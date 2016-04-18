Как стать квалифицированным инвестором?

Короткий ответ: иметь 6 млн рублей, активно торговать ценными бумагами или получить образование.



Длинный ответ.



Тем, кто только начинает инвестировать, закон запрещает вкладываться в некоторые финансовые инструменты. Они считаются слишком рискованными для начинающих или требуют профессиональной подготовки, чтобы понять их суть. К таким инструментам относятся:



- иностранные ценные бумаги (облигации, акции), которые не обращаются в России;

- паи некоторых закрытых ПИФов: кредитных, прямых инвестиций, хедж-фондов, особо рискованных (венчурных) инвестиций и некоторых фондов недвижимости (если это указано в их инвестиционной декларации);

- другие ценные бумаги, выпущенные специально для квалифицированных инвесторов.



Чтобы получить право работать с этими бумагами, надо получить специальный статус «квалифицированного инвестора». Это не очень сложно. Квалифицированный инвестор должен удовлетворять одному из требований:



1) общая стоимость принадлежащих вам ценных бумаг (и производных инструментов) не меньше 6 млн рублей;



2) вы в течение 5 последних лет не менее 2 лет проработали в организации (в том числе иностранной), имеющей статус квалифицированного инвестора, или не менее 3 лет - в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными. Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами;



3) за последние 4 квартала вы достаточно активно заключали сделки с ценными бумагами (например, торговали на бирже). Под «достаточно активно» понимается соответствие ОДНОВРЕМЕННО ВСЕМ трём требованиям:

- не менее 1 сделки в месяц;

- не менее 40 сделок за 4 квартала;

- не менее 6 млн рублей общего оборота;



4) Стоимость вашего имущества не менее 6 млн рублей. Под «имуществом» понимаются счета и вклады в банках, «металлические» счета и ценные бумаги (включая переданные в доверительное управление);



5) У вас есть высшее экономическое образование некоторых вузов (спросите у брокера, подходит ли ваш диплом) или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM).



Ещё раз: достаточно соответствовать одному любому пункту из этого списка. Самое простое - иметь больше 6 млн рублей в любом виде - в акциях, облигациях, в бумагах, отданных в доверительное управление или просто деньги на вкладах в банках. Если их нет, а получить «квалифицированный» статус хочется, придётся подождать год с начала вашей деятельности на фондовом рынке, в течение которого надо провести несколько десятков сделок с «обычными» бумагами на бирже. Размеры сделок при этом не имеют значения, главное, чтобы их общая сумма за год превысила 6 млн рублей. Например, раз в неделю покупать и продавать какие-то акции примерно на 100 тыс. рублей каждый раз. Всего получится более 100 сделок и оборот в районе 10 млн рублей, что заметно превышает пороговое значение. Заодно получите опыт (а если повезёт, то и прибыль).



Как подсказывают читатели в комментариях, обойти требования закона можно с помощью не совсем настоящих сделок, заключённых при помощи брокера. Например, можно получить от него заём в размере 6 млн рублей на один день и зафиксировать наличие этих денег справкой от самого же брокера. Я не могу рекомендовать такие действия, так как они сомнительны с точки зрения закона.



Если вы уверены, что право на получение статуса у вас есть, то необходимо обратиться к вашему брокеру и подать соответствующее заявление. У брокера наверняка найдётся бланк заявления, в котором указываются ваши данные и основания для получения статуса. К заявлению надо приложить копию паспорта и документы, подтверждающие ваше соответствие одному из указанных выше критериев. То есть выписки с банковских счетов, отчёты по брокерскому счёту, сертификаты и т.д.



Собственно, и всё: если у вас всё нормально с документами, статус вы точно получите.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.