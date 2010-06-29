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"Народный рейтинг": проблема решена

29.06.2010 13:53 28 2 955 просмотров
Совсем недавно в своем блоге я анонсировал новую опцию "Народного рейтинга" "Проблема решена". Суть ее заключается в том, что клиент, у которого возникли проблемы с банком, в случае их благополучного разрешения сообщает об этом в специальном поле к своему отзыву.

Как ни странно, это дополнение нам удалось внедрить достаточно быстро, и сейчас можно уже любоваться первыми результатами.

Определились мы и с тем, каким образом будут влиять решенные проблемы на рейтинг банка. Единица, выставленная банку, в случае благополучного разрешения ситуации превращается в тройку, двойка в 3+, тройка в четверку. Для банка это возможность улучшить свой рейтинг, для клиента - добиться решения проблемы. Последнее, пожалуй, самое ценное, что может дать своим посетителям "Народный рейтинг", да и сайт в целом.

В ближайшее время количество успешно разрешенных банками ситуаций будет отображаться в основной таблице "Народного рейтинга".

Комментарии 28

CreditWay  (CreditWay)
#
Симпатишно получилось.
Мне правда больше понравилось,что теперь выделяются ответы банков и автора отзыва.
D K  (baltics)
#
Да, отличные нововведения. По-моему, еще очень не хватает возможности цитировать выделенный текст комментария или всего сообщения определенного автора в отзыве. Там иногда начинаются нешуточные словесные баталии и дискуссии, которые сложно читать – непонятно кто кому и на что отвечает.
CreditWay  (CreditWay)
#
Кстати да.Очень неудобно,каждый раз как то выделять цитаты от своего текста.
Форум в этом плане образцово-показательный.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Куотить тоже устал. smile;)
Действительно удобная вещь.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Артем, респект.
По оценкам здорово.
И вообще креативно на мыло напоминать.
А то в первые посещения вообще написал и забыл, а там незачет, а обидно. smile:(
Только с зеленым фоном переблали по-моему.
Голубой глазам более спокойным был, или оттенок не таким ярким сделать а поспокойнее. smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Совсем оТКСился, Филипп и компания респект. smile:oops:
Алексей Пучков  (ardneh)
#
Ответы банков и подсветка статусов их официальных представителей в комментариях стала салатовой, т.к. весь раздел, касающийся информации о банках у нас на сайте оформлен в оттенках салатового.

Насчет оттенка салатового фона под ответами банков - обязательно поработаем и уравновесим его. Сейчас было важно ввести, по-сути, новое цветовое кодирование сообщений пользователей (авторов), представителей банков и администраторов рейтинга.
@mike  (@mike)
#
Мне тоже приходило уведомление о новой возможности, и я подтвердил решение ситуации с Алльфа-Казной. Испугался этого:
Цитата
Единица, выставленная банку, в случае благополучного разрешения ситуации превращается в тройку, двойка в 3+, тройка в четверку

Однако, как и просил, оценка осталась прежней.

По-моему, статистика по проценту решённых вопросов - это тоже один из важных параметров, характеризующих банк. Всецело одобряю новинку!

@.
Вадим Пикулин  (pqline)
#
@mike, пугаться не стоит... smile:) Оценка отзыва, который Вы изначально опубликовали, а мы засчитали, не меняется. Меняется рейтинг банка в случае зачтения "Решения проблемы". Решенная проблема однозначно повышает рейтинг банка в момент его зачтения, даже если базовая оценка была выставлена давно. Повышает она его корректирующим коэффициентов. Его величина примерно эквивалентна тем цифрам, которые дал Редактор выше.
qaq  (qaq)
#
Представляю , как у банков в НР начнут изменяться оценки.
qaq  (qaq)
#
Единица, выставленная банку, в случае благополучного разрешения ситуации превращается в тройку, двойка в 3+, тройка в четверку.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну и замечательно - пусть меняются. Только для этого надо решить проблему клиента, да так, чтобы он захотел проинформировать об этом.
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Оценки не начнут меняться, начнет меняться рейтинг. И это справедливо. Для клиента очень часто бывает ценнее всего работа над ошибками обслуживающей его организации, а не его личное отношение к ошибкам. Никакой бизнес не застрахован от ошибок, все могут в той или иной степени ошибаться, но лучшие компании отличаются тем, как они эти ошибки исправляют, и современные клиенты это очень высоко оценивают.
@mike  (@mike)
#
Думаю, не существенно. Ведь решаться будут проблемы во всех (я надеюсь) представленных в НР банках, так что соотношение оценок изменится не сильно. А сами оценки, выставленные клиентами, - как Вадим чуть выше ответил, меняться не будут, будет меняться лишь их "участие" в формировании итогового балла.

@.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
А как быть, если проблема решена, но с большим опозданием? Например, мой коллега в сити не мог больше месяца перевыпустить карту. И на горячей линии его вводили в заблуждение и в самом банке.

Он вообще не писатель, но хотел бы оставить заметки об этом в рейтинге, (зарегистрировавшись, разумеется).
@mike  (@mike)
#
Возможно, в этом случае автору отзыва просто не нужно пользоваться кнопкой "проблема решена" или нажать соседнюю "не решена".

@.
Алексей Пучков  (ardneh)
#
Просто оставть отметки ваш коллега может просто в комментариях к своему отзыву. А коли не считает свою проблему решенной, на что имеет полнейшее право, не смотря на факт перевыпуска карты - так и не нужно тогда вообще использовать функционал "Проблема решена". smile:) Всё просто.
D R  (Tiran_25)
#
Молодцы! smile:)
Павел  (П@вел)
#
Было бы здорово если бы при нажатии кнопки "проблема решена" от банка еще и презент за моральную компенсацию проходил

Может подумаете как это реализовать? smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
У меня еще пожелание по НР.
После введения отметки о решении проблем интересно почитать какие именно проблемы и как решались.
Хорошо бы было объединить эти отзывы и сделать на них ссылку при кликании на число в графе н количестве решенных проблем.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Уже и в форуме написала, но тут повторюсь:
Это ОЧЕНЬ хорошее предложение. Я на выходных как раз пытаюсь отследить тренды, но это реально сложно сделать - алгоритма, где искать и как, нет. Остается только смотреть все отзывы и банки подряд.
Андрей Алексеев  (aab1972)
#
Цитата
Филипп Ильин-Адаев пишет:
Ну и замечательно - пусть меняются. Только для этого надо решить проблему клиента, да так, чтобы он захотел проинформировать об этом.


Хотелось бы чтоб клиенту и Ваши админы доводили информацию, а не закрывали отзыв от написание жалобы модератору и администрации, честно говоря мнение о справедливости данного сайта потихоньку исчезает.
Вот данный отзыв http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10051280/
Оценка была засчитана потом ее отменили и вот тут самое интересное, а тому кто писал отзыв надо сообщить о каких то либо новых обстоятельствах?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Андрей, добрый день!

Оценку сняли, вероятно, получив дополнительную информацию от банка. Что это за "новые обстоятельства", мне, конечно же, неизвестно - попрошу модераторов отправить вам информацию в личку. Ну и с чем я безусловно согласен, это с тем, что автора отзыва об изменении оценки надо информировать.
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Андрей, добрый день!

Прошу прощения, но обстоятельства имеют конфиденциальный характер, поэтому были направлены вам в личку.
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