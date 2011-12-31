отчет за неделю 17/12/2011—24/12/2011

Ну вот и прошла первая неделя моей инвестиционной деятельности. Пока все укладывается в рамки бизнес-плана. Теперь по порядку:

Андрей: +4,62уе = +0,93% к депозиту — общая доходность + 0,93%

Галактика: +4,93уе = +0,99% к депозиту — общая доходность + 0,99%

Авас: +19,02уе = +1,19% к депозиту — общая доходность + 1,19%

ТР: +14,99уе = + 3% к депозиту — общая доходность + 3%

Свен: +24,71уе = + 4,94% к депозиту — общая доходность + 4,94%

Валех: +34,98уе = + 7% к депозиту — общая доходность + 7%

Жук: +7,35уе = + 1,47% к депозиту — общая доходность + 1,47%

Начальная стоимость портфеля: 3997 уе

Суммарная стоимость портфеля: 4107,6 уе

Общая доходность портфеля за период:

неделя:17/12—24/12+110,6 уе=+2,77% месяц:декабрь=+2,77% год:2011=+2,77% общая:+2,77%

Декабрь 2011 +2,77%

Для чистоты эксперимента я так же открыл новый центовый счет на 1000 уе чтобы доказать(или опровергнуть) утверждение что даже не профессионал может торговать на форекс.

Начальная стоимость портфеля: 1000 уе

Суммарная стоимость портфеля: 1203,53 уе

Общая доходность портфеля за период:

неделя:17/12—24/12+203,53 уе=+20,35% месяц:декабрь=+20,35% год:2011=+20,35% общая:+20,35%

Декабрь 2011 +20,35%



Всем удачи на следующей неделе !!!