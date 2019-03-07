Краудфакторинг — этот термин в словаре предпринимателей и финансистов появился совсем недавно. Чуть-чуть истории: в 2008 году в США произошло событие, кардинально повлиявшее на рынок факторинга. Впервые была нарушена монополия банковских структур при проведении подобных операций и появился новый класс факторов (организаций - посредников) в лице независимой онлайн-биржи дебиторской задолженности The Receivable Exchange. Еще один революционный шаг состоял в том, что приобрести дебиторскую задолженность на бирже наряду с компаниями получили возможность и физические лица.
Вслед за The Receivable Exchange подобные онлайн-платформы или, как их еще называют, — маркетплейсы по продаже и покупке дебиторской задолженности, — стали открываться как в Америке, так и других странах. Особенностью этого рынка стало использование современных ИТ-сервисов в регистрации участников сделок (кредиторов, дебиторов и факторов) и электронном документообороте между ними.
На рубеже 2015 года такие сервисы пришли в Россию. С самого начала по функционалу они разделились на 2 группы: онлайн-биржи дебиторской задолженности (1 лот – один покупатель) и платформы краудинвестиций (1 лот – много покупателей). Первые ориентируются на очень узкую прослойку юридически подкованных покупателей, готовых самостоятельно выбивать средства из должников или перепродавать дальше приобретенную дебиторскую задолженность, а также принимать все риски неплатежа дебитора.
Игроки второй группы позиционируют себя как платформы краудинвестиций, т.е. привлечения капитала на развитие стартапов и предприятий малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов, причем факторинговые операции являются в их бизнес-модели далеко не главным направлением деятельности (в частности, так обстоят дела в Пенензе).
Отдельно отмечу платформу InvoiceCafe как единственный сайт краудинвестиций, специализирующийся только на представлении услуг факторинга в России. Все операции на платформе происходят онлайн и заверяются электронной подписью участников сделки или сторон договора. Сама платформа построена по принципу краудфакторинга (финансирования операций факторинга за счет коллективных инвестиций частных лиц) и с момента запуска в 2016 году стала самым крупным игроком этой ниши в России.
Начать инвестировать можно, имея телефон, а также сканы паспорта, ИНН и СНИЛС. Частные инвесторы могут пройти бесплатную регистрацию, после которой откроется список текущих факторинговых проектов для выбора инвестирования. Как и другие крауд-инвестиционные платформы, InvoiceCafe берет на себя юридические и финансовые вопросы общения с компаниями-заемщиками, оценивает их кредитоспособность, а частный инвестор выбирает заемщиков и вносит на платформу средства, а затем именно от платформы получает их назад с процентами при погашении займа дебитором.
Поскольку главной причиной, останавливающей инвесторов от вложений в крауд-инвестиционные платформы, является возможный дефолт заемщика (тут на форуме можно почитать ветки Потока, Пенензы и МодульДеньги, полные разочаровывающих отзывов) — самый главный вопрос — кому можно давать в долг (а кому нет). Краудфакторинг на InvoiceCafé старается страховаться тем, что финансирование от частных инвесторов выдается компаниям под уже осуществленные и подтвержденные поставки товаров или услуг, причем отбираются поставки только в адрес крупных и средних компаний. Принцип «Занимает мелкий бизнес, а платит крупный» позволяет InvoiceCafé по возможности минимизировать риски неплатежей дебиторов и повышать привлекательность инструмента для инвесторов.
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