«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» как ни назови, ГЛАВНОЕ – РАБОТАЕТ !

«Недавно написала здесь о своей проблеме.Не знаю по вашей команде, или нет, но ее быстро и благополучно решили. Спасибо. « 04.10 (Наталья Полиенко)Наталья, вы написали мне на блог 27.09, ваш коммент к посту «ЗАЧЕМ Я РЕШИЛА ВЕСТИ БЛОГ ?». Мы вместе с вами решили достаточно сложную ситуацию. Это одна из причин, собственно, для чего работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НБ ТРАСТ на Банки.ру , многоканальный телефон нашего Банка 8 800 200 11 44, мой блог здесь на портале, корпоративная банковская газета для клиентов (распространяется в офисах Банка, также есть электронная версия на нашем сайте www.trust.ru ), ежемесячная колонка "Прямой Контакт" для предпринимателей в «Бизнес журнале», в которой я отвечаю на вопросы предпринимателей… и многое другое, что делает команда нашего Банка. Все эти инструменты помогают оценивать реальный уровень сервиса, поэтому спасибо за критику и конечно, за добрые слова, идеи и коммерческие предложения!Есть такая болезнь под названием «ИЛЛЮЗИЯ СОВЕРШЕНСТВА»,симптом болезни: КОГДА ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО МИРА под лозунгами:"МЫ УМНЕЕ И ЛУЧШЕ ДРУГИХ!», «МЫ НЕ НУЖДАЕМСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ НАШИ КЛИЕНТЫ, УКАЗЫВАЛИ ЧТО и КАК НАМ ДЕЛАТЬ !" и вот, пожалуй еще один лозунг «НЕТ НЕУДАЧ И ПРОБЛЕМ ! У НАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ!» На мой взгляд, в таких ситуациях может спасти лишь прививка "ОТ САМОДОВОЛЬСТВА". Собственно, именно такая профилактика (прививка) помогает двигаться вперед !Вырабатываем иммунитет !Отвечу еще Игорю, коммент к посту «ЗАЧЕМ Я РЕШИЛА ВЕСТИ БЛОГ? « от 28.09.«….. Почему то подавляющее большинство банков РФ наплевательски относятся к этому вопросу. А зря. Лично я, например, банки без качественного интернетбанка вообще никогда не рассматриваю ни для каких операций. И таких как я - многоКак я уже сказал выше, без качественного дистанционного обслуживания любой банк для меня банком не являетсяТак что, делайте выводы:) ….».Игорь, согласна, выводы сделали, скоро продемонстрируем – РЕЗУЛЬТАТЫ !Ну, и «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ПОМПЕИ ВЕЧНА ! «, фотографии ВЕЛИКОГО ГОРОДА – прилагаются. Кстати, город жив и поныне, новые Помпеи расположились недалеко от старого города. Правда, я не заезжала в современный городок, однако, в инете можно найти как минимум 2-е фотографии, забейте в поисковик «современные Помпеи» …Спасибо Сергею, за историю про древний город Муром, я там тоже была в 1999 году, рада, что нашли в Муроме офис НБ Траст, конечно «зона 24 с банкоматом» - это выход в описанных вами ситуациях, на будущее – предусмотрим. А выезд из города на московскую трассу раньше был сложноват, сначала стрелка направо с указателем «МОСКВА», а через 200 метров тот же указатель «МОСКВА», но в противоположную сторонуВсе как в русских былинах...Город симпатичный, с историей и вот уже, и коммерческие банки наряду с государственными обосновались, возможно, на века !За мной остались долги по темам :1. « Вторая волна кризиса – экономические волны « - это тема самого первого коммента Алексея Виноградова от 21.092. «Start – up бизнес и его финансирование, бизнес с нуля « - коммент Сергея от 28.09 про «бизнес-ангелов», поэтическое название получилось, меня зацепило3. Офисы НБ Траст – в Питере, Одинцово и в других древних и современных городах России.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПРИВИВКИ И НЕ ТОЛЬКО ОТ ГРИППА !Наступила холодная поздняя осень.РЕДАКТОРУ, отдельное СПАСИБО, за комплимент по видеоинтервью на Банки.ру и поддержку моего начинания - блога !