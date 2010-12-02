Чем наполним Tabula rasa?

На мой взгляд, выбирая мобильное устройство для работы, нужно отталкиваться не только и даже не столько от «железной» составляющей, сколько от наличия необходимого программного обеспечения. Чуть менее полугода назад приобрел планшетный компьютер на iOs. И сразу озадачился вопросом, какие программы использовать. Например, как выбрать ежедневник из 15 предложенных вариантов? Пробовать все подряд – не целесообразно по времени. Поискал в блогосфере - обзоров от людей, связанных с управлением и финансами, не нашел. Одни креативщики делятся впечатлениями В итоге, пришлось собирать по крупицам мнения знакомых, что-то пробовать самому и выбирать из нескольких вариантов. Хочу поделиться своим списком программ. Возможно, кому-то этот обзор сэкономит время и деньги.
Для работы:
1. Goodreader – на мой взгляд, самая удобная программа для чтения и хранения документов. Позволяет создавать удобную структуру папок. Использую для хранения презентаций, отчетов экономистов и аудиторов, протоколов совещаний и т.д. Экспериментировал с расширениями. Единственный файл, который она не смогла открыть, - mkv.
2. Things – планировщик задач. Использую как ежедневник, записываю «трамвайные» мысли. Есть возможность создавать проекты, то есть привязывать подзадачи к определенному большому делу. По мне, это то, что необходимо и достаточно. Смотрел еще программу ToDo. Тоже понравилась. Еще есть интересная программа Evernote. Думаю, она больше подходит для внерабочих задач, а точнее для путешествий. Я посредственный пользователь ПК, разбираться в дополнительных функциях не всегда хочется.
3. Numbers, Pages и Keynote – приложения для редактирования презентаций, таблиц и текстовых документов. Аналог «Майкрософт Офис». Все удобно, насколько это может быть удобно на планшете.
4. DocsToGo – то же самое, только от другого разработчика. Поскольку редактирую документы мало, пока не определился, какую программу оставить.
5. iCabMobile –браузер. Обзор http://www.iphones.ru/iNotes/56822 - Доволен, добавить нечего.
6. 1Password – электронный сейф для паролей, номеров карт, логинов и т.д.
7. IM+ - клиент, который объединяет кучу мессенджеров. Удобно.
8. Я.Карты – Яндекс пробки.
Естественно, пользуюсь стандартным почтовым клиентом.
Развлечения решил вынести отдельно. Дело вкуса.
1. Angry Birds – отличная игра для аэропортов, самолетов и скучных презентаций на форумах. Был случай, на одном форуме познакомился с коллегой благодаря этой игре. А он решил приобрести планшет после того, как ее попробовал. Есть дополнение Halloween.
2. Cut the Rope и Demolition Master – простенькие головоломки. Позволяют «убить» время.
3. iBooks – программа для чтения книг, журналов и презентаций. Для книг используется формат epub. Журналы и презентации можно записывать в pdf. Приятный дизайн. В использовании напоминает книгу. Как аналог можно попробовать Stanza.
4. VLC –проигрыватель видео. Пока несколько сыроват. Но читает больше форматов, чем стандартный. Еще один плюс – не надо синхронизировать с iTunes.
5. Zinio – клиент для покупки и чтения журналов. Большой выбор периодики.
6. Vesti – новости. Аналог «Вести24». Объективность, независимость и количество новостей про руководство страны то же, что и у телеканала. Есть аналог от «РИА Новости».
7. MobileRSS – RSS-клиент.
Жду ваши пять копеек, очень интересен опыт коллег.
PS. Катя, привет
Комментарии 68
На всякий случай (для читателей):
Я смотрю, весь контент из AppStore...
В качестве мессенджера мне лично гораздо удобнее BeejiveIM, по одной простой причине - оффлайн сообщения приходят в нормальном виде.
iBooks, как альтернативу использую Stanza (дело вкуса).
Могу подкинуть хороший конвертер в epub
Ну а копеечек не добавлю - список хороший. Вот приобрету ипад, тогда посмотрим.
Так вот зачем Вы по командировкам ездите!
Конвертор epub очень нужен )
А еще вдруг есть конвертор для HD-видео...
В iBook есть полный разворот книги. И это приближает к привычному виду книг.
Птиц прошел и перестал ездить ))
Так же объединяет кучу мессенджеров.
Удобные и расширенные настройки - хорошо "затачивать" под себя, возможность передачи файлов и многое другое.
Это единственная программа, которую я купил на Ай. Так как альтернатив не видел.
Я знаю, счастье будет!
Я знаю, саду цвесть!
Когда такие люди
В стране российской есть
Привет
В стране российской есть
Да!!! С Айпадами!!!
Но по правилам работы блогов мог быть отчислен ))
А Вы - верной дорогой идёте, товарищ.
Фуууу.
Он за денюжку.
Не, попользую Сафари пока.
А я вот все присматриваюсь к компам эпл, но негде попробовать что это такое, а брать кота в мешке не хочется. Айпад для меня вот бесполезная игрушка, раз там даже нет юсб входа.
Надо бы комп менять, и ответственно подойти к выбору программ для него, но вот негде даже узнать, что какие-то программы есть, может я бы и юзал их, но я не знаю об их существовании. Так что делиться опытом и программами, конечно, полезно
Согласен, отсутствие USB - проблема. Хотя уже привык без него. Все равно операционка не позволяет свободно переписывать файлы. И пока опыт показывает, что все остальные плашеты даже с USB не идут в сравнение с iPad. Я его использую исключительно для писем, получения и хранения информации. Редактировать на экране очень не удобно. Проще посмотреть отчет, позвонить тому, кто делал, и попросить внести коррективы. В большинстве случаев, я так же поступаю и с рабочим ПК.
Натуся, привет. Ты - редкий, но меткий гость в блогах, спасибо тебе
Редко пишу, но тут вставлю и свои "5 копеек", раз приглашают
Откуда взяться опыту, если нет средств на подобные штуковины? Тема интересная, но средней менеджер с з/п 40-50 тыс. рублей такое себе, боюсь, сходу позволить не может. Or not?
Нам с тобой достаточно печатной машинки в последнее время
Обоснуйте производственную приобретения штуковины.
Лично у меня, она увеличила выработку за счет использования в дороге )
Я всю жизнь в IT. Раньше жила лучше, сейчас считаю деньги. В настоящий момент путешествия превалируют - трачу свободные деньги только туда. Подумаю, я технолог и математик. Если обосную сначала для себя, для чего мне на работе iPad, то пойду с этим к руководству.
Аналогично
Спасибо, Алексею)
мне вся эта информация уж точно теперь деньги сэкономит))
Меня принципиально душит жаба
Подключил 3G безлимит от Пчелайна и использую для социальных сетей и мессенджеров.
Что до программ, то использую, в основном, игрушки
Я, конешно, не такой продвинутый пользователь этипх прибамбасов, как Вы, Алексей, но почитала с интересом и удовольствием.
Пишите ещё, и мы будем познавать мир дорогих
И не только об этом...
Сказал Алексей, издеваясь над Виктором.
Читалка и смотрелка.
Нас могут дети читать.
Витюш, спасибо тебе, поднял настроение перед тяпницей просто отменно! Самый обаятельный коммент, я щетаю.
Ой пардон, как-то не в тему.
Мне бы на старости лет только читалку и гляделку.
И вообще хватит над пенсионером издевацо. Обидеть пенсионера может каждый. А вот понять его тонкую душу никто.
Возвращаясь ближе к теме, лично я еще поставил несколько приложений, которые мне показались удобными, хотя проблема приложений, заточенных под HD айпэда таки имеет место быть:
- Cut the rope: уже упомянут. Мне кажется, ни одно сердце не может остаться равнодушным к мимике этого создания, когда мимо него пролетает конфета, либо, наоборот, он ее уплетает с довольной рожей
- прогноз погоды: Weather Pro HD, есть даже варезная версия. Чем понравился: тем, что можно нажать на кнопку "текущее положение" и он найдет ближайшую погодную станцию, даже если она по названию не совпадает с населенным пунктом. Например, для одного города, который даже на карте найти тяжело, программа нашла станцию типа Уль-Муль-Ягор-Мухтагор, но, что интересно, в плане точности прогноза гисметео отошла в уголок и нервно закурила, и это с учетом того, что погода тут может меняться пять раз на дню в зависимости от направления ветра. Еще удобно то, что в программе сразу рисуется график температур: максимальная, минимальная, комфорт, т.е. очень наглядно.
- читалка, помимо iBooks - Shortbook. Удобна своей проработанностью и тем, что понимает формат fb2. Очень грамотно сделана, рекомендую.
- курсы валют: iCurrency Pad, что актуально для данного ресурса. Берет курсы с Yahoo, при этом и интерфейс, и функционал лично мне очень понравились, хотя я перепробовал достаточно много программ.
- DocsToGo – поставил, но есть одна проблема: она не работает с автофильтром в Экселе, что для меня - просто самоубийство. Мне часто приходится работать с таблицами, где без автофильтра пользователь просто обречен на нудный бесконечный поиск по столбцу и даже Эксель в WM позволял это сделать. Тут же, как говорится, то ли лыжи не едут... Если есть какая-нибудь альтернатива, поддерживающая автофильтр, подскажите, пожалуйста.
- SoundHound - стоит как на айфоне, так и на айпаде. Из области развлекательного: самая лучшая и удобная программа для определения звучащей музыки. Как часто бывает, что слушаете песню по радио, а кто ее поет - фиг знает. Тут просто запускаете, нажимаете на кнопку, она записывает/анализирует фрагмент и ищет его по своим данным. Из опыта: нашла даже напетую "Рабиновичем" Beatles - Girl и прослушанную по радио китайскую песню, название которой я не могу запомнить до сих пор. Про нечто более популярное даже говорить не приходится. Траффика жрет мало, определяет достаточно точно.
Кстати, просто любопытства ради, а вы айпод джейлбрейкали или официально все покупали?
Если интересно, какие программы у меня стоят на айфоне - могу поделиться списком. Не все из них поддерживаются айпэдом в план еразрешения, но прогресс на месте не стоит: можно будет взять на заметку, а как появится подходящая версия - себе поставить (если есть айфон, рекомендую будильник Sleep Cycle - на мой взгляд, программа за свои 99 центов - просто чудо, почему - могу рассказать).
Ну а в целом - очень хотелось бы, чтобы ваш блог продолжался и развивался: весьма интересно было бы послушать, что интересно пользователю айпэда в частности и яблочных продуктов в целом. Так что просьба, не забрасывайте начинание
Hipster vs Пенсионер?
А чо, интересно будет...
"Это переделаная пивняга под винду,а значит если до этого не было джейла ,то накатить кастом не получится, варианта 2
1. Откат на 3.1.2 джейл красным снегом или дождем,потом можно смело ставить кастом.
2. откат на 3.1.3 активация+ джейл спритом ,далее заходим в сидию и добавляем репо http://... и ставим оттуда Sprit2Pwn (это патч для сприта) после этого перегружаем телефон и ставим любую кастом прошивку 4.0
Естественно, эти методы работают только для 3GS старый бут"
Естественно... слово-то какое. Разумеется, "естественно", ведь это же с первого взгляда было очевидно. Ах да, забыл упомянуть, что тема называлась "Айфон для новичков"
Weather Pro - тоже очень нравится, но для 3G тяжелая программа. Обновлять данные лучше по WiFi.
SoundHound - установил попробую. Спасибо. Я использую Shazam.
Конечно официально )))
Про фильтр в Эксель не задумывался, а ведь действительно проблема.
Списком поделитесь пожалуйста. Интересно.
Я не яблочник. Пробовал пользоваться Айфоном три месяца. После него и взял планшет. А в качестве телефона вернул Нокию.
Попробуй Office2.
Не знаю, есть ли в Апп - устанавливал ломанную через Installous из левого репозитория.
Mariner Calc - тоже хочу скачать, попробовать.
В общем, альтернатив много, вопрос сколько ты их уже перебрал?
Не забудьте по этому поводу махнуть "полтинник".
Да уж. Ни один мой пост не собирал столько комментариев. Мне кажется, я знаю, кто в этом "виноват"
Конечно, не в нем, если серьезно. Тема интересная, интересная подача. Желание автора вести диалог и его реальное и регулярное присутствие в блоге - вот они, виновники торжества.