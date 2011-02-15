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Редакция на связи

15.02.2011 14:10 37 1 757 просмотров
На форуме Банки.ру появился новый раздел с незамысловатым названием – «Форум редакции». В нем наши посетители могут предлагать свои сюжеты для редакционных материалов – новостей, тем дня, возможно, спикеров для интервью.

Уже сегодня многие публикации на сайте готовятся на основе материалов, найденных нашими журналистами в форуме или «Народном рейтинге». Постоянная обратная связь с читателями позволит редакции оперативнее реагировать на события, которые вам интересны, и готовить нестандартные материалы.

С нетерпением ждем ваших предложений. Пишите, какую тему вы считаете важной для освещения на Банки.ру. С единственной оговоркой: окончательное решение о подготовке материала остается за редакцией.

Рубрику ведет заместитель главного редактора Банки.ру Наталья Романова.

Комментарии 37

CreditWay  (CreditWay)
#
Филипп предложите Анне Васильевне Чапмен,блог здесь открыть. smile:shuffle:
В Barclays работала.Сейчас советник по инвестициям и инновациям президента «Фондсервисбанка»... smile:)
Александр  (amarok)
#
повторю вопрос... а сервер не ляжет от большого наплыва посетителей, поклоников то много нынче у нее smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Сервер не ляжет. Он на хорошие нагрузки сейчас расчитан. А вот модераторы под натиском пионеров лечь, действительно, могут. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Екатерина, и не только идея. smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Евгений, вот Александра Лозовая блог завела... Пойдёт? smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Еще и умная девушка, если в профиль посмотреть - много аттестатов получила. Так что пока вот привечайте ее. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Андрей,вы это... того... не безобразничайте... smile:D Прям в краску вогнали... smile:oops:
qaq  (qaq)
#
Аллё!.. Анну Васильевну хочу.© Мимино
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D
Отличный фильм, спасибо, что напомнили. Надо пересмотреть smile:idea:
Гектор  (Гектор)
#
Я, надеюсь, что до этого дело не дойдет. Все-таки серьезный финансовый ресурс! А ее работа в указанных банках - это дело Партии! Куда Партия пошлет, туда и пойдет! Вот Фурсова у нас в стране много лет руководила культурой! smile:D
qaq  (qaq)
#
Разведка, у нас тоже серьёзная. smile8)
Наталия Ковшель  (kovshel)
#
С Чапмен - хорошая идея )) Но блоггеров очень много стало, не успеваешь читать. Надо делать систему мотивации, чтобы авторы боролись "за клиента" и за рейтинг в таблице популярности блогов. Кстати, есть идеи по этой самой системе )
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Зачем биться за рейтинг? Пусть лучше заметки интересные пишут. А по поводу большого количества блогов - готовьтесь, их еще больше будет.
Александр  (amarok)
#
Главное не только во заметках, но бывает ряд вопросов, на которые желателен ответ от блоггеров smile:shuffle:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
А по поводу большого количества блогов - готовьтесь, их еще больше будет.

Филипп, а как вы относитесь к тому, что количество не переходит в качество? -(
Уважаемых блогеров можно разделить на такие категории:

Одноразовые "Привет, я Вася Пупкин, настолько крут, что пригласили на банкиру, ждите следующих постов ....."

Бенгальские огни Выстреливают снопом искр, бодро горят... и ..всё -(

Кукушки "Ку - ку ! Ещё не забыли про меня ? Ну поймите, мне этот блог нафиг не нужен, но положение обязывает, посему как ответственный чел раз в месяц заставляю выдавить из себя хоть какуюнить пургу((("

Филипп, чтобы вдохнуть в Блоги хоть какие-нибудь признаки жизни предлагаю вам вот что: пригласить вести блоги на анонимных условиях рядовых сотрудников банков различных категорий и размеров, без оглашения названий банков. Уверен, им действительно будет что сказать, а мы, рядовые юзеры банковру, с удовольствием их выслушаем, посочувствуем, прокомментируем )))
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Читайте те блоги, что вам интересны, и будет вам счастье.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Захожу на Блоги в надежде узнать о жизни банков изнутри, но к сожалению кроме вымученных "откровений" ВИП псевдоблогеров, ничего не нахожу. Вы видимо скажете - "Ну и вали, раз такой ненаходчивый" -). Но согласитесь Филипп, что сайт, претендующий на звание "градообразующего" в информации о банках, всё же должен предоставлять слово не только ВИП, но и рядовым работникам отрасли. Вот вам что интереснее - интервью Натальи Васильевой или её бывших начальников?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А кто такая Наталья Васильева? smile:)
Жизни банков изнутри у нас будет посвящен другой раздел. Здесь блоги, понимаете. Блоги на совершенно разную тему.

Если кто-то хочет написать о жизни банков изнутри и не опасается при этом оказаться на месте таможенников из Владивостока, мы будем только рады. Мы предоставляем эту площадку тем, кто хочет писать. Часто и интересно. Если у него это не получается, автор просто перестает писать. Естественный отбор.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
А кто такая Наталья Васильева?


Браво Филипп!
Ну раз не знаете, то лучше и не знать....
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну вы ж не про Майю Плисецкую спрашиваете. Наталья Васильева...
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Филипп, а что вы думаете о Н.Васильевой и её признаниях? (если вы таки узнали кто она -) )
Наталия Ковшель  (kovshel)
#
Вот именно - биться за рейтинг надо качеством постов, интересными заметками. Большое количество блогеров девальвирует ценность жанра. Кол-во, на мой взгляд, должно быть неким постоянным, входить новому человеку можно только на место выбывшего по рейтингу.
Например, уменьшить для начала количество блоггеров до 30 и ежеквартально/ежемесячно менять последнюю по рейтингу на 5ку новых. Как в футболе ) За читателя должна быть конкуренция. И тогда количество перейдет в качество ) Во многом согласна с prostoandrey.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Друзья, мы здесь не соревнование блогеров устраиваем. Блогерские бега в другом месте. Мы лишь даем возможность людям высказаться. Чем больше различных мнений, тем лучше. Ищите своих авторов.
Першинг  (Першинг)
#
Интересуют темы: Личные финансы. Страхование финансовых рисков. Как правильно читать договоры. На что обращать внимание в первую очередь. Как не попасть в финансовые ловушки. Как создать личный капитал. Чем руководствоваться, выбирая кредит и депозит, другие финансовые продукты. Как создать "подушку безопасности", каковы её размеры, свойства, степень риска. Как не оказаться у "разбитого корыта", выполняя свои желания. Личные финансы для "чайников". Простые алгоритмы в отношении денег.
Множество советов можно найти в переводной литературе. Иногда они кажутся глупыми до дебилизма, но рациональное зерно в них всегда есть.
Нам нужно работать над коррекцией менталитета в отношении денег. Мы всего-то ничего, как вышли из развитОго социализма, и многое, что само собой разумеется в странах с "опытной" рыночной экономикой, для нас - открытие через набитие собственных шишек. Пусть нас учат. Пусть не всем это нужно,о многие не знают, что им это нужно. Успехов! smile:ura:
Першинг  (Першинг)
#
Не пропустить бы! smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Друзья, очень признатален за поток флуда по теме "Анна Чапман и блоги на Банки.ру", но тема осталась нераскрытой: ни одного предложения по новым темам для статей редакция так и не получила. Спишем на то, что пока никаких идей нет.

Тем не менее, если они вдруг появятся, если заметите на сайте интересную ситуацию, достойную журналистского расследования, напишите об этом, пожалуйста, в профильном форуме. Очень хочется наладить постоянное взаимодействие между посетителями сайта и нашими журналистами.
CreditWay  (CreditWay)
#
Звиняюсь за Чапмен.Хотел как лучше… smile:oops:
Сделайте что-то , а-ля mystery shopper по любому виду банковского обслуживания.Или а-ля "Проверено на себе"… "Журналист меняет профессию"… К примеру,к г-ну Морозову в ФАСП на недельку журналиста устройте… smile:)

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
С Чапман все в порядке. Постараемся с ней связаться. smile:)
О mystery shopper мы в свое время думали, но не уверен, что сейчас это уже актуально. Мне кажется, что у нас на сайте столько таинственных покупателей из числа посетителей сайта, что привлечение к этому процессу редакции теряет смысл.

А так, пишите в форуме редакции, предлагайте. Удачи!
Николай Ватутин  (niksilver)
#
Как всегда редакция будет писать только хорошее о ЦБ, Минфине и АСВ и немного поругивать банки... Хотя собственно все вместе это воровской общак с круговой порукой. Пресса обходит эту тему стороной говорят, что у нас банковская система умерла, а о покойниках принято писать либо хорошо либо ничего... А то, что мы имеем в кредитно-финансовой сфере больше похоже на игру в казино... Могу привести конкретные примеры и схему по которой банкротят банки по согласованию с ЦБ и АСВ. Во всяком случае наше расследование проведенное по банкротству одного из банков повергло в коматоз чиновников из АСВ и ЦБ. В течении уже двух месяцев они не могут дать вразумительные ответы на вопросы поставленные в нашем расследовании. Хотя в АСВ для ответа письмо было расписано 4 исполнителям. Сейчас тоже самое будем отправлять через депутатский запрос.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Не то чтобы предложение, скорее пожелание - более тщательно вычитывать редакционные материалы. Да, я помню про ctrl+enter. И мне прекрасно знакомы спешка, недосып и прочие причины невнимательности. Но уж очень часто глаз цепляется...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Теневая экономка, давайте уж лучше ctrl+enter. У нас и так в штате 3 корректора работают + по несколько раз материалы вычитываются. Еще более тщательно просто не сможем. smile:)
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