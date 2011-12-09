Кредитование малого бизнеса.
09.12.2011 12:12
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Уважаемые господа. Есть в собственности земля 15 га , два пруда, березовая роща, чистый воздух,хочу взять в банке кредит на развитие своей фирмы, буду заниматся энергосбережением,на основе нанотехнологий.Сумма примерно 1 млн.рублей .Банки не кредитуют фирмы которые только открылись ,вопрос как всегда Что делать .
Комментарии 6
Ни один банк не даст такой кредит, нужен просто другой класс инвесторов, найти их в России крайне трудно, но возможно. Я готов посмотреть список имеющихся у Вас документов - сначала только список, а не сами документы - это ничего не будет стоить, не волнуйтесь, чтобы дать рекомендации по подготовке презентационного пакета для инвесторов, интересующихся подобными проектами.
адрес моей электронной почты у Вас в личном сообщении.
У нас армяне работают по следующей схеме набирают в лизинг технику, оборудование и пускают все это под залог в других банках по нескольку раз, потом набираются денег от покупателей под якобы производимую продукцию, у поставщиков товар с отсрочкой платежа, затем идут в банкротство. Два три года процедуры банкротства и несколько миллиардов в итоге в кармане. Ни налогов платить не надо, ни с отчетностью заморачиваться. Небольшие издержки на подкуп арбитражного суда, конкурсного управляющего, УБЭП и прокуратуры... Банки тоже очень охотно выдают безвозвратные кредиты ( два года назад необходимо было откатить 20%).