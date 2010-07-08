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Ребята, это кайф!

08.07.2010 23:32 7 1 732 просмотра
Боже, я все успеваю! Съемка в 9 утра, поездка в магазин, деловая встреча на другом конце Москвы, монтаж интервью с депутатом Груздевым (смотрите на следующей неделе), дегустация французских вин, поход с родителями в музей раритетных автомобилей и ужин в прекрасном ресторане «Москвич», где счет не напугал, а обрадовал. Просто ВАУ! Все это я успела за одни рабочий день потому, что Москва ЕДЕТ! В любой конец за минимальное время – это вполне реально. Всегда бы так и жизнь заиграла бы другими красками. Все же есть некая прелесть в летней столице, что не говори smile;)


Комментарии 7

Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, была сегодня на мероприятии за городом. Так удалось относительно спокойно выехать не только из центра, но и из самой Москвы в самый прайм-тайм - между 19 и 20.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Прелесть, конечно, есть, но в такую жару жить не хочется. По крайней мере, в Москве. smile:)
Андрей  (AndreyB)
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Абсолютно. Лучшее время в Москве - июль и август. Чуть-чуть хуже - начало января и между майскими. Самое время быть в Москве, пока она почти без пробок. Для отпуска вне столицы - теплые июнь и сентябрь. Или самая "пробочная" часть декабря. Увы, далеко не всегда это удается, не просто так некоторые периоды самые пробочные и никак не избежать в них активных передвижений по столице. Из перечисленного только отпуск в июне всегда более-менее реален.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Вообще редко такое пишут и говорят бизнес-леди! Чаще услышишь совсем обратное. Может стоит взглянуть на жизнь по-другому и брать пример с людей, которые все успевают и всегда находят причины все успевать?! Супер. Думаю дело даже вовсе и не в дорогах Москвы. Елена, спасибо за оптимизм! smile:)
Руслан  (Finex)
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А меня напугали запросы ресторана Москвич smile:o не пойду туда.

Согласен с Андреем, я тоже всегда планирую планирую отпуск в эти же даты smile:)

Действительно сейчас хорошо в столице, но без кондиционера - смерть smile:(
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Руслан, я не поняла, а чем запросы ресторана отпугнули? Что он у вас ТАКОЕ запросил?Мы были в компании из шести человек и счетом, сервисом, качеством еды остались очень довольны.
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