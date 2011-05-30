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Польские корни

30.05.2011 15:23 14 4 401 просмотр
Всегда себя ругаю, найди время, сделай все сразу, не откладывай на потом – ан, нет, уже месяц заканчивается, а я так про тур по Европе ничего и не рассказала. Это все работа виновата, а точнее Москва – подмяла, закружила, замучила пробками, неразберихой и уже нахлынувшей жарой. НО! Долг платежом красен, а Польше я точно задолжала свои непутевые заметки…



Границу в Бресте пересекли буквально за пять минут. Нашим друзьям, что ехали перед самыми майскими праздниками, на это уже потребовалось 9 часов!!! Удивило, что на хайвэй мы в Польше так ни разу и не попали, все дороги пролегают по густонаселенной местности, где светофоров тьма и от рекламных щитов в глазах рябит, что на нашей родине. Мы во многом с поляками в образе жизни похожи. Некая неопрятность в манере существования и отсутствие хорошего сервиса в ряде мест все же пришлось пережить.



Наша цель – Краков. Он встретил нас проливным дождем, холодом и народным гуляньем в рамках пасхальных торжеств. Горожане бежали в переполненные костелы, а мы кормили голубей на главной площади города и ели жаренную на вертеле свинину, запивая ее местным пивом.






Суматоха, гвалт… и только на дальних улочках тихо. Замок польских королей приворожил статью и забрызгал глаза весенней пронзительной зеленью.







Отель запомнился многоэтажной люстрой и завтраком в изобилии нарисованных роз. А так, сказать, что ах, мне Польша как понравилась, я, к сожалению, не могу.



Мы ведь даже в Варшаву заскочили на часок, нашли улицу, где жил прадед Фила. Он у меня польских кровей, узнала после того, как на день рождения ему родословную подарила. Видно, не зря нас все время Европа манит! От генетики не уйдешь.



Комментарии 14

Гектор  (Гектор)
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Красивые фотографии. Спасибо! В Польше есть очень красивые места, правда их сохранилось немного. Краков - красивый европейский город.
Что касается Варшавы, то от нее почти ничего не осталовь после войны, все строили заново. И не все - удачно. Советские панельные пятиэтажки производят унылое впечатление, но людям в них жить было гораздо удобней, чем в наших. Да же в те годы поляки не доходили до полной миниатюризации и стандартизации квартир. У их квартир было лицо. Интересный город Гданьск, хотя там тоже сохранился маленький пятачок, площадь. Но архитектура этого пятачка меня поразила. Не знаю как сейчас (давно не был в Польше), но в 1997 году, когда я на машине ехал через Польшу в Италию, то Польша произвела на меня впечатление гораздо более экономически процветающей страны, чем Италия. Там бедность была повсюду, за исключением Милана.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Уж очень поляки по степени сосредоточенности на лицах на нас похожи. Не смогла я как-то в Польше расслабиться, все время в толпе глаз на неких бритоголовых парней натыкался. Они такие, с элементом скрытой агрессии. А может, мне просто от мрачности погоды померещилось....
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Если еще раз окажетесь в тех краях, постарайтесь попасть в музей соляных фигур. Это в бывших королевских соляных копях. Красота неописуемая.
Гектор  (Гектор)
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Присоединяюсь!
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Если есть возможность, выложите пару фото! Я просто не могу этого сейчас сделать, нет в ноуте, и сам на выезде.
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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Елена, красивые атмосферные фотографии!
Надо бы тоже в обязательном порядке Польшу посетить (прабабушка полячка)...
Михаил  (misha123)
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Елена, можно узнать, какие вопросы вы задаете в интервью "Звезды в банке" и как вы составляли эти вопросы, на основе чего?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Спрашиваю о том, что интересно узнать самой, как журналисту и финансовому обывателю. Для нештатных авторов разработан список вопросов, но полет фантазии всегда приветствуется. В свою очередь позвольте узнать у вас, чем вызван интерес к данному формату и особенно его журналистской составляющей? Есть предложения или на подходе конструктивная критика?
Лина  (Лина77)
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Очень красивые фотографии! А бывали ли вы в Копенгагене, и какие у вас впечатления?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Ой, так все в голове перемешалось, что не сразу вспомнила. Да, была! Ветрено, промозгло, НО очень комфортно и красиво! Жили в отеле Адмирал, что в старых портовых доках - рекомендую! Поразили абсолютно пустые улицы и мрачная архитектура. Ну, тут на вкус и цвет...
Лина  (Лина77)
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А мне очень повезло- были в разгар весны- все цветет,солнце, красота, жили в центре Копенгагена, отель Ascot, да еще и поужинать удалось не в туристическом центре, а в рыбацкой деревне, на берегу моря, впечатления просто сказочные!
Лина  (Лина77)
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Да, и конечно знаменитый парк Тиволи - очень красивое место!
Alexies Sacristan  (sacristan)
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Вот уж сколько польских коженей у нашего люду, и что же Вы знаете о ней? Хотя бы то, что самым старым мястом является не Краков и Гнезно, а Калиш! И очень рекомендую всем Силезию! Вообщем, чем дальше от советской границы, тем интереснее. Правда, есть свои исключения, к примеру Мазуры! То, что стало польским, только благодаря дядюшке Джо, так ненавистного полякам. Обидно только одно, сейчас молодое поколение поляков почти ничего не знает о том, кто живет рядом, в славянских республиках быв. СССР.
евгений мальцев
#
а где моё послание?...такие вещи дважды непридумаешь...прекрасное надо беречь...тем более не просто прекрасное- но и верное- сущностное...
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