«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» как ни назови, ГЛАВНОЕ – РАБОТАЕТ !

«Недавно написала здесь о своей проблеме.
Не знаю по вашей команде, или нет, но ее быстро и благополучно решили. Спасибо. « 04.10 (Наталья Полиенко)
Наталья, вы написали мне на блог 27.09, ваш коммент к посту «ЗАЧЕМ Я РЕШИЛА ВЕСТИ БЛОГ ?». Мы вместе с вами решили достаточно сложную ситуацию. Это одна из причин, собственно, для чего работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НБ ТРАСТ на Банки.ру , многоканальный телефон нашего Банка 8 800 200 11 44, мой блог здесь на портале, корпоративная банковская газета для клиентов (распространяется в офисах Банка, также есть электронная версия на нашем сайте www.trust.ru ), ежемесячная колонка "Прямой Контакт" для предпринимателей в «Бизнес журнале», в которой я отвечаю на вопросы предпринимателей… и многое другое, что делает команда нашего Банка. Все эти инструменты помогают оценивать реальный уровень сервиса, поэтому спасибо за критику и конечно, за добрые слова, идеи и коммерческие предложения!
Есть такая болезнь под названием «ИЛЛЮЗИЯ СОВЕРШЕНСТВА»,
симптом болезни: КОГДА ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО МИРА под лозунгами:
"МЫ УМНЕЕ И ЛУЧШЕ ДРУГИХ!», «МЫ НЕ НУЖДАЕМСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ НАШИ КЛИЕНТЫ, УКАЗЫВАЛИ ЧТО и КАК НАМ ДЕЛАТЬ !" и вот, пожалуй еще один лозунг «НЕТ НЕУДАЧ И ПРОБЛЕМ ! У НАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ!» На мой взгляд, в таких ситуациях может спасти лишь прививка "ОТ САМОДОВОЛЬСТВА". Собственно, именно такая профилактика (прививка) помогает двигаться вперед !
Вырабатываем иммунитет !
Отвечу еще Игорю, коммент к посту «ЗАЧЕМ Я РЕШИЛА ВЕСТИ БЛОГ? « от 28.09.
«….. Почему то подавляющее большинство банков РФ наплевательски относятся к этому вопросу. А зря. Лично я, например, банки без качественного интернетбанка вообще никогда не рассматриваю ни для каких операций. И таких как я - много Как я уже сказал выше, без качественного дистанционного обслуживания любой банк для меня банком не является Так что, делайте выводы:) ….».
Игорь, согласна, выводы сделали, скоро продемонстрируем – РЕЗУЛЬТАТЫ !
Ну, и «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ПОМПЕИ ВЕЧНА ! «, фотографии ВЕЛИКОГО ГОРОДА – прилагаются. Кстати, город жив и поныне, новые Помпеи расположились недалеко от старого города. Правда, я не заезжала в современный городок, однако, в инете можно найти как минимум 2-е фотографии, забейте в поисковик «современные Помпеи» …
Спасибо Сергею, за историю про древний город Муром, я там тоже была в 1999 году, рада, что нашли в Муроме офис НБ Траст, конечно «зона 24 с банкоматом» - это выход в описанных вами ситуациях, на будущее – предусмотрим. А выезд из города на московскую трассу раньше был сложноват, сначала стрелка направо с указателем «МОСКВА», а через 200 метров тот же указатель «МОСКВА», но в противоположную сторону Все как в русских былинах...
Город симпатичный, с историей и вот уже, и коммерческие банки наряду с государственными обосновались, возможно, на века !
За мной остались долги по темам :
1. « Вторая волна кризиса – экономические волны « - это тема самого первого коммента Алексея Виноградова от 21.09
2. «Start – up бизнес и его финансирование, бизнес с нуля « - коммент Сергея от 28.09 про «бизнес-ангелов», поэтическое название получилось, меня зацепило
3. Офисы НБ Траст – в Питере, Одинцово и в других древних и современных городах России.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПРИВИВКИ И НЕ ТОЛЬКО ОТ ГРИППА ! Наступила холодная поздняя осень.
РЕДАКТОРУ, отдельное СПАСИБО, за комплимент по видеоинтервью на Банки.ру и поддержку моего начинания - блога !
Комментарии 41
Это была бы большая радость для клиентов и нашего раздела на Банки.ру по дистанционному обслуживанию!
Подскажите можно ли с Вами встретится в банке?
Дело в том,что моя фирма является клиентом банка еще со времен МЕНАТЕПА Спб. Динамично развивалась ... но увы не все я учел с "непорядочными" клиентами. В результате приходится все начинать с нуля. Есть активы , есть стратегия выхода из ситуации. Но.. необходимо новое оборудование. Не хочется бегать по другим банкам, а есть нормальное желание работать только с одним проверенным и адекватным во все времена.( это не лесть-говорю от чистого сердца).
На сегодняшний день ни один банк, ни одна лизинговая компания (впрочем и раньше тоже все было сложно) не готова идти на встречу без миллионных прибылей, не смотря на всю актуальность предоставленных договоров.
На сколько реально решить данный вопрос?
Спасибо,
Сергей
ТРАСТ активно кредитует, мы профинансировали в сектор только МАЛОГО БИЗНЕСА 17,7 МЛРД РУБ, кредиты получили почти 26 ТЫСЯЧ предпринимателей
Судите сами - реально или нет ? Если есть бизнес, приносящий доход, то конечно - ДА, РЕАЛЬНО !
НБ ТРАСТ уже профинансировал в малый бизнес более 20-ти миллиардов рублей и более 27 тысяч предпринимателей !
Даже не знаю по адресу или нет, но хуже уже небудет.
Имею в Вашем банке Ипотеку с 2007 года, 2950000 в конце 2008г стало тяжело, но пытались потихоньку.
В начале 2009 стало ПЛОХО , пытались договорится с сотрудниками СБ, что будем платить ежемесячно, но сумма платежа от 10000 руб.(по договору 35000руб.)их неустроила сказали либо все и сразу либо напродажу (понимаю). Потом посыпались звонки и днем и ночью и пьяные и трезвые сотрудники СБ в какую только позу меня неставили (да я в принципе их даже понимаю, в том числе и от меня завист их зарплата)В феврале 2009 года написала заявление на реструктуризацию и оплатила 50000руб. казалось бы одобрили так как после позвонила очень дружелюбная девочка сказала все хорошо непереживайте и спросила возможность оплаты следующего платежа, после банк незвонит не пишет (и тишина). Летом звонит грозный сотрудник СБ и сообщает, что реструктуризацию нам не подписали предлагает родить второго ребенка отдать материтский капитал, оформить налоговый вычет (кстати идея), но через две недели был опять звонок и предложили за определенный откат все таки провести нам эту реструктуризацию, мы отказались. Сейчас собираем документы в АИЖКХ. Вопрос: Неужели банку проще судится со мной годами нежели дать мне шанс платить по 10000руб. потом 20000руб., а так глядишь и выйду на полный платеж в конечном итоге кризис все равно закончится, а банк все равно получит свои деньги. (Моя квартира в 2007г. стоила 3330000руб. на сегодняшний день 1800000руб.)
Посоветуйте может можно как либо без проволочек и лишних затрат договорится с банкирами о мирном урегулировании я ведь платить не отказываюсь но семейный доход снизился, но мы не стоим на месте, перспективы есть.
Ваш вопрос решился ? Если ,действительно, кто-то превысил свои полномочия ( я имею ввиду сотрудник Банка ), то напишите, пжл, на мой ящик nadya185@mail.ru ФИО звонившего сотрудника Банка, мы проведем служебное расследование.
Не так давно стал клиентом вашего банка (отделение в Перми) -- все в принципе хорошо.
Есть вопрос: есть ли в планах предложение долгосрочных (4-5 лет) вкладов?..
Открыл у вас на 3 года вклад с ежемесячной выплатой %, но хотелось бы лет на 5.
Проблема долгосрочных пассивов мусолится всеми, но лично я не обнаружил нормальных предложений на эту тему: вклады на срок более 3 лет предлагает Райффайзен и еще пара банков под не очень серьезные 12 с небольшим %.
Лично у меня есть ипотека и вклад под 14-15% годовых с пополнением и ежемесячной выплатой % был бы для меня крайне интересен
Вообще Траст проблему отсутствия долгосрочных пассивов сам предполагает решать?
Говорилось в банковском сообществе о специальных вкладах "под ипотеку" и "для автокредита", которые были бы долгосрочными и предполагали бы льготные % по ипотеке и автокредиту (или "нормальные" ставки в случае отказа по кредиту).
Что-то подобное Траст предполагает предложить клиентам?
Жду ответов или даже отдельную запись в блоге с размышления ми на эту тему
Являюсь клиентом банка Траст уже несколько лет, очень доволен уровнем обслуживания. Периодически продлеваю срочные депозиты во многом благодаря личному общению с региональным руководством банка (Санкт-Петербург). Вместе с тем, у меня не мог не вызвать беспокойство судебный спор банка с Роснефтью в результате которого с Траста был взыскан долг свыше 2 млрд рублей. С марта по июнь текущего года в прессе активно освещалась эта ситуация, которую я внимательно отслеживал, понимая, что от ее разрешения во многом будет зависить финансовая устойчивость банка и сохранность сбережений вкладчиков. Последний раз, еще в июне сообщалось о достигнутой договоренности об объединении банка Траст и банка ВБРР, принадлежащего Роснефти, и передачи мажоритарного пакета объединенного банка Роснефти в счет погашения долга. Узнав об этом принял решение продлить депозиты на максимально возможный срок. Однако, к сожалению, с тех пор никакой новой информации по данному вопросу нет. Убедительно прошу Вас прокомментировать в Вашем блоге была ли реализована достигнутая договоренность с Роснефтью и на какой стадии сейчас процесс объединения с ВБРР. Благодарю за ответ!
1. Пополнить действующий или открыть новый вклад и не заморачиваться
2. Изучить отчетность, рейтинги, СМИ и пр. и убедиться в том, что у Банка нормальная позитивная динамика. Дальше см. п.1.
3. Открыть вклад на родственника/близкого друга.
Кстати, открывая вклад на сумму 1 млн. руб., вы бесплатно получаете карточку Visa GOLD от НБ ТРАСТ с очень привлекательными условиями обслуживания.
Я очень хочу устроиться в банк, хочу развиваться, расти, направить свои знания в правильное русло.Моя мама работала в ЦБРФ 26 лет.Но у меня не получается устроиться в банк.Мне кажется это связано с "националистическими движениями" многих банков. Я окончила Белгородский университет потребительской кооперации.Специальность "Финансы и кредит"
Скажите мне пожалуйста , как мне устроиться на работу в банк.Что для этого сделать? Спасибо.
На счет "национального фактора", я никогда с этим не сталкивалась,хотя я по-национальности - татарка. Это только мне помогало - знаю еще один язык, еще одну культуру. Смотрите на этот фактор как на дополнительную возможность, а не как на ограничение !
Пожалуйста, прочтите отзывы и комментарии касательно обслуживания в вашем банке, особенно от viewfinder:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/index.php?PAGEN_2=2&a=&responseID=1525262#nav_start_2
Народный рейтинг портала банки.ру,безусловно, помогает нам всем повышать качество сервиса,актуализировать продукты и технологии (включая и юридические аспекты, о которых вы пишите в комментарии).
Действительно, ложные тревоги снимаются. Однако, для этого потребовались дополнительные обсуждения, которых часто не хватает при личном обращении. Клиенты не знают сразу, что именно уточнить; сотрудники не знают, что именно сразу следует пояснить клиентам. А затем возникает недопонимание.
Я уверен, в самое ближайшее время сервис банка будет еще улучшен и тогда подобных отзывов и комментариев просто не будет. Чего и желаю всем нам, т.к. и сам открыл депозит в ТРАСТе, несмотря на некоторую неясность поначалу.
Обращаюсь к Вам с предложением о сотрудничестве в области агентских продаж на территории Краснодарского края.
Я - генеральный директор компании ООО "Планета финансов" (г. Краснодар).
Базовые направления деятельности компании ООО "Планета финансов" - услуги в сфере финансового консультирования юридических и физических лиц, сопровождения сделок клиентов на различных сегментах финансового рынка Краснодарского края (финансирование в форме банковских кредитов и привлечения инвестиций, консультирование по размещению ресурсов с использованием различных финансовых инструментов, страхование и.т.д.)
Акцент в привлечении клиентской базы и развитии нашей компании сделан на:
- построении квалифицированной агентской сети, работающей по принципу прямых продаж и мотивации от заключенных сделок;
- расширении сети точек продаж, действующих в крупнейших городах Краснодарского края;
- технологичности проекта, выражающейся в разработке корпоративной информационной системы для оптимизации бизнес-процессов при сопровождении сделок клиентов, в перспективе интеграции корпоративного сайта с разрабатываемой CRM-системой для внедрения on-line сервисов компании;
- сфокусированной рекламной кампанией, намеченной на первое полугодие 2010 г., для вывода и продвижения нового брэнда на региональный рынок.
Кроме этого, в нашей компании реализован собственный механизм андеррайтинга клиентов, а также подписан договор с ОАО «НБКИ» с целью управления репутационными рисками ООО "Планета финансов" во взаимоотношениях с банками-контрагентами.
На наш взгляд, возможные сферы сотрудничества между нашими компаниями, находятся в поиске и привлечении нами на обслуживание клиентов – физических и юридических лиц, как в части активных операций, так и в части формирования ресурсной базы Вашего банка.
В настоящее время нами проведены переговоры и достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве со Сбербанком России, ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО "Россельхозбанк", ОАО «МДМ-Банк», Газпромбанком (ОАО), ОАО КБ "Центр-инвест", ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ОАО «ОТП Банк», КМБ БАНК (ЗАО), ЗАО «БСЖВ», ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК", ОАО «Банк «Возрождение», Банк «Первомайский» (ЗАО), КБ «Нацбизнесбанк» (ООО), ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), ОАО "Русь-Банк", «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк ЖилФинанс».
Мы уже провели переговоры и подписали агентский договор в области привлечения пассивов, но пока, как начинающая консалтинговая компания, не очень преуспели в этом направлении. В настоящий момент достаточно большое количество клиентов обращается за кредитами (как розничными, так и по МСБ), но нам, как мне пояснили в отделении в г. Краснодаре, не удастся встроиться (рекомендовать положительным клиентам Ваш уважаемый банк в части кредитования и получать информацию о принятом банком решении) в данный бизнес-процесс, так как банк пока не регламентирует эту область взаимодействия.
С подавляющим большинством банков-партнеров мы договорились об электронном документообороте, о прохождении аккредитации и других способах цивилизованного взаимодействия в рамках агентского канала продаж.
Надеюсь, что Вы объективно рассмотрите наше предложение и мы получим ответ.
Спасибо !
В случае наличия интереса к нашему предложению, для организации переговоров предлагаю организовать встречу с руководителями филиала Вашего банка в г. Краснодаре.
+7(918) 3761643 Владимир.
Всё чаще слышу из СМИ о том, что количество заложенного имущества, которое переходит в распоряжение банков, увеличивается. Каким образом его можно купить и где. Слышал, что на Урале банкиры открыли специальный проект, который если не ошибаюсь, называется «магазин залогов». Будут ли такие проекты в Москве и как скоро? Прокомментируйте пожалуйста.
Я думаю, что в качестве первого шага по залогам, необходимо создать единую базу залогов, такая практика есть в развитых рыночных экономиках. Занимается кто-либо серьезно сейчас в России этим вопросом, у меня информации нет. Если и занимается, то делают это как-то тихо
Теперь о том, что, собственно, побудило меня написать комментарий именно в Ваш блог, а не в НР или горячую линию. Дело в том, что одним из следствий погони банка за вкладчиками и превращением в народный может стать, т.н. уклон в "излишнюю народность", которую можно охарактеризовать присутствием в отделениях околомаргинальных личностей, очередями, и, извините за выражение, бардаком, в результате чего более-менее вменяемые люди предпочитают отнести свои деньги в другое место, пусть даже потеряв какой-то процент по вкладу, зато сделать это в чистом отделении с электронной очередью, вежливыми операционистами и т.п. Если угодно, можете назвать это платой за респектабельность, пусть даже внешнюю. Примеры как первого, так и второго типа банков мне бы приводить не хотелось: если уж их знаю я, то Вы с Вашим опытом без труда таковые вспомните
Про себя и своих знакомых, которым я порекомендовал сделать вклад в Вашем банке, я могу сказать, что фактор нормальной организации банка стоит далеко не на последнем месте и я был приятно удивлен тому, как организованы ваши миниофисы (о чем я отписался в соответствующей теме).
А теперь то, что, собственно, заставило меня написать комментарий: сегодня на Тверской в районе м. Маяковская на пятачке, где обычно раньше тусовались "петухи" из "Алтына", торгующего всяким самоварным златом-серебром непотребного вида и качества, (от которых народ уже потом стал шарахаться как черт ладана) недалеко от офиса банка был замечен ваш промоутер в костюме среди прочих братьев по оружию и сэндвичевой рекламе. Молодой человек с унылой физиономией пытался засунуть в руки листовку с рекламой каждому проходящему. При этом, поскольку и мужчина, и листовки были мокрые, это лишь добавляло унылости всему происходящему. Честно - листовку брать не хотелось, но я краем глаза заметил, что на них рекламировались кредитные карты. Сразу невольно вспомнились те самые "петухи" и захотелось от него просто отскочить в сторону и пойти куда подальше.
Когда две симпатичные улыбающиеся девушки модельной внешности в офисе банка или торговом центре предлагают ознакомиться с кредитными продуктами - это промо-акция. Когда две симпатичные улыбающиеся девушки модельной внешности в офисе банка или торговом центре и грамотный специалист рядом с ними, готовый ответить на все возникшие вопросы, предлагают ознакомиться с кредитными продуктами - это правильно организованная промо-акция. А вот это да еще и в таком месте/окружении... знаете, слово "дешево" будет самым правильным описанием и первая мысль, которая возникла у меня, была:"Господи, и я сюда отнес свои деньги?" Могу сказать, что и у других проходящих мимо людей заинтересованности никакой не наблюдалось.
Поэтому, собственно, и пишу к Вам в блог: претензий к качеству банковских услуг у меня нет, жалоба и не для горячей линии тоже, потому что этот вопрос оперативного вмешательства не требует. Скорее, так - комментарий со стороны. Уж лучше никак, право слово... Хотя, возможно, мое мнение единично.
Москва для нас - под особым контролем - все наши офисы имееют топовое расположение и проводить "дешевые" акции нет смысла
( на Тверской ? на Ленинском ? на Кутузовском ? на Комсомольском пр-те ? на Садовом кольце ? ).
Да, мы проводим акции с промоутерами на рынках Москвы ( например, на Горбушке ), с целью привлечения предпринимателей из сегмента Малый Бизнес на кредитование, но в центре Москвы - нет. Мы понимаем, что сегментация клиентов, это один из столпов науки " продажи".
Хотелось бы знать о вашем отношении к совершенно новой идее применения социальных составляющих клиента в развитии регионального банковского бизнеса изложенного в письме от 16.11.2009. № 007 на ваше имя и ваш электронный почтовый ящик nadya185@mail.ru 18.11.2009.
С уважением Александр А.
Жду, обязательно отвечу.
Еще раз спасибо, что нашли время ответить на мое предложение. Перевод текста в (doc) надеюсь позволит Вам с ним ознакомиться. По прежнему хотелось бы знать Ваше отношение ко всему изложенному. Письмо отправлено на Ваш почтовый ящик nadya185@mail.ru
С уважением и наилучшими пожеланиями
Александр.
Жду Вашего письма.
PS: может сотрудники Вашего Банка заинтересованы в том, чтобы обманывать людей и потом требовать с людей платежи, которые они не должны платить???
Прошу отнестись с понимание к моей проблеме.
Я уже приезжала в Москву, но мне твердят одно и то же. Предлагают досрочно закрыть кредит, но я же понятия не имела о том, что у меня есть кредит!!! Где справедливость???Я поехала в Москву, потому что в Липецке управляющий Банка сказал, что он ничего не решает, а в Москве меня не пустили дальше операциооного зала. Кто в Вашем Банке все решает? Кто отвечает за Ваших сотрудников, которые вводят клиентов в заблуждение?
Я с июля месяца пытаюсь добиться справедливости.
Пожалуйста помогите.
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