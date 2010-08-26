TRUST № 1 или приключения русских в Италии

В последние дни лета вспоминаются самые яркие события этого сезона.
Для НБ ТРАСТ – это была победа в Российской бизнес-регате, которая прошла в итальянской Тоскане по маршруту Тоскана-Эльба-Корсика-Эльба-Тоскана.
Наша мужская половина команды Банка блестяще провела регату, которая, кстати говоря, включена в календарь Всероссийской Федерации парусного спорта и получила высокий статус отборочного этапа чемпионата России.
3-я Российская бизнес-регата стала традицией встреч и спортивной конкуренции, ведь конкуренция бывает не только на банковском поле. Наша команда уже участвовала в предыдущей регате и вот сейчас – ПОБЕДА!
Все детали для тех, кто интересуется парусным спортом, подробнее о классе яхт, дивизионе читайте на нашем сайте подробный отчет http://www.trust.ru/regata/main/ и в последнем номере нашей газете для клиентов http://www.trust.ru/about/newspaper/files/trust_10_full.pdf?v=2
Лично для меня здесь самый показательный аспект, что такие соревнования демонстрируют, в первую очередь, командную работу!
(ниже см. фото «яхта команды НБ ТРАСТ на старте соревнований» )
Комментарии 14
Собственно, вот.
и мы спешим поздравить вас!
Ведь то, что дочка родилась -
судьбой подаренное счастье!
Поздравляю!!!
Я счастлива! Это мой первый и долгожданный ребенок. Девочка очень дисциплинированная , родилась точно в установленный срок, день-в-день Спит, кушает и спит, даже дает маме время на то,чтобы "забраться" на блог на банки.ру и просматривать корпоративную почту.
Поздравляю Вас с рождением ребенка и желаю, в первую очередь, Вам с дочкой не болеть.
Замечательный фотоотчет и ещё более замечательное предложение для малого и среднего бизнеса.
К сожалению, мой личный опыт общения с нашим филиалом банка "Траст", говорит о том, что воспользоваться им смогут далеко не все. Дело в том, что в середине июля этого года, наша мелкобизнесовая фирма обратилась за получением кредита под залог недвижимости. Недвижимость - часть здания(пристройка), расположенного в центре города, с отдельным входом. Причем, если само здание представляет историческую ценность, то пристройка абсолютно нет. О чем во всех документах написано, практически, крупными буквами. Сотрудники отдела кредитования внимательно отнеслись к нашим нуждам, тщательно нас проверяли, запрашивали необходимые справки со всех присутственных мест, пытались уменьшить сумму и увеличить проценты - то есть, выполняли свою работу со всем тщением и старанием. Я бы даже сказал - с огоньком и всей душой.Наконец, настал тот день, когда мы решили все вопросы и документы ушли на утверждение в Москву.Прошло всего каких-то полторы недели радостного ожидания чуда и 1-го сентября мы, наконец -то, получили отказ на том основании, что банк не может взять залог - внимание - потому, что это историческая ценность. Понятно, что сотрудники Вашего банка читают не все документы - у них много работы по поддержке малого бизнеса - но за полторы недели можно, наверно, хотя бы полистать. Естественно, мы указали на некоторое несоответствие ответа банка с окружающей действительностью, и это несоответствие, судя по всему, вызвало культурный шок и смену жизненных ориентиров у сотрудника филиала, который занимался нами.Причем, настолько сильный, что мы четыре дня не могли с ним связаться. Документы мы забрали, жаль потраченных впустую полтора месяца - но, спасибо банку "Траст", за новый и многогранный жизненный опыт.А деньги - деньги зло.
За сим продолжаю оставаться Вашим искренним поклонникам и удачи Вам во всём.
По теме кредита,Алексей, напишите пжл в каком городе Вы обратились за кредитом, так мы быстрее разберемся в чем конкретно произошел отказ по кредиту. Буду ждать от Вас инфо.