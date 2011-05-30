Польские корни

Всегда себя ругаю, найди время, сделай все сразу, не откладывай на потом – ан, нет, уже месяц заканчивается, а я так про тур по Европе ничего и не рассказала. Это все работа виновата, а точнее Москва – подмяла, закружила, замучила пробками, неразберихой и уже нахлынувшей жарой. НО! Долг платежом красен, а Польше я точно задолжала свои непутевые заметки…Границу в Бресте пересекли буквально за пять минут. Нашим друзьям, что ехали перед самыми майскими праздниками, на это уже потребовалось 9 часов!!! Удивило, что на хайвэй мы в Польше так ни разу и не попали, все дороги пролегают по густонаселенной местности, где светофоров тьма и от рекламных щитов в глазах рябит, что на нашей родине. Мы во многом с поляками в образе жизни похожи. Некая неопрятность в манере существования и отсутствие хорошего сервиса в ряде мест все же пришлось пережить.Наша цель – Краков. Он встретил нас проливным дождем, холодом и народным гуляньем в рамках пасхальных торжеств. Горожане бежали в переполненные костелы, а мы кормили голубей на главной площади города и ели жаренную на вертеле свинину, запивая ее местным пивом.Суматоха, гвалт… и только на дальних улочках тихо. Замок польских королей приворожил статью и забрызгал глаза весенней пронзительной зеленью.Отель запомнился многоэтажной люстрой и завтраком в изобилии нарисованных роз. А так, сказать, что ах, мне Польша как понравилась, я, к сожалению, не могу.Мы ведь даже в Варшаву заскочили на часок, нашли улицу, где жил прадед Фила. Он у меня польских кровей, узнала после того, как на день рождения ему родословную подарила. Видно, не зря нас все время Европа манит! От генетики не уйдешь.