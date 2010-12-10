Как накопить не теряя?

Как заставить свои сбережения работать наиболее эффективно, соблюдая баланс между риском и доходностью?
Как использовать хороший опыт и учиться на чужих ошибках?
День добрый, я, Бару Александр, рад приветствовать всех вас на Banki.ru. Я буду вести блог, посвященный Паевым Инвестиционным Фондам.
Также по Вашему желанию можем обсуждать вопросы финансового планирования и реализацию «громадья планов».
Надеюсь, что мой блог будет для Вас не только «небезынтересным», но и поможет увеличить Ваши активы.
И еще: не хотелось бы, чтобы данная площадка превратилась в место для пустых «богословских диспутов» и «теоретических изысканий».
Более того, в начале следующей недели, я проинвестирую в наш фонд «Райффайзен - Индекс ММВБ» под управлением УК «Райффайзен Капитал» 15000 рублей и каждый месяц буду довносить по 5000 рублей. И тогда на конкретном примере мы вместе сможем видеть, как работает та система инвестирования, которую мы проповедуем.
Спасибо и всего удивительного!
Искренне Ваш, Бару Александр.
Комментарии 26
Тем ПИФов в последнее время вызывает разнонаправленные обсуждения на форуме.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=21&TID=74423
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=21&TID=33318
Не могли-бы Вы ознакомиться и прокомментировать (тут или в следующем кейсе, или войти в тему форума экспертом) мнения форумчан?
К сожалению, пока не посетил Ваш уважаемый форум, но если есть основные вопросы задавайте здесь,
готов и комментировать, и советовать.
Шолом!
Ну вот они и встретились)))
Надеюсь, что нам удастся совместными усилиями высечь искру!
Буду стараться
Может быть есть конкретные вопросы по этой "интересной теме"?
спасибо
Для чистоты эксперимента желательно бы появление на банках.ру представителя какой-нибудь брокерской конторы (конкурирующая фирма ) который делал бы то же самое, самостоятельно затариваясь индексными бумагами.
То, что я делаю - не эксперимент, а побуждение к действию.
Как я уже написал в приветствии, мне бы хотелось,чтоыб Вы и
другие посетители инвестировали! И не важо как и на каком рынке.
Я описываю только свой путь.
А купить бумаги в брокерской конторе можно.
Но зачем? Вы увидите, что лучше выросли бумаги - отлично, Вы увидите, что пай вырос сильнее - замечательно.
Но, в первом случае - выиграет владелец бумаг и брокер, во втором - владелец паев и Управляющая компания.
А Вы где? научный эксперимент?...
Моя цель - побуждение к действию.
спасибо
На эти вопросы я как раз и хотел ответить
в следующем посте, думаю сегодня выложить эту информацию.
Будем считать это анонсом!
Смотри скоро на banki.ru
Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам,
Привет и тебе О доблесный Гектор!
А если серьезно, хотел бы сказать о том,что я не провожу эксперемента.
А стараюсь инвестировать по правилам которые выработаны до нас и те которые
дают результат. Чего кстати и всем желаю.
Но идя на встречу напевам сладоголосых сирен я могу разделить общий результат инвестирования и 15 000.
А вносить 5 000 я буду в самом начале месяца, не ориентируяь на какие-то события на рынке. Постараюсь до 5 числа каждого месяца (за исключением января.)
хорошо?
Мы прогнощируем, что рынок в следующем году вырастет на 15-20%.
Значит где-то рядом будет и наш фонд "Индекс ММВБ"
Прогноз можно делать на несколько месяцев от силы. ПИФы рассчитаны на годы. Что за ерунда! Здесь смысл в том, чтобы доказать на растущем фондовом рынке, что доходность инвестирования в ПИФы приносить в разы больше прибыли в краткосрочном интервале. Вот и все. Теорема почти доказана!
Я недавно выкидывал старые бумаги и нашел аналитический отчет о том, что нас ждет в 2009 г. на фондовом рынке и далее. Смеялся от души! Как говорится - пальцем в небо по многим позициям. Хорошо что общее направление совпало с прогнозируемым.
Так и с ПИФами. Можно напыщенно заверять всех, что они вырастут на 20% за год, но даром предвидения не обладает никто на Земле, поэтому ПИФы - это риск, но "конфетка" уж больно заманчивая...
В долларах доходность составила бы 4,6% годовых.
При этом следует еще заплатить подоходный налог, так как доход от паев сейчас, кажется, от налогооблажения не освобожден.
Наверно сторонники инвестирования в ПИФы говоря о том, что они рассичтаны на годы имеют ввиду отрезки длинною не менее 20 лет
ПИФы отлично показали себя на начальном этапе развития фондового рынка когда все росло как на дрожжах. Инвестирование в посткризисные периоды также приносит хороший доход. А вот как раз как инструмент долгосрочного накопления они себя не оправдали. Увы!
Ну а если "Прогноз можно делать на несколько месяцев" ничего мы подождем, ибо без прогноза как-то стремно совсем смотреть на инвестиции в ПИФы и аналогичные им ОФБУ. Один только поступок Юниаструмбанка - как лидера по этому сектору о многом говорит, когда он пообещал вложения в золото в своем фонде, а сам и не собирался их делать, сделав подлог, и он тоже просел, как все.
Те кто рискнули вложив деньги в начале 2009 г. получили доход в разы превысивший вложения. Кто бы знал, что так будет! Все бы "озолотились" бы!
То же самое и с золотом: вот уже больше года везде кричат, что драгметы - это очередной "пузырь, который должен лопнуть", но не лопается, т.к. ФРС держит свою ставку в районе нуля, а от нее стоимость золота обычно очень сильно зависит. Как только они ее сделают хотя бы около 2%, золото "рухнет" раза в 1,5, а то и 2.
Ждать прогнозы - бесполезное занятие. Всегда будет казаться, что покупать не вовремя. Мой прогноз такой: краткосрочный - "да, но есть риск коррекции, что через год будем на нуле", среднесрочный - "скорее да, чем нет, с большой долей неопределенности", долгосрочный (более 3-5 лет) - "нужно вообще валить из страны! "