильно делать ?
я подал заявку на закрытие через Qbank пару дней назад
Помогите, пожалуйста , со Связным банком. Дебетовая карта ( кредитная с нулевым лимитом))))
Что с ней правильно делать ?
А зачем с ней что-то делать? Остаток денег на ней получите в банке-агенте, а кусок пластика оставьте себе на память.