Новости по итогам отчетности за апрель 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня), Банк ПСА Финанс Рус (Н2 - 1 день).
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 14 месяцев подряд.
26.4.2018 ЦБ ввёл ВА в АТБ (=Азиатско Тихоокеанский банк) и отправил его на санацию в ФКБС http://cbr.ru/press/PR/?file=26042018_030000ik2018-04-26T02_50_00.htm
ЦБ стал владельцем «Траста» и Рост Банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_125726inf1.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_125726inf2.htm ЦБ стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Автовазбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27042018_111939ik2018-04-27T11_18_32.htm
Медведев распорядился передать почти 100% акций Промсвязьбанка в казну РФ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10487062
«Роскосмос» станет санатором Фондсервисбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_195705if2018-05-14T19_54_14.htm
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В апреле не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
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В апреле Сбербанк, Альфа банк, Росбанк, МСП допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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У банка Санкт Петербург в апреле были просрочки по МБК по 317 счету http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=1536&orderby=Sum&DESC=1 (у Сбера такие просрочки типичны и связаны, говорят, с часовыми поясами мест, где работает Сбер, а у банка СПб такие просрочки появились, начиная с отчетности за январь 2018)
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Банки, капитал которых на 1 мая был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Новый промышленный банк, Златкомбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют Модульбанк (бывш. Региональный Кредит), Чувашкредитпромбанк, Кранбанк, КС банк, МИнБ (Московский Индустриальный Банк).
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После выхода предыдущей отчетности 25.4.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Новый Кредитный Союз, Эльбин, Акцент, НБК-Банк (ликвидирован, присоединен к Москоммерцбанку), «О.К. Банк» (=Окский), Уссури.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. 27.4.2018 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27042018_133000key.htm
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на июнь. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10482079
3. ЦБ в 2017 г. получил убыток в размере 435,3 млрд руб., по большей части из-за санации банков. Из-за убытка ЦБ федеральный бюджет недополучит часть доходов. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/04/768660-tsentrobank-poluchil-ubitok
4. ЦБ: Размер Фонда плохих долгов превысит 2 трлн руб, т.е. за 2018-2019 гг. в фонд может быть передан еще 1 трлн руб. плохих долгов. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/24/770573-fonda-plohih-dolgov Ждем новых санаций?
5. Минфин с 10 мая по 6 июня закупит валюты на рекордную сумму - 322,8 млрд. руб.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/07/768769-minfin-uvelichit-zakupki-valyuti-do-ocherednogo-rekorda
Т.о. минфин потратит на покупку валюты почти в 1,5 раза больше рублей, чем месяцем раньше. А рубли он где возьмет? А вот где: Минфин РФ в этом году может увеличить объем чистых внутренних заимствований на 200 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10412049
Ком. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6379832#message6379832
6. Иностранные инвесторы выходят из рублевых инструментов (акции, облигации) на $ 0,7-1 млрд в месяц и их выход усиливается. https://www.finanz.ru/novosti/fondy/inostrancy-rasprodayut-rossiyskiy-gosdolg-chetvertuyu-nedelyu-podryad-1024992972 Ком. Минфин скупает валюту за рубли примерно на $ 5 млрд в месяц (80% профицита счета текущих операций) и объём скупки валюты растёт (см. предыдущий коммент), поэтому и рубль не укрепляется несмотря на рост нефтяных цен.
7. США обогнали РФ по суточной добыче нефти http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6422298#message6422298
Ком. Наблюдается взрывной рост добычи сланцевой нефти в США, как и было спрогнозировано в этом сообщении
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6361444#message6361444
Ждем реализацию и других прогнозов из этого сообщения (разворота и обвала нефтяных цен вскоре после достижения ценой Брент района $ 90 летом).
8. Интервью Гуриева о неравенстве богатства в РФ и о снижение нефтяных цен к уровню $ 50 в последующие 2-3 года (он дипломатично не говорит, что такое снижение нефтяных цен бывает через обвал - резкое колебание цены в течение неск-их месяцев) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6422507#message6422507
Кудрин тоже ждет падежа нефти к уровню $ 50 в ближайшие 3 года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10480446
9. Morgan Stanley пророчит рецессию в РФ в 2018 г. и снижение ВВП на 0,5% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10469095
10. Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен раскритиковали кремлевский режим на закрытой дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне. Они озвучили свои крайне негативные оценки и прогнозы в отношении российской экономики и заявили, что даже высокие цены на нефть не спасут страну. Причина - в необратимых структурных изменениях, утечке мозгов, и недальновидности Владимира Путина. http://m.echo.msk.ru/news/detail.php?ID=2208574
11. Сбербанк продал свою турецкую дочку Денизбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10473700 Теперь у турок нет в заложниках дочек отечественных банков, поэтому риски дочек турецких банков в РФ резко возрастают, становятся зависимыми от колебаний внешний политики. Самая крупная дочка турецкого капитала в РФ - Кредит Европа банк.
12. Fitch опубликовало обзор российских банков за 3 м-ца 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10030906
13. Соображения, как повысить наполняемость пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6433893#message6433893
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Интересная информация о банках в открытой печати после 25.4.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Контролирующий акционер Донхлеббанка является также владельцем застройщика "Норманн" http://www.banki.ru/banks/bank/donkhlebbank/ структурам которого угрожает банкротство http://nsp.ru/news/16359-bankroty-normanna
2. Банк Холмск не принимает и не пополняет вклады, вероятно, получил предписание от ЦБ https://astv.ru/news/politics/2018-04-27-bank-holmsk-perestal-prinimat-novye-vklady-i-popolnyat-dejstvuyushie
3. Moody's отозвало рейтинг («B3») банка «МБА-Москва» "по собственным причинам делового характера".
МБА в марте 2018 г. объявил о ликвидации российской дочки «МБА-Москва», которая пройдет в соответствии
с законодательством РФ. http://www.finmarket.ru/currency/news/4766423
Суд арестовал долю в 41,6% в капитале «МБА-Москва» в пользу Сбербанка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10455395
4. Газбанк включаем в зону риска. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6429316#message6429316
5. RAEX присвоило Кубаньторгбанку невысокий рейтинг, на уровне ruВ. https://raexpert.ru/releases/2018/May24
6. АКРА присвоило банку «Итуруп» рейтинг «В+(RU)» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10443490 Ком. У банка половина активов лежит на НОСТРО у нерезов, а по ним почти нет оборотов, так же и у Внешпромбанка было. http://kuap.ru/banks/2390/balances/ А у АКРА чувствуется отсутствие опыта рейтингования.
7. АКРА присвоило банку «Восточный» рейтинг «В+(RU)» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10466903
8. Moody's отозвало рейтинг В3 московского банка "Держава" "по причинам делового характера". http://www.finmarket.ru/news/4770858 У банка остались рейтинги ruВВВ- от АКРА и RAEX
9. Август Мейер вышел из капитала Энергомашбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10442067 но остается совладельцем компании Юлмарт, которая не вернула Сбербанку кредит в 1 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326773 и остается совладельцем Кранбанка, который находится в зоне риска, см. http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (1) Последний рейтинг Энергомашбанка был отозван Раексом 2 года назад с уровня В++ http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php (7)
10. Банк «Синергия» начинает процедуру смены статуса на РНКО. https://news.sarbc.ru/main/2018/05/07/216494.html
11. Московский кредитный банк (= МКБ ), по мнению агентства Bloomberg, находится в зоне риска попадания под санкции США из-за кредитования «Роснефти». https://www.kommersant.ru/doc/3623550
12. О1 Group Бориса Минца допустила дефолт, 8 мая не исполнила оферту по выкупу облигаций на 13,9 млрд рублей. Всего у «О1 Груп Финанс» пять выпусков облигаций общим объемом 87 млрд рублей. Ещё O1 Group задолжала МКБ по кредитам 25 млрд рублей. Владелец «Россиума» Роман Авдеев заявил, что концерн выкупил кредит у банка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10485045 Ком. Интересно, какие ещё банки (кроме Открытия) являются кредиторами/держателями облигаций О1 Груп?
13. Транскапиталбанк (=ТКБ) получил новые кредиты на санацию Инвестторгбанка (=ИТБ) и продлил старые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10439787
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Гарант-Инвест, К2 банк, Центрально-европейский банк, Газбанк, Ресо-Кредит, Новый промышленный банк,
МИнБ (=Московский индустриальный банк).
Бросилось в глаза, что Новикомбанк, ЦМРбанк, Собинбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (=Московский индустриальный банк) и Абсолют банк.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Песенка "Царь Николашка" (к 150-летию со дня рождения)
1 вариант, клип https://www.youtube.com/watch?v=ORYesMteXN4 (исп. https://www.youtube.com/watch?v=_e2uJntibQU )
2 вариант https://www.youtube.com/watch?v=LuIXRmisSNs
(варианты текста http://a-pesni.org/dvor/tsarnikolachka.php , http://www.agitclub.ru/singout/songbook/russiasong/nikolaska.htm )
Комментарии 25
2. ЦБ сообщает о начале процедуры присоединения "Рост банка" к банку "Траст". http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30052018_145350ik2018-05-30T14_52_58.htm
3. У Дм. Ананьева осталось 7 дней на выполнение предписания ЦБ о снижении его доли в капитале банка «Возрождение». https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/30/771270-u-dmitriya-ananeva-ostalas-nedelya
4. Прохоров выкупил у Вексельберга 39,42% акций банка МФК. http://www.interfax.ru/business/615019
5. ЦБ сообщает о начале процедуры реорганизации «Еврокапитал-Альянса» в форме присоединения к нему К2 Банка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10492237
2. Похоже, что рейтинги АКРА завышены как минимум на 3-4 ступени относительно оценки др. агентств. Пруф: а) АКРА присвоило Акибанку кредитный рейтинг «BВ-(RU)» со «стабильным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10494691 Интересно, что в январе Moody's понизило рейтинг Акибанка до «Caa1» с негативным прогнозом (см. http://www.banki.ru/blog/day2/9340.php (4)), а в марте RAEX отозвало без подтверждения рейтинг «ruB+» с «негативным» прогнозом Акибанка (см. http://www.banki.ru/blog/day2/9503.php (4) )
б) АКРА присвоило КБ «Модульбанк» (бывш. Региональный Кредит) кредитный рейтинг ВВ+(RU), прогноз «Стабильный» https://www.acra-ratings.ru/press-releases/758 При этом банк фигурирует среди банков, которые подозреваются в сокрытии плохих активов (см. выше на этой странице). RAEX отозвало свой рейтинг банка ещё 2 года назад с уровня В++ с негативным прогнозом http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php это произошло после того, как банк нарушил нормативы ЦБ http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php Более того, даже такая всеядная акула как Совкомбанк не захотела заглотить Модульбанк, и вернула 24% его акций его мажоритарному владельцу Аветисяну http://www.banki.ru/blog/day2/9233.php (6) Судя по отчетности, можно предполагать, что Модульбанк строит пирамиду РЕПО: облигации и РЕПО в активах и нетто-заем на МБК в пассивах растут синхронно.
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1. RAEX понизило рейтинг Руна-Банка до ruB+ с ruBB (на 2 ступени), прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10497078 https://raexpert.ru/releases/2018/Jun01c
2. Банк «БЦК-Москва» переименован в РАМ Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10497100
2. Банк «МФК» удвоил уставный капитал — до 5,6 млрд руб. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10496031
3. RAEX присвоило ТЕНДЕР-БАНКу рейтинг ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun01d
4. RAEX понизило рейтинг кредитоспособности НС Банку до ruB+, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun04e
5. RAEX присвоило Энергомашбанку рейтинг ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun05a
2. Плюс Банк: норматив Н1.1 (достаточности базового капитала) в период с 17.05.18 по 24.05.18 был ниже порогового значения. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=05062018_095408ik2018-06-05T09_52_32.htm
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1. Набиуллина рассказала, как разрубила московское банковское кольцо. Перекрестные операции в нем ЦБ оценивает минимум в десятки миллиардов рублей. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6456597#message6456597 Ком. Раньше-то где они были? Раньше ЦБ сам поддерживал эти банки, выдал им ОФЗ по программе госдокапы на сотни млрд., выдал гос. ср-ва на санацию кучи банков, давал разрешения на поглощения др. банков, закрывал глаза на слив плохих активов в санируемые банки на сотни млрд. и т.д. И много лет не видел перекрестных операций?
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2215582-echo/
Лично я недавно читал, что цифра в евро совсем иная -22%:
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/putin-provozglasil-kurs-na-vykhod-iz-mirovoy-dollarovoy-sistemy-1023901236
Кто путается - ВВП или ЦБ РФ? Или оба хороши? Спасибо заранее, если сможете аргументировано и вкратце пояснить.
https://www.kommersant.ru/doc/3462017?from=four_finance
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1. По оценке ЦБ, в случае резкого падения цен на нефть и обесценения рубля риск получить дыру в капитале есть у 117 банков. А банкротство отдельных организаций может привести к «эффекту домино» еще для 107 банков. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6457221#message6457221
2. ЦБ ограничит валютное кредитование российских компаний http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10479999 Ком. ЦБ готовит БС к обвалу рубля. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6465287#message6465287
2. Банк Воронеж якобы "придерживает клиентские платежи". http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6463819#message6463819
3. Fitch ожидает более слабого рубля по сравнению с мартовским прогнозом. Макропрогноз по России скорректирован в сторону уменьшения. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10516885
4. АКРА: 1) банковский сектор продолжит буксовать в течение еще трех — пяти лет, 2) самостоятельное «излечение» среднего российского банка в ближайшей перспективе невозможно, 3) банкам вновь потребуется поддержка гос-ва, 4) инвестиционный интерес к банковскому бизнесу в РФ снижается. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10515388
5. Fitch: обзор российских банков за 4 месяца 2018 года. https://www.fitchratings.com/site/pr/10034774