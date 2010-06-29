"Народный рейтинг": проблема решена

Совсем недавно в своем блоге я анонсировал новую опцию "Народного рейтинга" "Проблема решена". Суть ее заключается в том, что клиент, у которого возникли проблемы с банком, в случае их благополучного разрешения сообщает об этом в специальном поле к своему отзыву.
Как ни странно, это дополнение нам удалось внедрить достаточно быстро, и сейчас можно уже любоваться первыми результатами.
Определились мы и с тем, каким образом будут влиять решенные проблемы на рейтинг банка. Единица, выставленная банку, в случае благополучного разрешения ситуации превращается в тройку, двойка в 3+, тройка в четверку. Для банка это возможность улучшить свой рейтинг, для клиента - добиться решения проблемы. Последнее, пожалуй, самое ценное, что может дать своим посетителям "Народный рейтинг", да и сайт в целом.
В ближайшее время количество успешно разрешенных банками ситуаций будет отображаться в основной таблице "Народного рейтинга".
Комментарии 28
Мне правда больше понравилось,что теперь выделяются ответы банков и автора отзыва.
Форум в этом плане образцово-показательный.
Действительно удобная вещь.
По оценкам здорово.
И вообще креативно на мыло напоминать.
А то в первые посещения вообще написал и забыл, а там незачет, а обидно.
Только с зеленым фоном переблали по-моему.
Голубой глазам более спокойным был, или оттенок не таким ярким сделать а поспокойнее.
Насчет оттенка салатового фона под ответами банков - обязательно поработаем и уравновесим его. Сейчас было важно ввести, по-сути, новое цветовое кодирование сообщений пользователей (авторов), представителей банков и администраторов рейтинга.
Однако, как и просил, оценка осталась прежней.
По-моему, статистика по проценту решённых вопросов - это тоже один из важных параметров, характеризующих банк. Всецело одобряю новинку!
@.
@.
Он вообще не писатель, но хотел бы оставить заметки об этом в рейтинге, (зарегистрировавшись, разумеется).
@.
Может подумаете как это реализовать?
После введения отметки о решении проблем интересно почитать какие именно проблемы и как решались.
Хорошо бы было объединить эти отзывы и сделать на них ссылку при кликании на число в графе н количестве решенных проблем.
Это ОЧЕНЬ хорошее предложение. Я на выходных как раз пытаюсь отследить тренды, но это реально сложно сделать - алгоритма, где искать и как, нет. Остается только смотреть все отзывы и банки подряд.
Ну и замечательно - пусть меняются. Только для этого надо решить проблему клиента, да так, чтобы он захотел проинформировать об этом.
Хотелось бы чтоб клиенту и Ваши админы доводили информацию, а не закрывали отзыв от написание жалобы модератору и администрации, честно говоря мнение о справедливости данного сайта потихоньку исчезает.
Вот данный отзыв http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10051280/
Оценка была засчитана потом ее отменили и вот тут самое интересное, а тому кто писал отзыв надо сообщить о каких то либо новых обстоятельствах?
Оценку сняли, вероятно, получив дополнительную информацию от банка. Что это за "новые обстоятельства", мне, конечно же, неизвестно - попрошу модераторов отправить вам информацию в личку. Ну и с чем я безусловно согласен, это с тем, что автора отзыва об изменении оценки надо информировать.
Прошу прощения, но обстоятельства имеют конфиденциальный характер, поэтому были направлены вам в личку.