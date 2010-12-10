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Как накопить не теряя?

10.12.2010 17:28 26 2 073 просмотра
Как заставить свои сбережения работать наиболее эффективно, соблюдая баланс между риском и доходностью?
Как использовать хороший опыт и учиться на чужих ошибках?
День добрый, я, Бару Александр, рад приветствовать всех вас на Banki.ru. Я буду вести блог, посвященный Паевым Инвестиционным Фондам.

Также по Вашему желанию можем обсуждать вопросы финансового планирования и реализацию «громадья планов».
Надеюсь, что мой блог будет для Вас не только «небезынтересным», но и поможет увеличить Ваши активы.

И еще: не хотелось бы, чтобы данная площадка превратилась в место для пустых «богословских диспутов» и «теоретических изысканий».

Более того, в начале следующей недели, я проинвестирую в наш фонд «Райффайзен - Индекс ММВБ» под управлением УК «Райффайзен Капитал» 15000 рублей и каждый месяц буду довносить по 5000 рублей. И тогда на конкретном примере мы вместе сможем видеть, как работает та система инвестирования, которую мы проповедуем.

Спасибо и всего удивительного!
Искренне Ваш, Бару Александр.

Комментарии 26

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Добро пожаловать, Александр.
Тем ПИФов в последнее время вызывает разнонаправленные обсуждения на форуме.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=21&TID=74423
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=21&TID=33318
Не могли-бы Вы ознакомиться и прокомментировать (тут или в следующем кейсе, или войти в тему форума экспертом) мнения форумчан?
Александр Бару  (baru)
#
Моискей Абрамлвич, маниш ма? това?
К сожалению, пока не посетил Ваш уважаемый форум, но если есть основные вопросы задавайте здесь,
готов и комментировать, и советовать.
Шолом!
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Александр, привет!
Ну вот они и встретились)))
Надеюсь, что нам удастся совместными усилиями высечь искру!
Дмитрий  (asd1979)
#
Хорошая тема.Буду отслеживать. smile:)
Александр Бару  (baru)
#
Дмитрий, добрый день!
Может быть есть конкретные вопросы по этой "интересной теме"?
спасибо
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
я проинвестирую в наш фонд «Райффайзен - Индекс ММВБ» под управлением УК «Райффайзен Капитал» 15000 рублей и каждый месяц буду довносить по 5000 рублей. И тогда на конкретном примере мы вместе сможем видеть, как работает та система инвестирования, которую мы проповедуем.


Для чистоты эксперимента желательно бы появление на банках.ру представителя какой-нибудь брокерской конторы (конкурирующая фирма smile:) ) который делал бы то же самое, самостоятельно затариваясь индексными бумагами.

Александр Бару  (baru)
#
Уважаемый Андрей!
То, что я делаю - не эксперимент, а побуждение к действию.
Как я уже написал в приветствии, мне бы хотелось,чтоыб Вы и
другие посетители инвестировали! И не важо как и на каком рынке.
Я описываю только свой путь.
А купить бумаги в брокерской конторе можно.
Но зачем? Вы увидите, что лучше выросли бумаги - отлично, Вы увидите, что пай вырос сильнее - замечательно.
Но, в первом случае - выиграет владелец бумаг и брокер, во втором - владелец паев и Управляющая компания.
А Вы где? научный эксперимент?...
Моя цель - побуждение к действию.
спасибо
Першинг  (Першинг)
#
Интересно. А какая минимальная сумма для инвестиции? С чего можно начать? Расскажите, пожалуйста, я думаю, многим сейчас это будет интересно. Какой процент дохода ориентировочно может быть и в какие сроки?
Александр Бару  (baru)
#
Тамара, добрый день!
На эти вопросы я как раз и хотел ответить
в следующем посте, думаю сегодня выложить эту информацию.
Будем считать это анонсом!
Смотри скоро на banki.ru
Першинг  (Першинг)
#
Спасибо. Буду читать и размышлять!
Гектор  (Гектор)
#
Рад Вас приветствовать, Александр. Тема ПИФов особенно актуальна в свете того, что как мне представляется, банковские вклады утрачивают возможность служить не только средством накопления, но даже сбережения денег населения. А вот Ваша идея с довнесением по 5 тысяч каждый месяц в ПИФ выглядит крайне странно. Чистый прозрачный эксперимент - внесли 15 тыс. и смотрим, что с ними происходит. Учитываем все комиссии ПИФа. Довнесение всю картину нам смазывает. Становится непонятно многое. Например - когда вы вносите эти деньги? Вы объявляете заранее дату внесения в блоге или ставите нас в известность постфактум?
Александр Бару  (baru)
#
Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына,
Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам,
Привет и тебе О доблесный Гектор!smile:)
А если серьезно, хотел бы сказать о том,что я не провожу эксперемента.
А стараюсь инвестировать по правилам которые выработаны до нас и те которые
дают результат. Чего кстати и всем желаю.
Но идя на встречу напевам сладоголосых сирен smile:) я могу разделить общий результат инвестирования и 15 000.
А вносить 5 000 я буду в самом начале месяца, не ориентируяь на какие-то события на рынке. Постараюсь до 5 числа каждого месяца (за исключением января.)
хорошо?

Гектор  (Гектор)
#
Спасибо за четкий ответ,за то, что пошли нпавстречу пожеланиям народа и упростили наблюдение за волнующим экспериментом. Отдельное спасибо за знание и цитирование древнегреческого эпоса smile:)
Советник  (http://covetnik-1.blogspot.com/)
#
Да действительно, было бы, интересно для начала выяснить какой процент планируется, а потом сравнить ожидания и реальность.
Александр Бару  (baru)
#
добрый день!
Мы прогнощируем, что рынок в следующем году вырастет на 15-20%.
Значит где-то рядом будет и наш фонд "Индекс ММВБ"
Apolonius  (Apolonius)
#
Зачем довносить, делайте взносы в разные ПИФы Райфа, фиксируйте каждый месяц доход и сколько бы у вас было денег при снятии, а также конечно сколько вы ожидаете получить в % и через какой период, чтобы на какой-то эксперимент походило и заодно ваша оценка, как профессионала на рынке ценных бумаг будет очевидна и понятна, особенно если вы будете ошибаться в прогнозах не сильно.
Apolonius  (Apolonius)
#
Если вы будете довносить по 5 тыс, потом по 1000 и потом по 500 руб вы запутаете и себя и нас. Просьба довнесений не делать и работать по схеме Один ПИФ - Один взнос, и по каждому ПИФу ваш прогноз по доходу (потом сравним).
Олег Трегубов  (TreOV)
#
ПИФы - это инструмент инвестирования на несколько лет. Хоть это и говоришь клиентам, но ини все-равно хватаются за валидол при каждой даже небольшой коррекции. А уж что было в мае 2006 и конце 2008 гг. - это без мата не описать! Продавцов ПИФов обвиняли в мошенничестве и шарлатанстве, сами ПИФы называли пирамидами и т.д. Также у большинства людей в голове никак "не клеится", что с ПИФами в краткосрочной перспективе можно, например, уйти в минус и достаточно большой. Вопрос куда входить и какие ПИФы покупать - это непростой вопрос. Все зависит от стратегии клиента на будущее. Либо меньше, но надежнее, либо наоборот.
Цитата
Один взнос, и по каждому ПИФу ваш прогноз по доходу

Прогноз можно делать на несколько месяцев от силы. ПИФы рассчитаны на годы. Что за ерунда! Здесь смысл в том, чтобы доказать на растущем фондовом рынке, что доходность инвестирования в ПИФы приносить в разы больше прибыли в краткосрочном интервале. Вот и все. Теорема почти доказана!
Я недавно выкидывал старые бумаги и нашел аналитический отчет о том, что нас ждет в 2009 г. на фондовом рынке и далее. Смеялся от души! Как говорится - пальцем в небо по многим позициям. Хорошо что общее направление совпало с прогнозируемым.
Так и с ПИФами. Можно напыщенно заверять всех, что они вырастут на 20% за год, но даром предвидения не обладает никто на Земле, поэтому ПИФы - это риск, но "конфетка" уж больно заманчивая...
Гектор  (Гектор)
#
Все разговоры о том, что ПИФ - это инструмент инвестирования на несколько лет - рассчитаны на людей очень далеких от проблем инвестирования. Берем очень популярный фонд "Добрыня Никитич" компании "Тройка-Диалог". Предположим мы внесли в этот фонд 01.01.06 (пять лет назад) 100000 рублей. Калькулятор доходности показывает, что в этом случае сегодня к выдаче мы имели бы 132119 рублей. Годовая доходность 6,49% в рублях.
В долларах доходность составила бы 4,6% годовых.
При этом следует еще заплатить подоходный налог, так как доход от паев сейчас, кажется, от налогооблажения не освобожден.
Наверно сторонники инвестирования в ПИФы говоря о том, что они рассичтаны на годы имеют ввиду отрезки длинною не менее 20 лет smile:D
ПИФы отлично показали себя на начальном этапе развития фондового рынка когда все росло как на дрожжах. Инвестирование в посткризисные периоды также приносит хороший доход. А вот как раз как инструмент долгосрочного накопления они себя не оправдали. Увы!
G  (finsovet.wordpress.com)
#
Мне нравятся эти выводы о доходности по одному отрезку во времени в отдельной стране, фондовому рынку которой меньше 20 лет. smile:)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Извиняюсь, писал быстро. Фраза должна звучать так: "Здесь смысл в том, чтобы доказать, что на растущем фондовом рынке доходность инвестирования в ПИФы приносить в разы больше прибыли в краткосрочном интервале (до 1 года), чем от вложения их в банковские депозиты."
Apolonius  (Apolonius)
#
С растущим фондовым рынком согласен, но насколько я понял рост рынка был после кризиса в 2009 году, там можно было к концу года зафиксировать хороший доход, сейчас уже 2010 год почти закончился, и мы снова возвращаемся в казино...
Ну а если "Прогноз можно делать на несколько месяцев" ничего мы подождем, ибо без прогноза как-то стремно совсем смотреть на инвестиции в ПИФы и аналогичные им ОФБУ. Один только поступок Юниаструмбанка - как лидера по этому сектору о многом говорит, когда он пообещал вложения в золото в своем фонде, а сам и не собирался их делать, сделав подлог, и он тоже просел, как все.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Продавцы ПИФов в 2009 г. затаились, т.к. было ожидание того, что кризис пойдет по форме W, т.е. будет второе дно, но его не было и сейчас, когда фондовый рынок отыграл все, что он потерял за кризис, они "встрепянулись". Уже слышны прогнозы, что индексы РТС/ММВБ через год превысят 2200, но все это "вилами на воде...". Никто этого не гарантирует!
Те кто рискнули вложив деньги в начале 2009 г. получили доход в разы превысивший вложения. Кто бы знал, что так будет! Все бы "озолотились" бы!
То же самое и с золотом: вот уже больше года везде кричат, что драгметы - это очередной "пузырь, который должен лопнуть", но не лопается, т.к. ФРС держит свою ставку в районе нуля, а от нее стоимость золота обычно очень сильно зависит. Как только они ее сделают хотя бы около 2%, золото "рухнет" раза в 1,5, а то и 2.
Ждать прогнозы - бесполезное занятие. Всегда будет казаться, что покупать не вовремя. Мой прогноз такой: краткосрочный - "да, но есть риск коррекции, что через год будем на нуле", среднесрочный - "скорее да, чем нет, с большой долей неопределенности", долгосрочный (более 3-5 лет) - "нужно вообще валить из страны! " smile:D
tx87  (tx87)
#
Если рынок растущий долговременно...то зачем ПИФи,вон акциями затарился и жди...2009 год на одном дыхание вверх вынесли)
tx87  (tx87)
#
Если рынок растущий долговременно...то зачем ПИФи,вон акциями затарился и жди...2009 год на одном дыхание вверх вынесли)
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