Как заработать на будущем падении американского рынка?

Короткий ответ: покупая особые ценные бумаги.



Длинный ответ.



Недавно американский фондовый рынок впервые с 1999 года достиг «тройной вершины»: все три основных фондовых индекса одновременно показали исторический максимум. Кроме того, так называемый «индекс страха» - индекс рыночной волатильности - находится близко к историческим минимумам, что говорит об уверенности инвесторов в том, что и дальше всё будет хорошо.



Однако, осторожные аналитики не пьют шампанское, празднуя очевидные успехи, а задаются вопросом: как долго продлится праздник на улице рыночных «быков»? И что бывает после пика? Впереди - выборы президента США, на которых победу одержит заведомо плохой для экономики кандидат. Хиллари Клинтон - фантастически коррумпированный социалист и сторонник не просто большого, но «гигантского» государства, вмешивающегося во все аспекты жизни людей. Дональд Трамп - популист без ясной программы и принципов, намеренный, как и Клинтон, поднять налоги и делавший намёки об отказе от долговых обязательств США.



Даже если отвлечься от политики: нынешний очень низкий уровень безработицы означает невозможность экстенсивного расширения производства и предстоящий быстрый рост затрат бизнеса на оплату труда. А крепнущий ВВП не оставляет поводов для сохранения почти нулевой базовой ставки: она начнёт активно расти, «остужая» экономику.



Вполне возможно, что сейчас американская экономика переживает «золотую осень», собирая плоды предыдущих усилий по её оживлению и восстановительного роста после кризиса. Поэтому самые предусмотрительные инвесторы, продолжая играть на повышение, внимательно смотрят на бумаги, в которые можно быстро переложиться при изменении настроений.



Частным инвесторам с небольшими деньгами, в том числе российским, стоит обратить внимание на два простых инструмента, которые принесут большую прибыль в случае снижения фондовых индексов в США и усиления неуверенности участников рынка в будущем.



Первый инструмент - это паи биржевого фонда, зеркально отражающего дневное движение индекса S&P500. Это так называемый «обратный» фонд - вложения в него растут, когда индекс падает, и падают, когда индекс растёт. Самый крупный подобный ETF - ProShares Short S&P500 (тикер SH). Более рискованный вариант - подобный фонд, но с удвоенной ставкой. Это значит, что он зеркально (в обратную сторону) отражает ежедневные движения индекса S&P500 в двойном размере.



«Обратные» фонды имеют очень неприятную особенность, которую обязательно надо учитывать: в силу заложенной в них «математики», цена их паёв падает при «пилообразном» рынке, когда базовый индекс колеблется около одного значения. Зато при стабильном снижении индекса паи «обратного» фонда растут в цене очень быстро.



Второй инструмент - ноты (это такие особые ценные бумаги), отражающие волатильность на рынке. Они называются iPath S&P 500 VIX Short Term Futures TM ETN (тикер VXX) и зависят от движений индекса VIX - того самого «индекса страха». Сейчас VIX (и соответственно VXX) близок к историческим минимумам, что совершенно не соответствует обычной картине в предвыборный год. Скорее всего, ближе к ноябрю индекс (а за ним и цена нот) значительно вырастет.



Выйти на американский рынок ценных бумаг, чтобы купить эти и другие инструменты, можно через любого крупного российского брокера - это далеко не так сложно, как может показаться.



Данная публикация не является рекомендацией покупать или продавать те или иные ценные бумаги, моя задача - показать имеющиеся возможности. Решения же вы принимаете исключительно самостоятельно, на свой страх и риск.