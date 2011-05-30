Польские корни

Всегда себя ругаю, найди время, сделай все сразу, не откладывай на потом – ан, нет, уже месяц заканчивается, а я так про тур по Европе ничего и не рассказала. Это все работа виновата, а точнее Москва – подмяла, закружила, замучила пробками, неразберихой и уже нахлынувшей жарой. НО! Долг платежом красен, а Польше я точно задолжала свои непутевые заметки…
Границу в Бресте пересекли буквально за пять минут. Нашим друзьям, что ехали перед самыми майскими праздниками, на это уже потребовалось 9 часов!!! Удивило, что на хайвэй мы в Польше так ни разу и не попали, все дороги пролегают по густонаселенной местности, где светофоров тьма и от рекламных щитов в глазах рябит, что на нашей родине. Мы во многом с поляками в образе жизни похожи. Некая неопрятность в манере существования и отсутствие хорошего сервиса в ряде мест все же пришлось пережить.
Наша цель – Краков. Он встретил нас проливным дождем, холодом и народным гуляньем в рамках пасхальных торжеств. Горожане бежали в переполненные костелы, а мы кормили голубей на главной площади города и ели жаренную на вертеле свинину, запивая ее местным пивом.
Суматоха, гвалт… и только на дальних улочках тихо. Замок польских королей приворожил статью и забрызгал глаза весенней пронзительной зеленью.
Отель запомнился многоэтажной люстрой и завтраком в изобилии нарисованных роз. А так, сказать, что ах, мне Польша как понравилась, я, к сожалению, не могу.
Мы ведь даже в Варшаву заскочили на часок, нашли улицу, где жил прадед Фила. Он у меня польских кровей, узнала после того, как на день рождения ему родословную подарила. Видно, не зря нас все время Европа манит! От генетики не уйдешь.
Комментарии 14
Что касается Варшавы, то от нее почти ничего не осталовь после войны, все строили заново. И не все - удачно. Советские панельные пятиэтажки производят унылое впечатление, но людям в них жить было гораздо удобней, чем в наших. Да же в те годы поляки не доходили до полной миниатюризации и стандартизации квартир. У их квартир было лицо. Интересный город Гданьск, хотя там тоже сохранился маленький пятачок, площадь. Но архитектура этого пятачка меня поразила. Не знаю как сейчас (давно не был в Польше), но в 1997 году, когда я на машине ехал через Польшу в Италию, то Польша произвела на меня впечатление гораздо более экономически процветающей страны, чем Италия. Там бедность была повсюду, за исключением Милана.
Надо бы тоже в обязательном порядке Польшу посетить (прабабушка полячка)...