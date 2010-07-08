Ребята, это кайф!

Боже, я все успеваю! Съемка в 9 утра, поездка в магазин, деловая встреча на другом конце Москвы, монтаж интервью с депутатом Груздевым (смотрите на следующей неделе), дегустация французских вин, поход с родителями в музей раритетных автомобилей и ужин в прекрасном ресторане «Москвич», где счет не напугал, а обрадовал. Просто ВАУ! Все это я успела за одни рабочий день потому, что Москва ЕДЕТ! В любой конец за минимальное время – это вполне реально. Всегда бы так и жизнь заиграла бы другими красками. Все же есть некая прелесть в летней столице, что не говори