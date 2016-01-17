Как доказать наличие виртуального вклада?

Короткий ответ: периодически брать выписку.



Длинный ответ.



Многие банки предлагают открыть вклад без посещения отделения, через интернет. Такие вклады могут называться по-разному: онлайн, виртуальные, дистанционные и т.п. Суть одна: клиент, уже имеющий договор на обслуживание в данном банке, может открыть новый вклад через сайт банка или (иногда) через банкомат. Ставка по такому депозиту обычно чуть выше, чем по обычному, в остальном «виртуальный» вклад не отличается от «бумажного»: по нему начисляются проценты, он застрахован в АСВ ровно на тех же условиях, деньги с него можно снять или перевести на другой счёт (на условиях, прописанных в договоре).



Однако, у «виртуальных» вкладчиков иногда возникает повод для беспокойства. В случае отзыва лицензии у банка вкладчик не имеет никаких подтверждающих наличие вклада документов. Возникает вопрос: можно ли быть уверенным, что деньги будут выплачены?



Давайте разберёмся, как поступать с онлайн вкладами.



1. Перед «виртуальным» открытием депозита в интернете убедитесь, что вы вообще имеете дело с банком. Совет может показаться странным, но, к сожалению, невнимательность людей не имеет пределов. Неопытные интернет-пользователи перечисляют деньги анонимам, обещающим высокий процент, а потом удивляются, что «банк не платит». Организация, принимающая у вас вклад, должна быть банком с лицензией Банка России, а не неизвестным ООО, микрофинансовой организацией или просто сайтом с громким (часто «иностранным») названием.



2. Обратите внимание, что сделать онлайн вклад, не имея до этого отношений с банком, невозможно. Вы в любом случае должны хотя бы раз побывать в отделении или иным способом заключить договор с банком, предоставив «живьём» свой паспорт и прочие данные.



3. Обязательно сохраните этот договор, несмотря на то, что в нём нет конкретных данных о вашем вкладе.



4. Как и в случае с обычным вкладом, «виртуальный» депозит застрахован государством на 1,4 млн рублей (на момент публикации заметки). Соответственно, не стоит превышать эту сумму (с учётом будущих процентов). Кроме того, вы конечно помните, что все вклады одного лица в банке при расчёте суммы выплаты страховки складываются, поэтому открывать несколько виртуальных вкладов, в сумме дающих больше 1,4 млн рублей, смысла нет.



5. Для получения возмещения после отзыва лицензии у банка достаточно предъявить паспорт; по закону никакие другие бумаги не требуются, так как АСВ получает у лопнувшего банка базу данных по вкладчикам. Но в сложных случаях, когда информация о вкладах утеряна или не совсем точна, вкладчику лучше иметь на руках бумажное подтверждение своих требований к банку.



6. А потому, если банк предоставляет такую возможность, и она не слишком накладна относительно суммы вклада и процентов, закажите регулярное получение бумажной выписки (ежемесячно). Если нет, периодически заходите в банк и просите распечатать вам такую выписку. В некоторых банках её «по умолчанию» выдают без подписей и печатей, поэтому говорите, что вам нужна «заверенная выписка». Возможно, для её получения придётся написать заявление. Не обязательно делать это часто, особенно в крупном и надёжном банке, но по возможности лучше перестраховаться и иногда «освежать» выписку .



7. Если вы видите, что с банком «происходит что-то не то» (задержки с выплатой вкладов, неожиданные неприятные изменения тарифов, слухи, негативные публикации в прессе), не поленитесь и срочно сходите за выпиской.



Когда надо предъявлять выписку? Только в случае несогласия с суммой возмещения по виртуальному вкладу. В нормальной ситуации этого не требуется, но при возникновении спора с АСВ необходимо предъявить ему как можно больше доказательств, что у вас действительно был такой счёт и такая-то сумма на нём. Это прописано в документе под названием «Порядок выплаты возмещения по вкладам», п. 8.2. подпункт 3. Именно в этот момент вам пригодятся как «общий» договор на банковское обслуживание в данном банке, так и выписки по конкретному счёту/вкладу. Чем ближе дата выписки будет к дате отзыва лицензии у банка, тем лучше.



В целом, сильно беспокоиться по поводу «виртуальности» вклада не стоит, но на всякий случай лучше иметь бумажные подтверждения его существования.



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