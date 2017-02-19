Как досрочно погасить автокредит лопнувшему банку?

Как все уже знают, отзыв лицензии банка не является основанием для прекращения платежей по кредитам, взятым в этом банке. Проще говоря, что бы ни случилось с банком, заёмщику всё равно придётся погашать кредит - но уже по другим реквизитам.Но одно дело - текущие платежи, другое - полное досрочное погашение кредита. Некоторые заёмщики сомневаются, что это можно сделать и не понимают, как конкретно гасить кредит, особенно если это, скажем, автокредит, и ПТС находится в банке. Как всё правильно оформить?Ничего особо сложного в этом нет, но к данному вопросу надо подойти крайне ответственно.Во-первых, уточните актуальные реквизиты для погашения кредита. Зайдите на сайт банка и внимательно прочитайте последние информационные сообщения от временной администрации или ликвидатора. Для верности можно проверить страницу соответствующего банка на сайте АСВ (например,). Ищите сообщение типа: «О реквизитах для погашения задолженности по кредитным договорам» или «Об изменении реквизитов для погашения задолженности по кредитам». В самом свежем таком сообщении будут правильные реквизиты.Внимательно прочитайте требования по заполнению платёжного поручения. Они не совпадают со стандартными, поэтому тщательно проверьте, что вы поняли, как заполнять платёжку. Для выплаты кредита помимо прочего надо знать номер своего кредитного договора и номер лицевого счёта, начинающегося на 47422. Если вы не знаете какие-либо требуемые данные, обратитесь в банк, чтобы там их вам подсказали.Кроме того, если вы точно не знаете, сколько денег надо выплатить для полного погашения кредита, опять же свяжитесь с банком и узнайте. Несмотря на отзыв лицензии, банк как организация продолжает работать (только, конечно, уже никого не кредитует и не принимает деньги на депозиты), поэтому в нормальной ситуации всё это можно достаточно спокойно узнать.Убедившись, что все данные у вас на руках, проведите выплату всей суммы кредита по актуальным реквизитам. Желательно со счёта в другом банке, чтобы у вас на руках были надёжные свидетельства оплаты.Через некоторое время посмотрите вданные по вашему залогу. Если всё нормально, обратитесь в банк с заявлением о возврате ПТС и приложите документы, подтверждающие погашение кредита. Заявление можно направить почтой или вручить лично по адресам, которые можно найти на сайте банка.Теоретически этого достаточно для погашения кредита и получения документов. На практике, конечно, в лопнувшем банке может быть бардак, и до вашего заявления у ответственного лица не дойдут руки, оно потеряется или на него просто не обратят внимания. Тогда надо действовать как обычно: сначала звонить, потом писать жалобы, в крайнем случае, подавать в суд. Но скорее всего, уже после настойчивых звонков вопрос решится.