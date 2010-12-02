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Чем наполним Tabula rasa?

02.12.2010 14:11 68 2 160 просмотров
На мой взгляд, выбирая мобильное устройство для работы, нужно отталкиваться не только и даже не столько от «железной» составляющей, сколько от наличия необходимого программного обеспечения. Чуть менее полугода назад приобрел планшетный компьютер на iOs. И сразу озадачился вопросом, какие программы использовать. Например, как выбрать ежедневник из 15 предложенных вариантов? Пробовать все подряд – не целесообразно по времени. Поискал в блогосфере - обзоров от людей, связанных с управлением и финансами, не нашел. Одни креативщики делятся впечатлениями smile:) В итоге, пришлось собирать по крупицам мнения знакомых, что-то пробовать самому и выбирать из нескольких вариантов. Хочу поделиться своим списком программ. Возможно, кому-то этот обзор сэкономит время и деньги.

Для работы:
1. Goodreader – на мой взгляд, самая удобная программа для чтения и хранения документов. Позволяет создавать удобную структуру папок. Использую для хранения презентаций, отчетов экономистов и аудиторов, протоколов совещаний и т.д. Экспериментировал с расширениями. Единственный файл, который она не смогла открыть, - mkv.
2. Things – планировщик задач. Использую как ежедневник, записываю «трамвайные» мысли. Есть возможность создавать проекты, то есть привязывать подзадачи к определенному большому делу. По мне, это то, что необходимо и достаточно. Смотрел еще программу ToDo. Тоже понравилась. Еще есть интересная программа Evernote. Думаю, она больше подходит для внерабочих задач, а точнее для путешествий. Я посредственный пользователь ПК, разбираться в дополнительных функциях не всегда хочется.
3. Numbers, Pages и Keynote – приложения для редактирования презентаций, таблиц и текстовых документов. Аналог «Майкрософт Офис». Все удобно, насколько это может быть удобно на планшете.
4. DocsToGo – то же самое, только от другого разработчика. Поскольку редактирую документы мало, пока не определился, какую программу оставить.
5. iCabMobile –браузер. Обзор http://www.iphones.ru/iNotes/56822 - Доволен, добавить нечего.
6. 1Password – электронный сейф для паролей, номеров карт, логинов и т.д.
7. IM+ - клиент, который объединяет кучу мессенджеров. Удобно.
8. Я.Карты – Яндекс пробки.

Естественно, пользуюсь стандартным почтовым клиентом.

Развлечения решил вынести отдельно. Дело вкуса.
1. Angry Birds – отличная игра для аэропортов, самолетов и скучных презентаций на форумах. Был случай, на одном форуме познакомился с коллегой благодаря этой игре. А он решил приобрести планшет после того, как ее попробовал. Есть дополнение Halloween.
2. Cut the Rope и Demolition Master – простенькие головоломки. Позволяют «убить» время.
3. iBooks – программа для чтения книг, журналов и презентаций. Для книг используется формат epub. Журналы и презентации можно записывать в pdf. Приятный дизайн. В использовании напоминает книгу. Как аналог можно попробовать Stanza.
4. VLC –проигрыватель видео. Пока несколько сыроват. Но читает больше форматов, чем стандартный. Еще один плюс – не надо синхронизировать с iTunes.
5. Zinio – клиент для покупки и чтения журналов. Большой выбор периодики.
6. Vesti – новости. Аналог «Вести24». Объективность, независимость и количество новостей про руководство страны то же, что и у телеканала. Есть аналог от «РИА Новости».
7. MobileRSS – RSS-клиент.

Жду ваши пять копеек, очень интересен опыт коллег.

PS. Катя, привет smile;)

Комментарии 68

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
К smile:o акие люди и без охраны! smile;)
На всякий случай (для читателей):

Цитата
Tabula rasa (лат. «чистая доска») — выражение, которое используется для обозначения эпистемологического тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врожденного или встроенного умственного содержания, то есть чистым…


Я смотрю, весь контент из AppStore...
В качестве мессенджера мне лично гораздо удобнее BeejiveIM, по одной простой причине - оффлайн сообщения приходят в нормальном виде. smile:)
iBooks, как альтернативу использую Stanza (дело вкуса).
Могу подкинуть хороший конвертер в epub smile:shuffle:

Ну а копеечек не добавлю - список хороший. Вот приобрету ипад, тогда посмотрим. smile;)

Цитата
отличная игра для аэропортов, самолетов и скучных презентаций на форумах.

Так вот зачем Вы по командировкам ездите! smile:D
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Отдельный планшет без ПО продается практически чистым и бесполезным )
Конвертор epub очень нужен )
А еще вдруг есть конвертор для HD-видео...
В iBook есть полный разворот книги. И это приближает к привычному виду книг.
Птиц прошел и перестал ездить ))
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
Cut the Rope и Demolition Master – простенькие головоломки. Позволяют «убить» время
кстати, "Cut the Rope" - любимая игрушка моего сына (4,5 годика), он меня далеко обошел smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
В качестве мессенджера мне лично гораздо удобнее BeejiveIM
Цитата
В качестве мессенджера мне лично гораздо удобнее BeejiveIM
кроме удобоваримого оффлайна, есть чо?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Есть. smile:)
Так же объединяет кучу мессенджеров. smile:)
Удобные и расширенные настройки - хорошо "затачивать" под себя, возможность передачи файлов и многое другое.
Это единственная программа, которую я купил на Ай. Так как альтернатив не видел.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
возможность передачи файлов и многое другое.
стоп! это может работать на iPhone?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поправлюсь - изображения и звуковые файлы
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
PS. Катя, привет smile;)


Я знаю, счастье будет!
Я знаю, саду цвесть!
Когда такие люди
В стране российской есть smile;)

Привет smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Когда такие люди
В стране российской есть

Да!!! С Айпадами!!! smile:ura:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
С возвращением в блог!! Спасибо за интересный и познавательный пост.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Да я не планировал уходить, вроде.
Но по правилам работы блогов мог быть отчислен ))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ничего страшного, всегда найдём жертву. И уже завтра. /злостно хихикает и потирает руки/smile:D
А Вы - верной дорогой идёте, товарищ. smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Приветствую коллегу-блогера Алексея!
А я вот все присматриваюсь к компам эпл, но негде попробовать что это такое, а брать кота в мешке не хочется. Айпад для меня вот бесполезная игрушка, раз там даже нет юсб входа.
Надо бы комп менять, и ответственно подойти к выбору программ для него, но вот негде даже узнать, что какие-то программы есть, может я бы и юзал их, но я не знаю об их существовании. Так что делиться опытом и программами, конечно, полезно
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
У нас полноценно использует Эпл только дизайнер. У собственника стоит, но операционка Винда.
Согласен, отсутствие USB - проблема. Хотя уже привык без него. Все равно операционка не позволяет свободно переписывать файлы. И пока опыт показывает, что все остальные плашеты даже с USB не идут в сравнение с iPad. Я его использую исключительно для писем, получения и хранения информации. Редактировать на экране очень не удобно. Проще посмотреть отчет, позвонить тому, кто делал, и попросить внести коррективы. В большинстве случаев, я так же поступаю и с рабочим ПК.
Милана  (Милана)
#
Приветствуем! Держите ритм!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
smile:D Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!

Натуся, привет. Ты - редкий, но меткий гость в блогах, спасибо тебе smile;)
Милана  (Милана)
#
времени мало, но.. smile;)
Анаконда  (Анаконда)
#
Приветствую!

Редко пишу, но тут вставлю и свои "5 копеек", раз приглашают smile:)

Откуда взяться опыту, если нет средств на подобные штуковины? Тема интересная, но средней менеджер с з/п 40-50 тыс. рублей такое себе, боюсь, сходу позволить не может. Or not?
Анаконда  (Анаконда)
#
А блог и блогер - замечательные, да и я в курсе, что на портале многие с существенно большим доходом присутствуют - они и расскажут! smile:D
Артем Генкин  (artgen)
#
А у нас семейный подряд. У меня мейнстримовский самый-обычный-компьютер. По Айпаду 5 копеек буду собирать с жены, по Маку - с сына (он у нас самый продвинутый). Главное, каждый из нас троих уверен, что у него-то девайс оптимальный smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Артем, главное, как известно результат smile;)
Нам с тобой достаточно печатной машинки в последнее время smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Спасибо. smile:)
Обоснуйте производственную приобретения штуковины.
Лично у меня, она увеличила выработку за счет использования в дороге )
Анаконда  (Анаконда)
#
Алексей, спасибо и Вам за добрый совет. smile:)
Я всю жизнь в IT. Раньше жила лучше, сейчас считаю деньги. В настоящий момент путешествия превалируют - трачу свободные деньги только туда. smile:) Подумаю, я технолог и математик. Если обосную сначала для себя, для чего мне на работе iPad, то пойду с этим к руководству. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Лично у меня, она увеличила выработку за счет использования в дороге

Аналогично smile;)
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Вот, отличный, занимательный пост)
Спасибо, Алексею)
мне вся эта информация уж точно теперь деньги сэкономит))
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Алексей, очень познавательный пост с возможностью практического применения))) спасибо.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Я, как гордый пользователь нелегального софта, выступаю за уничтожение всего платного контента в AppStore!
Меня принципиально душит жаба smile:D
Подключил 3G безлимит от Пчелайна и использую для социальных сетей и мессенджеров.
Что до программ, то использую, в основном, игрушки smile:)
Лоймила  (Лоймила)
#
Ооооочень познавательно smile:)
Я, конешно, не такой продвинутый пользователь этипх прибамбасов, как Вы, Алексей, но почитала с интересом и удовольствием.
Пишите ещё, и мы будем познавать мир дорогих
Цитата
планшетный компьютер на iOs
изнутри, так сказать;)
И не только об этом...
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Мдя, чувствую себя как чайник, ничего не понять, что говорите. Мне бы скромно, чтобы можно было почитать в дороге на работу или кино посмотреть. Такие выражения заковыристые, не я тоже могу, но по-своему. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
iBooks и VLC

Сказал Алексей, издеваясь над Виктором. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Перевожу, кстати. smile:D
Читалка и смотрелка.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Виктор, не надо по-своему и по-заковыристее!!! smile:o
Нас могут дети читать. smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Мдя, чувствую себя как чайник, ничего не понять, что говорите. Мне бы скромно, чтобы можно было почитать в дороге на работу или кино посмотреть. Такие выражения заковыристые, не я тоже могу, но по-своему. smile:)


Витюш, спасибо тебе, поднял настроение перед тяпницей просто отменно! smile;) Самый обаятельный коммент, я щетаю. smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Сейчас как отвечу на пушту smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Чи бача? Чторасти? Хубасти?
Ой пардон, как-то не в тему.
Мне бы на старости лет только читалку и гляделку.
И вообще хватит над пенсионером издевацо. Обидеть пенсионера может каждый. А вот понять его тонкую душу никто. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Витюнька... smile:D Хоть бы перевел, что написал, я такому языку еще не обучена. smile:!:
Венера  (Венера)
#
Спасибо за пост, очень познавательно! smile:)
Венера  (Венера)
#
Да, да и еще раз да! smile;)
Hipster  (Hipster)
#
Оооо, практически родственная душа smile:) Не далее как недели 3.5 тому назад (перед этим перерыв родной форум 4пда вдоль и поперек, как говорится, ноближе оближет) я купил себе айфон 3GS (4ка тупо не нравится по различным соображениям) исключительно в качестве айпода, поскольку чуть ранее перелез на тунца в качестве основной библиотеки организации музыки. Если честно, не ожидал, что связка тунец + айпод (айфон) окажается настолько удачной, что у меня до сих пор с ней медовый месяц идет + получится на тунца даже самых своих консервативных друзей пересадить. В общем, в итоге мало того, что, играя и смотря фильмы на айфоне, я первый раз в своей путешественной жизни жалел, что перелет продолжительностью 12 часов закончился так быстро smile:), так еще потом спустя несколько дней я тихой сапой вытащил симку из даймонда и пересел на айфон. А пару дней тому назад мне дали поиграться с айпадом, который до сих пор находится у меня, поскольку человеку привезли его из Штатов, а настроить его самостоятельно он был не в состоянии smile:)

Возвращаясь ближе к теме, лично я еще поставил несколько приложений, которые мне показались удобными, хотя проблема приложений, заточенных под HD айпэда таки имеет место быть:
- Cut the rope: уже упомянут. Мне кажется, ни одно сердце не может остаться равнодушным к мимике этого создания, когда мимо него пролетает конфета, либо, наоборот, он ее уплетает с довольной рожей smile:)
- прогноз погоды: Weather Pro HD, есть даже варезная версия. Чем понравился: тем, что можно нажать на кнопку "текущее положение" и он найдет ближайшую погодную станцию, даже если она по названию не совпадает с населенным пунктом. Например, для одного города, который даже на карте найти тяжело, программа нашла станцию типа Уль-Муль-Ягор-Мухтагор, но, что интересно, в плане точности прогноза гисметео отошла в уголок и нервно закурила, и это с учетом того, что погода тут может меняться пять раз на дню в зависимости от направления ветра. Еще удобно то, что в программе сразу рисуется график температур: максимальная, минимальная, комфорт, т.е. очень наглядно.
- читалка, помимо iBooks - Shortbook. Удобна своей проработанностью и тем, что понимает формат fb2. Очень грамотно сделана, рекомендую.
- курсы валют: iCurrency Pad, что актуально для данного ресурса. Берет курсы с Yahoo, при этом и интерфейс, и функционал лично мне очень понравились, хотя я перепробовал достаточно много программ.
- DocsToGo – поставил, но есть одна проблема: она не работает с автофильтром в Экселе, что для меня - просто самоубийство. Мне часто приходится работать с таблицами, где без автофильтра пользователь просто обречен на нудный бесконечный поиск по столбцу и даже Эксель в WM позволял это сделать. Тут же, как говорится, то ли лыжи не едут... Если есть какая-нибудь альтернатива, поддерживающая автофильтр, подскажите, пожалуйста.
- SoundHound - стоит как на айфоне, так и на айпаде. Из области развлекательного: самая лучшая и удобная программа для определения звучащей музыки. Как часто бывает, что слушаете песню по радио, а кто ее поет - фиг знает. Тут просто запускаете, нажимаете на кнопку, она записывает/анализирует фрагмент и ищет его по своим данным. Из опыта: нашла даже напетую "Рабиновичем" Beatles - Girl и прослушанную по радио китайскую песню, название которой я не могу запомнить до сих пор. Про нечто более популярное даже говорить не приходится. Траффика жрет мало, определяет достаточно точно.

Кстати, просто любопытства ради, а вы айпод джейлбрейкали или официально все покупали?

Если интересно, какие программы у меня стоят на айфоне - могу поделиться списком. Не все из них поддерживаются айпэдом в план еразрешения, но прогресс на месте не стоит: можно будет взять на заметку, а как появится подходящая версия - себе поставить (если есть айфон, рекомендую будильник Sleep Cycle - на мой взгляд, программа за свои 99 центов - просто чудо, почему - могу рассказать).

Ну а в целом - очень хотелось бы, чтобы ваш блог продолжался и развивался: весьма интересно было бы послушать, что интересно пользователю айпэда в частности и яблочных продуктов в целом. Так что просьба, не забрасывайте начинание smile:)
Hipster  (Hipster)
#
PS/2: для чтения новостей очень сильно рекомендую ближайший аналог SP News на WM - mDigger. Да, там свои шаблоны грузить нельзя, есть квота на бесплатное скачивание, но практика показывает, что, если сильно не злоупотреблять тяжелыми каналами, то ее с лихвой хватает на месяц. Лично я, как в свое время на WM, "Коммерсант" читаю исключетельно на телефоне, попутно можно выбрать и другие инересноые каналы типа анекдотов и новостей. Программа бесплатная.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Юра, я всерьез задумаюсь о выдвижении номинации "комментарий месяца" или даже года... Спасибо, братец, шикарно отписал, находясь в тысячах километров от Белокаменной! smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
о выдвижении номинации "комментарий месяца" или даже года

Hipster vs Пенсионер? smile:nunu: smile:D
А чо, интересно будет...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ну можно номинации разделить: за самый прикольно-обаятельный комментарий и, скажем, за самый интеллектуально-проникновенный. smile:idea:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну этот коммент уже в третью номинацию попадает: самый мудрёно-замороченный smile:idea: smile:D
Hipster  (Hipster)
#
Ха, замороченный, вот когда я был невинным пользователем WM-коммуникаторов и про айфон знал только, что он вышел и куцый (дело было еще в эпоху 2G), ко мне пришла знакомая и попросила что-то с ним сделать, чтобы можно было ставить приложения не только с аппстора, но и с компьютера. Дескать, слышала она про подобное. Я полез в инет и в первом же найденном сообщении натыкаюсь на фразу типа (дословно не помню, нашел на другом форуме аналогичное по стилю и терминологии):
"Это переделаная пивняга под винду,а значит если до этого не было джейла ,то накатить кастом не получится, варианта 2
1. Откат на 3.1.2 джейл красным снегом или дождем,потом можно смело ставить кастом.
2. откат на 3.1.3 активация+ джейл спритом ,далее заходим в сидию и добавляем репо http://... и ставим оттуда Sprit2Pwn (это патч для сприта) после этого перегружаем телефон и ставим любую кастом прошивку 4.0

Естественно, эти методы работают только для 3GS старый бут"

Естественно... слово-то какое. Разумеется, "естественно", ведь это же с первого взгляда было очевидно. Ах да, забыл упомянуть, что тема называлась "Айфон для новичков" smile:D
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Мощно ) Спасибо.
Weather Pro - тоже очень нравится, но для 3G тяжелая программа. Обновлять данные лучше по WiFi.
SoundHound - установил попробую. Спасибо. Я использую Shazam.
Конечно официально )))
Про фильтр в Эксель не задумывался, а ведь действительно проблема.
Списком поделитесь пожалуйста. Интересно.
Я не яблочник. Пробовал пользоваться Айфоном три месяца. После него и взял планшет. А в качестве телефона вернул Нокию.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
DocsToGo – поставил, но есть одна проблема: она не работает с автофильтром в Экселе,


Попробуй Office2.
Не знаю, есть ли в Апп - устанавливал ломанную через Installous из левого репозитория. smile:)
Mariner Calc - тоже хочу скачать, попробовать.
В общем, альтернатив много, вопрос сколько ты их уже перебрал? smile;)
Алексей Борякин  (Brein)
#
А у меня YOTA. Подарок от банка "Проектного финансирования". Жаль в Москве не везде принимает.....
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Да-да, помню, едва ли не собственноручно ставила эту новость - про подарок от БПФт в виде Интернета 4G
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Алексей, с "Полтинником" Вас.
Не забудьте по этому поводу махнуть "полтинник". smile:D
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Спасибо ))
Да уж. Ни один мой пост не собирал столько комментариев. Мне кажется, я знаю, кто в этом "виноват" smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да-да! Ох уж этот вездесущий мистер Джоппс! smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Нет-нет, только в нем smile:D

Конечно, не в нем, если серьезно. Тема интересная, интересная подача. smile:) Желание автора вести диалог и его реальное и регулярное присутствие в блоге - вот они, виновники торжества. smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Алексей меня заразил эншри бердсами, а я 15 уровень никак не пройду теперь, мучаюсь))
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