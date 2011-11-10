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Опрос на сайте

10.11.2011 13:30 20 1 640 просмотров
Случайно наткнулся на опрос на сайте, как должна называться википедия на Банки.ру. Вот она, демократия: меня даже никто не предупредил. smile:)

На самом деле нам действительно интересно ваше мнение, тем более, что в ближайшие недели раздел ждет апгрейд, который сделает его более понятным и дружелюбным для пользователей.

Комментарии 20

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Случайно наткнулся на опрос на сайте

smile:)
Тоже часто "случайно" натыкаюсь.
Может, его как то по-заметнее сделать?
Что-то вроде мигающего знака вопроса (когда опрос активен) слева от заголовка, вместо графики Банки.ру?

Сильно подозреваю, что он и для многих пользователей просто не виден.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Нам хватает тех, кто видит smile:) уже около 100 голосов, и это только за 2 дня
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну дык лучше, когда рядом с результатами трёх, а не двузначные числа!
Меня лично всегда напрягало, что мало народа в опросах участие принимают...
Впрочем, дело Ваше. smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Андрей, я же не говорю что ты не прав smile:) Но когда не видно предложений, очевидно "сделать ярче" не интересно как вариант, поскольку мне надо будет бросить всё и думать - как именно сделать, или в каком месте добавить вывод блока с голосованием или...

Короче, есть конкретные предложения? smile;)
Першинг  (Першинг)
#
А! А я-то думаю - о чём опрос! smile:)
там ещё точечки строчечкам не соответствовали.
Красивая вещь - опросы. Надо почаще делать. Интерактив всё-таки!
А кто ж его без Вашего ведома разместил?
Шутники? Или это вы шутите?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Разместили и правильно сделали. Честно говоря, готов любые опросы на сайте проводить - это несложно совсем. Сложно только темы придумывать - некогда.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Темы могут придумывать посетители, достаточно лишь сделать форму заполнения такого опроса. А дальше модератор смотрит, что допускать а что нет, и редактирует очепятки при необходимости. Короче, как тут: http://vote.auto.ru/ smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Вопрос дня должен быть ежедневно. По определению.
Хотя может быть вопрос недели. Вопрос месяца...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Филипп, я не предупредил, и получился сюрприз... Надеюсь, не неприятный smile;)

Просто мне стало интересно мнение посетителей, в связи с подозрением, что слово "wikiБанк" не очень хорошо воспринимается посетителями, хотя и отображает суть содержимого раздела.

А заодно я проверил функционал опросов и научился их создавать smile:)

PS Отличный функционал опросов, которые, к сожалению, часто простаивают. Надо исправлять ситуацию smile:)
user135773  (user135773)
#
Но, имхо, называть раздел "банковский словарь" не стоит. Ибо это название совсем не отображает суть содержимого раздела.

ВикиБанк - отличное название. Кто хоть раз пользовался Википедией, понимает, что этот раздел... эдакая банковская сборная солянка.

Единственное, стоило бы переименовать в "ВикиБанк"... это "wiki" не очень хорошо воспринимается и путает новых пользователей (опять же имхо).
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Нам, гикам, сложно отвечать за тех, кто меньше знает, и для кого этот словарь делается smile;) Пусть поотвечают подольше, посмотрим на результат, а там подумаем...
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
Кто хоть раз пользовался Википедией, понимает, что этот раздел... эдакая банковская сборная солянка.

...причем слово Wiki подразумевает, что писать будут не те, кто хорошо разбирается, а кому хочется что-то написать, и относиться к написанному следует по принципу "доверяй, но проверяй". smile;)
Першинг  (Першинг)
#
Wiki - это означает самодеятельность? Самопальность?
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Именно это, а еще безответственность. Я иногда заглядываю в статьи по своей основной области интересов (ИТ), и вижу, что ошибок в этих статьях хватает. Не вижу, почему остальные статьи могут быть безошибочны. Посему смотрю только те статьи, которые авторы могут тупо переписать из энциклопедий и справочников, и то если надо что-то найти по-быстрому и вчерне.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Я иногда заглядываю в статьи по своей основной области интересов (ИТ), и вижу, что ошибок в этих статьях хватает

Ну а что же не исправляете? smile:)
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Не знаю, с кем согласовать процедуру оплаты. smile:D
Першинг  (Першинг)
#
А почему собственно Вики? В честь какой-то дамы по имени Виктория? Или в честь одноимённого растения? Или в честь Виктора-победителя?
Почему и зачем вики?
Не по-русски как-то!
Хотя это - оффтоп! Тема - про опрос! smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Wiki - это что-то вроде технологии создания сайтов (или движок, по-другому).
Ну а pedia, думаю, в расшифровке не нуждается (энциклопедия). smile:)
Вики по-научному:
Цитата
Вики (Wiki) - это система или вэб-сервис для быстрого создания простых сайтов без знания html. Такие сайты, как правило, используются для совместной работы в рамках проекта или отдела, а не в качестве корпоративного сайта компании (для этого используют CMS).
Wiki идеально подходит для создания базы знаний, технических заданий и подготовки различных документов, над которыми происходит совместная работа нескольких пользователей.
К  (shlomo_chavez)
#
Ничего наверное плохого, умудрился я пару раз проголосовать smile:)
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