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Как досрочно погасить автокредит лопнувшему банку?

19.02.2017 20:00 11 4 636 просмотров
Как все уже знают, отзыв лицензии банка не является основанием для прекращения платежей по кредитам, взятым в этом банке. Проще говоря, что бы ни случилось с банком, заёмщику всё равно придётся погашать кредит - но уже по другим реквизитам.

Но одно дело - текущие платежи, другое - полное досрочное погашение кредита. Некоторые заёмщики сомневаются, что это можно сделать и не понимают, как конкретно гасить кредит, особенно если это, скажем, автокредит, и ПТС находится в банке. Как всё правильно оформить?

Ничего особо сложного в этом нет, но к данному вопросу надо подойти крайне ответственно.

Во-первых, уточните актуальные реквизиты для погашения кредита. Зайдите на сайт банка и внимательно прочитайте последние информационные сообщения от временной администрации или ликвидатора. Для верности можно проверить страницу соответствующего банка на сайте АСВ (например, Аймани Банк). Ищите сообщение типа: «О реквизитах для погашения задолженности по кредитным договорам» или «Об изменении реквизитов для погашения задолженности по кредитам». В самом свежем таком сообщении будут правильные реквизиты.

Внимательно прочитайте требования по заполнению платёжного поручения. Они не совпадают со стандартными, поэтому тщательно проверьте, что вы поняли, как заполнять платёжку. Для выплаты кредита помимо прочего надо знать номер своего кредитного договора и номер лицевого счёта, начинающегося на 47422. Если вы не знаете какие-либо требуемые данные, обратитесь в банк, чтобы там их вам подсказали.

Кроме того, если вы точно не знаете, сколько денег надо выплатить для полного погашения кредита, опять же свяжитесь с банком и узнайте. Несмотря на отзыв лицензии, банк как организация продолжает работать (только, конечно, уже никого не кредитует и не принимает деньги на депозиты), поэтому в нормальной ситуации всё это можно достаточно спокойно узнать.

Убедившись, что все данные у вас на руках, проведите выплату всей суммы кредита по актуальным реквизитам. Желательно со счёта в другом банке, чтобы у вас на руках были надёжные свидетельства оплаты.

Через некоторое время посмотрите в реестре уведомлений о залоге движимого имущества данные по вашему залогу. Если всё нормально, обратитесь в банк с заявлением о возврате ПТС и приложите документы, подтверждающие погашение кредита. Заявление можно направить почтой или вручить лично по адресам, которые можно найти на сайте банка.

Теоретически этого достаточно для погашения кредита и получения документов. На практике, конечно, в лопнувшем банке может быть бардак, и до вашего заявления у ответственного лица не дойдут руки, оно потеряется или на него просто не обратят внимания. Тогда надо действовать как обычно: сначала звонить, потом писать жалобы, в крайнем случае, подавать в суд. Но скорее всего, уже после настойчивых звонков вопрос решится.

Комментарии 11

Андрей Рыжов  (Anry2015)
#
А обязан ли банк с отозванной лицензией соглашаться на досрочное
погашение кредита заёмщиком ?
Alex Petrov  (alex*p)
#
Цитата
Андрей Рыжов пишет:
А обязан ли банк с отозванной лицензией соглашаться на досрочное
погашение кредита заёмщиком ?

с банки.ру же
Цитата
Согласно поправкам в ст. 809 и 810 ч. 2 Гражданского кодекса РФ, россияне с 1 ноября 2011 года имеют право без согласия банка досрочно погашать свои кредиты, как полностью, так и частично, при условии уведомления об этом финучреждения не менее чем за 30 дней до дня возврата. Банк может установить в кредитном договоре более короткий срок уведомления. Проценты заемщиком уплачиваются только за фактический срок пользования кредитом.
Олег  (Heisenberg)
#
А как быть при обычном погашении кредита по ипотеки новому банку (кто приобрел кредитный портфель закрытого банка)?
Надо ли переоформлять обременение?
Павел Тараторкин  (Taratorkinn)
#
Артем, а что делать ипотечникам от банка Енисей, которых он перед отзывом лицензии переуступил мутным ООО?
Андрей Рыжов  (Anry2015)
#
Цитата
Alex Petrov пишет:
Цитата
Андрей Рыжов пишет:
А обязан ли банк с отозванной лицензией соглашаться на досрочное
погашение кредита заёмщиком ?

с банки.ру же
Цитата
Согласно поправкам в ст. 809 и 810 ч. 2 Гражданского кодекса РФ, россияне с 1 ноября 2011 года имеют право без согласия банка досрочно погашать свои кредиты, как полностью, так и частично, при условии уведомления об этом финучреждения не менее чем за 30 дней до дня возврата. Банк может установить в кредитном договоре более короткий срок уведомления. Проценты заемщиком уплачиваются только за фактический срок пользования кредитом.

Но можно ли считать банк с отозванной лицензией банком в данном смысле?
И где гарантия,что через 30 дней банк не объявят банкротом ?
Антон Аникин  (openid.yandex.ru/a-anikin-bck)
#
Цитата
Павел Тараторкин пишет:
Артем, а что делать ипотечникам от банка Енисей, которых он перед отзывом лицензии переуступил мутным ООО?

Да, Артем, прокомментируйте лучше как вести себя в подобных проблемных ситуациях: Енисей, Кредит-Москва. Когда банк перед отзывом "продает" долги потенциально подставным лицам, а те в свою очередь начинают выбивать долги. Ни Банк, ни Временная администрация, ни АСВ, ни ЦБ не дают конкретных рекоменадаций или дают противоречащие друг другу. Как вести себя честным заемщикам?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Я видимо не в теме, но не понимаю, в чём вопрос. Долги надо платить - какая разница, кому? Банку, ОООшке, физлицу. Если с той стороны не бандиты с паяльником и требованием погасить всё немедленно, а контора, соблюдающая условия договора, то в чём вопрос у заёмщика? Если бандиты, то как обычно: решать, где меньше потеряешь - в ментовке или с бандитами, и действовать соответственно.

Кстати, всегда есть хитрый способ платить долги вовремя и без проблем (если есть сомнения, кому, почему и т.п.) - платить их в адрес нотариуса (по договору, конечно). Факт такой оплаты снимает все вопросы с заёмщика. А когда кредиторы между собой разберутся, кто должен получить деньги, нотариус выплатит. Об этом мало кто знает, и это стоит денег, конечно, но в сложной ситуации пару-тройку платежей можно так "подвесить". Это совершенно законно.
VPliousnine  (VPliousnine)
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Поскольку, Артём, Вы не в теме (это понятно, следить за ситуацией всех закрытых банков сложно), то поясняю:
"Тема" заключается в том, есть несколько случаев, что практически прямо перед отзывом лицензии банк продаёт на сторону свой портфель кредитов.
Всё бы ничего (заёмщику-то и впрямь всё равно, куда платить), но есть несколько деталей:
1. Покупатель выглядит очень "мутно" (включая, например, какие-то кипрские компании);
2. С документами о данной продаже достаточно сложно (насколько мне помнится, с "Балтикой" была ситуация, когда заёмщикам сообщали об этом чуть ли ни просто по телефону, а банк вообще никаких документов по кредитным договорам предоставить не мог);
3. Конкурсный управляющий (в виде АСВ) регулярно опротестовывает такого рода сделки (на что имеет полное право); после отзыва лицензии совершенно непонятно, будет ли (и когда) во время конкурсного производства данная сделка опротестована;
3а. Если будет протест (и не дай бог) отмена сделки, то совершенно непонятно, что произойдёт с деньгами, уплаченными непонятно кому до этого момента;
4. На все вопросы в ЦБ и АСВ на эту тему (что же делать заёмщику) ответ получить не удаётся.

Я-то на это всё смотрю со стороны, но люди волнуются...
Ну и опять же понятно, что в этой ситуации лучше всего платить нотариусу, но это и впрямь стоит денег, сравнимых (а то и больших) с суммой платежа, а делать-то придётся не один платёж...
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Понятно, спасибо. Первый и четвёртый пункты - лирика, остальное - сложно, да. Боюсь, это только суды. Долгие и нудные. Если старый и новый кредитор сознательно мутят, нарушают договор (в котором должна быть прописана процедура извещения заёмщика о передаче его долга), то что может сделать заёмщик? Идти к юристам.

Но вообще жесть, конечно.
Alex Petrov  (alex*p)
#
Цитата
VPliousnine пишет:
Поскольку, Артём, Вы не в теме (это понятно, следить за ситуацией всех закрытых банков сложно), то поясняю

VPliousnine, а что это за банк? Может быть вы воруете хлеб у авторов банки.ру? smile:D
Ситуация, я надеюсь, достаточно исключительная
VPliousnine  (VPliousnine)
#
Цитата
Alex Petrov пишет:
Цитата
VPliousnine пишет:
Поскольку, Артём, Вы не в теме (это понятно, следить за ситуацией всех закрытых банков сложно), то поясняю

VPliousnine, а что это за банк? Может быть вы воруете хлеб у авторов банки.ру? smile:D
Ситуация, я надеюсь, достаточно исключительная

Два банка были названы в вопросе, один назван мной. Мной информация была получена с форума моего подмосковного микрорайона, где часть народа вляпались в ипотеку в неудачно выбранном банке.
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