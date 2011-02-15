Редакция на связи

На форуме Банки.ру появился новый раздел с незамысловатым названием – «Форум редакции». В нем наши посетители могут предлагать свои сюжеты для редакционных материалов – новостей, тем дня, возможно, спикеров для интервью.
Уже сегодня многие публикации на сайте готовятся на основе материалов, найденных нашими журналистами в форуме или «Народном рейтинге». Постоянная обратная связь с читателями позволит редакции оперативнее реагировать на события, которые вам интересны, и готовить нестандартные материалы.
С нетерпением ждем ваших предложений. Пишите, какую тему вы считаете важной для освещения на Банки.ру. С единственной оговоркой: окончательное решение о подготовке материала остается за редакцией.
Рубрику ведет заместитель главного редактора Банки.ру Наталья Романова.
Комментарии 37
В Barclays работала.Сейчас советник по инвестициям и инновациям президента «Фондсервисбанка»...
Отличный фильм, спасибо, что напомнили. Надо пересмотреть
Филипп, а как вы относитесь к тому, что количество не переходит в качество? -(
Уважаемых блогеров можно разделить на такие категории:
Одноразовые "Привет, я Вася Пупкин, настолько крут, что пригласили на банкиру, ждите следующих постов ....."
Бенгальские огни Выстреливают снопом искр, бодро горят... и ..всё -(
Кукушки "Ку - ку ! Ещё не забыли про меня ? Ну поймите, мне этот блог нафиг не нужен, но положение обязывает, посему как ответственный чел раз в месяц заставляю выдавить из себя хоть какуюнить пургу((("
Филипп, чтобы вдохнуть в Блоги хоть какие-нибудь признаки жизни предлагаю вам вот что: пригласить вести блоги на анонимных условиях рядовых сотрудников банков различных категорий и размеров, без оглашения названий банков. Уверен, им действительно будет что сказать, а мы, рядовые юзеры банковру, с удовольствием их выслушаем, посочувствуем, прокомментируем )))
Жизни банков изнутри у нас будет посвящен другой раздел. Здесь блоги, понимаете. Блоги на совершенно разную тему.
Если кто-то хочет написать о жизни банков изнутри и не опасается при этом оказаться на месте таможенников из Владивостока, мы будем только рады. Мы предоставляем эту площадку тем, кто хочет писать. Часто и интересно. Если у него это не получается, автор просто перестает писать. Естественный отбор.
Браво Филипп!
Ну раз не знаете, то лучше и не знать....
Например, уменьшить для начала количество блоггеров до 30 и ежеквартально/ежемесячно менять последнюю по рейтингу на 5ку новых. Как в футболе ) За читателя должна быть конкуренция. И тогда количество перейдет в качество ) Во многом согласна с prostoandrey.
Множество советов можно найти в переводной литературе. Иногда они кажутся глупыми до дебилизма, но рациональное зерно в них всегда есть.
Нам нужно работать над коррекцией менталитета в отношении денег. Мы всего-то ничего, как вышли из развитОго социализма, и многое, что само собой разумеется в странах с "опытной" рыночной экономикой, для нас - открытие через набитие собственных шишек. Пусть нас учат. Пусть не всем это нужно,о многие не знают, что им это нужно. Успехов!
Тем не менее, если они вдруг появятся, если заметите на сайте интересную ситуацию, достойную журналистского расследования, напишите об этом, пожалуйста, в профильном форуме. Очень хочется наладить постоянное взаимодействие между посетителями сайта и нашими журналистами.
Сделайте что-то , а-ля mystery shopper по любому виду банковского обслуживания.Или а-ля "Проверено на себе"… "Журналист меняет профессию"… К примеру,к г-ну Морозову в ФАСП на недельку журналиста устройте…
О mystery shopper мы в свое время думали, но не уверен, что сейчас это уже актуально. Мне кажется, что у нас на сайте столько таинственных покупателей из числа посетителей сайта, что привлечение к этому процессу редакции теряет смысл.
А так, пишите в форуме редакции, предлагайте. Удачи!