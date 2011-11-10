Случайно наткнулся на опрос на сайте, как должна называться википедия на Банки.ру. Вот она, демократия: меня даже никто не предупредил.
На самом деле нам действительно интересно ваше мнение, тем более, что в ближайшие недели раздел ждет апгрейд, который сделает его более понятным и дружелюбным для пользователей.
Комментарии 20
Тоже часто "случайно" натыкаюсь.
Может, его как то по-заметнее сделать?
Что-то вроде мигающего знака вопроса (когда опрос активен) слева от заголовка, вместо графики Банки.ру?
Сильно подозреваю, что он и для многих пользователей просто не виден.
Меня лично всегда напрягало, что мало народа в опросах участие принимают...
Впрочем, дело Ваше.
Короче, есть конкретные предложения?
там ещё точечки строчечкам не соответствовали.
Красивая вещь - опросы. Надо почаще делать. Интерактив всё-таки!
А кто ж его без Вашего ведома разместил?
Шутники? Или это вы шутите?
Хотя может быть вопрос недели. Вопрос месяца...
Просто мне стало интересно мнение посетителей, в связи с подозрением, что слово "wikiБанк" не очень хорошо воспринимается посетителями, хотя и отображает суть содержимого раздела.
А заодно я проверил функционал опросов и научился их создавать
PS Отличный функционал опросов, которые, к сожалению, часто простаивают. Надо исправлять ситуацию
ВикиБанк - отличное название. Кто хоть раз пользовался Википедией, понимает, что этот раздел... эдакая банковская сборная солянка.
Единственное, стоило бы переименовать в "ВикиБанк"... это "wiki" не очень хорошо воспринимается и путает новых пользователей (опять же имхо).
...причем слово Wiki подразумевает, что писать будут не те, кто хорошо разбирается, а кому хочется что-то написать, и относиться к написанному следует по принципу "доверяй, но проверяй".
Ну а что же не исправляете?
Почему и зачем вики?
Не по-русски как-то!
Хотя это - оффтоп! Тема - про опрос!
Ну а pedia, думаю, в расшифровке не нуждается (энциклопедия).
Вики по-научному:
Wiki идеально подходит для создания базы знаний, технических заданий и подготовки различных документов, над которыми происходит совместная работа нескольких пользователей.